Volkswagen Tiguan предлагают за 8 млн рублей: обалдеваем от мартовских цен на автомобили

Стоимость популярных иномарок в России только за первые две недели марта выросла на 300–500 тысяч рублей. Мы познакомились с актуальными прайс-листами наиболее значимых для России брендов, а заодно прошлись по предложениям официальных дилеров в интернете, чтобы потихоньку привыкать к новой системе координат, где Volkswagen Tiguan может стоить 7–8 млн рублей.



Почему растут цены на автомобили? Основных причин две: существенное обесценивание рубля и приостановка поставок машин, о которой объявило большинство автопроизводителей. Неопределенность ситуации вынуждает дистрибьюторов и дилеров назначать цену с запасом, «на вырост». Негативно влияет остановка конвейеров, которая коснулась и российских производителей: так, АВТОВАЗ еще 5 марта поставил на паузу оба завода в Тольятти и Ижевске из-за нехватки комплектующих. С 16 марта удалось запустить две конвейерные нитки по выпуску Granta и Niva, но лишь на три дня. А с 4 по 24 апреля предприятие уйдет в корпоративный отпуск. Простой касается и линий, где выпускают Renault Logan и Sandero.

