Случай на помойке. Смотрим, как машину заблокировали мусорными баками

Представляем новый, 268-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .



— Так на МЖК наказывают, — сообщает читатель Михаил. Мы видим автомобиль, который окружен мусорными контейнерами. Не лучшее место для стоянки (фото выше).