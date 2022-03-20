«По голове монтировкой дам!»: за что девушка на «Ниссане-Джуке» разъярилась на прохожего

Представляем новый,
— Вот так паркуются в Затоне. Дама оставила свое авто на перекрестке у дома № 7 по ул.
— По голове монтировкой дам! — заявила дама снимавшему ее мужчине.
— Паркуюсь как чудак на ул. Немировича-Данченко, 169, — сообщает Юрий.
Спецавтомобиль на инвалидном месте на парковке «Леруа Мерлен».
— Так паркуются возле подъезда Ватутина, 49/1, закрывая проезд и проход вдоль дома, — жалуется Владимир.
Массовая стоянка вторым рядом возле «Галереи».
— Такое чудо увидела тут впервые. Не удивлюсь, если он парковался на тротуаре с заездом через пешеходный переход. Ул. Вокзальная магистраль, 3, — информирует наша читательница.
Нашествие на тротуар, используем каждый свободный квадратный сантиметр.
— Улица Доватора, или Как пешеходам научиться летать, — пишет Андрей.
Старый автомобильный хлам давно брошен на парковке у «Универсама», причем брошен «против шерсти».
— У ворот государственного образовательного учреждения стои́т припаркованный автомобиль трое суток, никуда не отъезжает. Мешает не только работникам и посетителям, но и детскому автобусу. Ул. Обская, д. 143, — сообщают очевидцы.