Volkswagen Tiguan предлагают за 8 млн рублей: обалдеваем от мартовских цен на автомобили

Стоимость популярных иномарок в России только за первые две недели марта выросла на 300–500 тысяч рублей. Мы познакомились с актуальными прайс-листами наиболее значимых для России брендов, а заодно прошлись по предложениям официальных дилеров в интернете, чтобы потихоньку привыкать к новой системе координат, где Volkswagen Tiguan может стоить 7–8 млн рублей.
Почему растут цены на автомобили? Основных причин две: существенное обесценивание рубля и приостановка поставок машин, о которой объявило большинство автопроизводителей. Неопределенность ситуации вынуждает дистрибьюторов и дилеров назначать цену с запасом, «на вырост». Негативно влияет остановка конвейеров, которая коснулась и российских производителей: так, АВТОВАЗ еще 5 марта поставил на паузу оба завода в Тольятти и Ижевске из-за нехватки комплектующих. С 16 марта удалось запустить две конвейерные нитки по выпуску Granta и Niva, но лишь на три дня. А с 4 по 24 апреля предприятие уйдет в корпоративный отпуск. Простой касается и линий, где выпускают Renault Logan и Sandero.
Lada
Цены на «Лады» только за март выросли дважды, 1 и 16 числа. В феврале Lada Granta стоила от 588 тысяч рублей, сейчас — от 728 тысяч (+24%), а Lada Vesta подорожала с 836 тысяч до 1,112 млн рублей (+33%). Сильнее всего прибавила Lada Largus, которая теперь стоит от 1,235 млн рублей — полуторакратный рост цены. Классическая теперь Niva Legend обойдется минимум в 819 тысяч, Niva Travel — от 1,067 млн рублей.
Renault
Неслабо выросли цены и у Renault, например, Logan прибавил треть миллиона и теперь стоит от 1,124 млн рублей. Duster в зависимости от комплектации подорожал на 443–604 тысячи, и минимальная цена поднялась до 1,618 млн рублей, а Renault Arkana и вовсе прибавила 507–719 тысяч рублей, так что теперь ее не купить дешевле 1,874 млн.
УАЗ
УАЗ пока вроде бы держится: завод приостановил производство на два дня в середине марта, а цены на фоне общей вакханалии выросли не так сильно — на 25–60 тысяч рублей. Тем не менее символично, что цена «буханки» перевалила 1 млн рублей.
На сайте УАЗ прайс-листов сейчас нет, но сориентироваться в ценах помогают автообъявления официальны дилеров. Цены впечатляют.
Hyundai и KIA
Корейский альянс изменил стоимость практически всех моделей, например, самые доступные Hyundai Solaris и KIA Rio стоят теперь 1,245 млн рублей. Компактный кроссовер Creta питерской сборки подорожал на треть миллиона и начинается от 1,659 млн рублей, а калининградский KIA Seltos лишь чуть дороже — 1,68 млн. Почти полмиллиона прибавил новый Hyundai Tucson, который не купить дешевле 2,5 млн рублей.
Toyota
Стоимость нескольких моделей в марте поднялась сразу на миллион рублей, в их числе — кроссовер Highlander, минивэн Alphard и внедорожник Prado. Сильнее всех цена изменилась на флагманский LC300, который прибавил сразу 1,5 миллиона и теперь стоит минимум 7,278 млн рублей. Но это лишь вершина айсберга.
Цена Camry питерской сборки распухла в среднем на полмиллиона рублей, и прайс стартует от 2,5 млн за машину с 2-литровым мотором. Поскольку автомобиль отличается высокой ликвидностью в России, цены в объявлениях куда более отвязанные.
Volkswagen и Skoda
Обе марки заявили о приостановке деятельности на территории России, и на официальных сайтах нет прайс-листов, поэтому судить об изменении цен можно только по косвенным признакам. Так, некогда популярная в России Skoda Octavia в объявлениях стоит сейчас от 2 млн рублей за версию 1.6 MT Ambition Plus — это примерно на четверть миллиона дороже прайс-листа в его последней редакции.
Volkswagen Tiguan из наличия сейчас реально купить за сумму около 3 млн рублей, но за топовые версии просят больше, чем за Porsche Cayenne в былые времена.
Nissan
Японская марка также приостановила выпуск автомобилей под Питером, а корректировка стоимости составила от 455 тысяч рублей (Nissan Terrano) до 1,5 млн рублей (Nissan Pathfinder). Nissan Qashqai теперь стоит минимум 2,337 млн рублей, хотя в объявлениях можно найти автомобили по старым ценам.
Китайские марки
Chery подняла цены на весь модельный ряд в пределах 15–20%: самый доступный Tiggo 4 теперь обойдется в 1,36 млн рублей, а флагманский Tiggo 8 Pro — минимум в 2,57 млн рублей.
СЮЖЕТ
К резкому повышению цен готовится бренд Haval, лидер российского рынка среди чайнакаров. Точная величина подорожания пока неизвестна: по данным газеты «Коммерсант», прайс-лист увеличат на сумму около 1 млн рублей. В объявлениях новые Haval F7 сейчас предлагаются по цене от 2,2 млн рублей, а в топовых комплектациях — в районе 3,5 млн рублей.
Geely до конца марта приостановила выпуск трех моделей: Geely Atlas Pro, Tugella и Coolray в Белоруссии. Дилеры распродают машины из наличия, например, кроссовер Atlas Pro стоит порядка 3 млн рублей.
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