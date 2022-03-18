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Volkswagen Tiguan предлагают за 8 млн рублей: обалдеваем от мартовских цен на автомобили

Нынешнее подорожание является самым масштабным за последние годы

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Топовые комплектации популярных моделей продаются за стоимость машин люкс-сегмента (в прежних ценах)

Топовые комплектации популярных моделей продаются за стоимость машин люкс-сегмента (в прежних ценах)

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Стоимость популярных иномарок в России только за первые две недели марта выросла на 300–500 тысяч рублей. Мы познакомились с актуальными прайс-листами наиболее значимых для России брендов, а заодно прошлись по предложениям официальных дилеров в интернете, чтобы потихоньку привыкать к новой системе координат, где Volkswagen Tiguan может стоить 7–8 млн рублей.

Почему растут цены на автомобили? Основных причин две: существенное обесценивание рубля и приостановка поставок машин, о которой объявило большинство автопроизводителей. Неопределенность ситуации вынуждает дистрибьюторов и дилеров назначать цену с запасом, «на вырост». Негативно влияет остановка конвейеров, которая коснулась и российских производителей: так, АВТОВАЗ еще 5 марта поставил на паузу оба завода в Тольятти и Ижевске из-за нехватки комплектующих. С 16 марта удалось запустить две конвейерные нитки по выпуску Granta и Niva, но лишь на три дня. А с 4 по 24 апреля предприятие уйдет в корпоративный отпуск. Простой касается и линий, где выпускают Renault Logan и Sandero.

Lada Granta задает минимальную цену нового автомобиля в России. В середине марта планка сместилась к 728 тысячам рублей

Lada Granta задает минимальную цену нового автомобиля в России. В середине марта планка сместилась к 728 тысячам рублей

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Lada


Цены на «Лады» только за март выросли дважды, 1 и 16 числа. В феврале Lada Granta стоила от 588 тысяч рублей, сейчас — от 728 тысяч (+24%), а Lada Vesta подорожала с 836 тысяч до 1,112 млн рублей (+33%). Сильнее всего прибавила Lada Largus, которая теперь стоит от 1,235 млн рублей — полуторакратный рост цены. Классическая теперь Niva Legend обойдется минимум в 819 тысяч, Niva Travel — от 1,067 млн рублей.

Прайс-лист на Lada Vesta SW Cross в комплектации Black с 16 марта<i class="_"> </i>начинается от 1,364 млн рублей. Дилер из Адыгеи предлагает ее <a href="https://auto.ru/cars/new/group/vaz/vesta/21029556/22548814/1114957807-801e03d4/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">почти за 1,6 млн рублей</a>

Прайс-лист на Lada Vesta SW Cross в комплектации Black с 16 марта начинается от 1,364 млн рублей. Дилер из Адыгеи предлагает ее почти за 1,6 млн рублей

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Но есть варианты и <a href="https://auto.ru/cars/new/group/vaz/vesta/21686583/21719037/1106562257-3f68845c/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">за 2,6 млн рублей</a>, причем это версия с двигателем 1,6 литра

Но есть варианты и за 2,6 млн рублей, причем это версия с двигателем 1,6 литра

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Renault


Неслабо выросли цены и у Renault, например, Logan прибавил треть миллиона и теперь стоит от 1,124 млн рублей. Duster в зависимости от комплектации подорожал на 443–604 тысячи, и минимальная цена поднялась до 1,618 млн рублей, а Renault Arkana и вовсе прибавила 507–719 тысяч рублей, так что теперь ее не купить дешевле 1,874 млн.

В декабре мы <a href="https://74.ru/text/auto/2021/12/20/70320713/" class="io-leave-page _" target="_blank">тестировали Renault Arkana</a>, и стоимость тогда начиналась от 1,329 млн рублей, что уже выглядело зловеще, но теперь к ней добавилось еще полмиллиона

В декабре мы тестировали Renault Arkana, и стоимость тогда начиналась от 1,329 млн рублей, что уже выглядело зловеще, но теперь к ней добавилось еще полмиллиона

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УАЗ


УАЗ пока вроде бы держится: завод приостановил производство на два дня в середине марта, а цены на фоне общей вакханалии выросли не так сильно — на 25–60 тысяч рублей. Тем не менее символично, что цена «буханки» перевалила 1 млн рублей.

Микроавтобус УАЗ, прозванный в народе «буханкой», ведет родословную от модели 1965 года (УАЗ-452). Цена этого антиквариата превысила миллион

Микроавтобус УАЗ, прозванный в народе «буханкой», ведет родословную от модели 1965 года (УАЗ-452). Цена этого антиквариата превысила миллион

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На сайте УАЗ прайс-листов сейчас нет, но сориентироваться в ценах помогают автообъявления официальны дилеров. Цены впечатляют.

<a href="https://auto.ru/cars/new/group/uaz/patriot/21399940/21400127/1115005245-ccb39d23/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">Объявление о продаже UAZ Patriot</a> в самой простой комплектации «Классик» от официального дилера в Орехово-Зуево за 1,9 млн рублей

Объявление о продаже UAZ Patriot в самой простой комплектации «Классик» от официального дилера в Орехово-Зуево за 1,9 млн рублей

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А вот древний <a href="https://auto.ru/cars/new/group/uaz/hunter/21473660/21642327/1114896802-9f31f949/&from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">UAZ Hunter </a>почти за 1,7 млн рублей

А вот древний UAZ Hunter почти за 1,7 млн рублей

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Hyundai и KIA


Корейский альянс изменил стоимость практически всех моделей, например, самые доступные Hyundai Solaris и KIA Rio стоят теперь 1,245 млн рублей. Компактный кроссовер Creta питерской сборки подорожал на треть миллиона и начинается от 1,659 млн рублей, а калининградский KIA Seltos лишь чуть дороже — 1,68 млн. Почти полмиллиона прибавил новый Hyundai Tucson, который не купить дешевле 2,5 млн рублей.

А <a href="https://auto.ru/cars/new/group/hyundai/tucson/22900137/22900804/1106650427-d1cda041/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">вот этот Tucson</a> в средней комплектации Lifestyle оценили более чем в 4 млн рублей

А вот этот Tucson в средней комплектации Lifestyle оценили более чем в 4 млн рублей

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Toyota


Стоимость нескольких моделей в марте поднялась сразу на миллион рублей, в их числе — кроссовер Highlander, минивэн Alphard и внедорожник Prado. Сильнее всех цена изменилась на флагманский LC300, который прибавил сразу 1,5 миллиона и теперь стоит минимум 7,278 млн рублей. Но это лишь вершина айсберга.

Изрядная часть продающихся через объявления «Ленд-Крузеров» <a href="https://auto.ru/cars/new/group/toyota/land_cruiser/22905552/22947809/1114691012-0eabd3a7/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">имеет вот такой ценник</a> (в данном случае речь о комплектации 70th Anniversary)

Изрядная часть продающихся через объявления «Ленд-Крузеров» имеет вот такой ценник (в данном случае речь о комплектации 70th Anniversary)

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Цена Camry питерской сборки распухла в среднем на полмиллиона рублей, и прайс стартует от 2,5 млн за машину с 2-литровым мотором. Поскольку автомобиль отличается высокой ликвидностью в России, цены в объявлениях куда более отвязанные.

За эту <a href="https://auto.ru/cars/new/group/toyota/camry/22813336/22813676/1106576815-1d7ac1e3/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">Camry 3,5 в версии GR Sport</a> просят более 5 млн рублей

За эту Camry 3,5 в версии GR Sport просят более 5 млн рублей

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Volkswagen и Skoda


Обе марки заявили о приостановке деятельности на территории России, и на официальных сайтах нет прайс-листов, поэтому судить об изменении цен можно только по косвенным признакам. Так, некогда популярная в России Skoda Octavia в объявлениях стоит сейчас от 2 млн рублей за версию 1.6 MT Ambition Plus — это примерно на четверть миллиона дороже прайс-листа в его последней редакции.

А вот за эту Octavia <a href="https://auto.ru/cars/new/group/skoda/octavia/22832428/22569540/1114694588-e1f871eb/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">в версии Style Plus с 2-литровым мотором</a> воронежский дилер хочет уже 4,5 млн рублей

А вот за эту Octavia в версии Style Plus с 2-литровым мотором воронежский дилер хочет уже 4,5 млн рублей

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Volkswagen Tiguan из наличия сейчас реально купить за сумму около 3 млн рублей, но за топовые версии просят больше, чем за Porsche Cayenne в былые времена.

В феврале <a href="https://auto.ru/cars/new/group/volkswagen/tiguan/22680194/22688476/1106370129-b769fb11/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">Tiguan с двигателем 1,4 литра в комплектации Respect</a> стоил от 2,2 млн рублей

В феврале Tiguan с двигателем 1,4 литра в комплектации Respect стоил от 2,2 млн рублей

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Просто, чтобы поржать: за <a href="https://auto.ru/cars/new/group/volkswagen/tiguan/22680192/22688769/1115053962-2fe3fb87/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">Tiguan 1.4 (150 л. с.) в топовой комплектации R-Line</a> просят 8,5 млн рублей. К-хм...Не думайте, что это исключение: вот, например, <a href="https://auto.ru/cars/new/group/volkswagen/tiguan/22678987-22679065/?price_from=7000000&from=single_group_snippet_listing&from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="_ io-leave-page" target="_blank">подборка «Тигуанов»</a> ценой более 7 млн рублей

Просто, чтобы поржать: за Tiguan 1.4 (150 л. с.) в топовой комплектации R-Line просят 8,5 млн рублей. К-хм...Не думайте, что это исключение: вот, например, подборка «Тигуанов» ценой более 7 млн рублей

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Nissan


Японская марка также приостановила выпуск автомобилей под Питером, а корректировка стоимости составила от 455 тысяч рублей (Nissan Terrano) до 1,5 млн рублей (Nissan Pathfinder). Nissan Qashqai теперь стоит минимум 2,337 млн рублей, хотя в объявлениях можно найти автомобили по старым ценам.

Волгодонский дилер Nissan предлагает этот <a href="https://auto.ru/cars/new/group/nissan/qashqai/21521720/22506512/1115001165-f931ee7a/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">Qashqai 1.2 в базовой версии XE</a> за сумму, близкую к февральскому прайсу

Волгодонский дилер Nissan предлагает этот Qashqai 1.2 в базовой версии XE за сумму, близкую к февральскому прайсу

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Но есть и <a href="https://auto.ru/cars/new/group/nissan/qashqai/21521957/22888276/1115034358-9493f42e/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">предложения за 4 млн рублей</a>

Но есть и предложения за 4 млн рублей

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Китайские марки


Chery подняла цены на весь модельный ряд в пределах 15–20%: самый доступный Tiggo 4 теперь обойдется в 1,36 млн рублей, а флагманский Tiggo 8 Pro — минимум в 2,57 млн рублей.

В объявлениях топовые варианты Tiggo 8 Pro продаются <a href="https://auto.ru/cars/new/group/chery/tiggo_8_pro/22796259/22809077/1106275680-502df2f3/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">за суммы свыше 3,5 млн рублей</a>. И это за переднеприводный кроссовер с турбодвигателем 1,6 литра

В объявлениях топовые варианты Tiggo 8 Pro продаются за суммы свыше 3,5 млн рублей. И это за переднеприводный кроссовер с турбодвигателем 1,6 литра

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СЮЖЕТ

Кризис-2022Кризис-2022

К резкому повышению цен готовится бренд Haval, лидер российского рынка среди чайнакаров. Точная величина подорожания пока неизвестна: по данным газеты «Коммерсант», прайс-лист увеличат на сумму около 1 млн рублей. В объявлениях новые Haval F7 сейчас предлагаются по цене от 2,2 млн рублей, а в топовых комплектациях — в районе 3,5 млн рублей.

Уфимский дилер предлагает этот рестайлинговый <a href="https://auto.ru/cars/new/group/haval/f7/23206552/23206791/1115075011-f9655c3e/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">Haval F7 с 2-литровым мотором</a> за 3,7 млн рублей

Уфимский дилер предлагает этот рестайлинговый Haval F7 с 2-литровым мотором за 3,7 млн рублей

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Geely до конца марта приостановила выпуск трех моделей: Geely Atlas Pro, Tugella и Coolray в Белоруссии. Дилеры распродают машины из наличия, например, кроссовер Atlas Pro стоит порядка 3 млн рублей.

За этот <a href="https://auto.ru/cars/new/group/geely/atlas_pro/22953849/22954133/1114636425-a044d040/?from=news&utm_source=hsd&utm_medium=contract&utm_campaign=autosgp" class="io-leave-page _" target="_blank">Geely Atlas Pro с 1,5-литровым мотором</a> хотят более 3 млн рублей

За этот Geely Atlas Pro с 1,5-литровым мотором хотят более 3 млн рублей

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