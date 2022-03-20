«По голове монтировкой дам!»: за что девушка на «Ниссане-Джуке» разъярилась на прохожего

Представляем новый, 269-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Вот так паркуются в Затоне. Дама оставила свое авто на перекрестке у дома № 7 по ул. 2-й Портовой напротив пивной. После покупки пива оставила свои комментарии на камеру, — пишет читатель Андрей (фото выше).

— По голове монтировкой дам! — заявила дама снимавшему ее мужчине.