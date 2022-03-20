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«По голове монтировкой дам!»: за что девушка на «Ниссане-Джуке» разъярилась на прохожего

Обзор нарушений правил парковки за последнюю неделю

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Девушка пригрозила монтировкой

Девушка пригрозила монтировкой

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Представляем новый, 269-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Вот так паркуются в Затоне. Дама оставила свое авто на перекрестке у дома № 7 по ул. 2-й Портовой напротив пивной. После покупки пива оставила свои комментарии на камеру, — пишет читатель Андрей (фото выше).

— По голове монтировкой дам! — заявила дама снимавшему ее мужчине.

Мешает уборке снега

Мешает уборке снега

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— Паркуюсь как чудак на ул. Немировича-Данченко, 169, — сообщает Юрий.

На инвалидном месте

На инвалидном месте

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Спецавтомобиль на инвалидном месте на парковке «Леруа Мерлен».

Перекрыт проезд у дома

Перекрыт проезд у дома

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— Так паркуются возле подъезда Ватутина, 49/1, закрывая проезд и проход вдоль дома, — жалуется Владимир.

Стоянка вторым рядом

Стоянка вторым рядом

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Массовая стоянка вторым рядом возле «Галереи».

Забрался на тротуар

Забрался на тротуар

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— Такое чудо увидела тут впервые. Не удивлюсь, если он парковался на тротуаре с заездом через пешеходный переход. Ул. Вокзальная магистраль, 3, — информирует наша читательница.

Мест на тротуаре нет

Мест на тротуаре нет

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Нашествие на тротуар, используем каждый свободный квадратный сантиметр.

Пешеходам не пройти

Пешеходам не пройти

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— Улица Доватора, или Как пешеходам научиться летать, — пишет Андрей.

Кривая стоянка на парковке

Кривая стоянка на парковке

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Старый автомобильный хлам давно брошен на парковке у «Универсама», причем брошен «против шерсти».

Машина мешает прохожим

Машина мешает прохожим

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— У ворот государственного образовательного учреждения стои́т припаркованный автомобиль трое суток, никуда не отъезжает. Мешает не только работникам и посетителям, но и детскому автобусу. Ул. Обская, д. 143, — сообщают очевидцы.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкаЯ паркуюсь как...
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