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Случай на помойке. Смотрим, как машину заблокировали мусорными баками

Изучаем новые фото с нарушителями правил парковки в Новосибирске

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Автомобиль заблокировали баками

Автомобиль заблокировали баками

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Представляем новый, 268-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Так на МЖК наказывают, — сообщает читатель Михаил. Мы видим автомобиль, который окружен мусорными контейнерами. Не лучшее место для стоянки (фото выше).

Стоянка на островке на перекрестке

Стоянка на островке на перекрестке

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ТЦ «Галерея Новосибирск» настолько востребован, что тут всегда нет мест. Вот группа автомобилей, как стайка птичек, примостилась на горке снега на островке на перекрестке.

Массовая стоянка на тротуаре

Массовая стоянка на тротуаре

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудакЯ паркуюсь как чудак

Тротуар перед магазином «1000 мелочей» давно используется как массовая стоянка автомобилей. Но недолго осталось: мэрия сообщила, что с 20 марта здесь установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор». Как уточняется, «ограничения устанавливаются по многочисленным обращениям жителей для исключения стоянки транспортных средств на пешеходном тротуаре».

Перегородил людям дорожку

Перегородил людям дорожку

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— Красный проспект, 305/1, — уточняет читатель Вячеслав. Тут у нас автомобиль со знаком «новичок» на пешеходной дорожке.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Скоро-скоро снег сойдет, и вот такие автомобили вновь начнут месить грязь на газонах, растаскивая пыль по всему городу.

На выделенке на аварийке

На выделенке на аварийке

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Если приехал на заказ, просто встаешь на выделенке и на тротуаре, включаешь аварийку и спокойно ждешь.

Стоянка вторым рядом

Стоянка вторым рядом

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Аварийка также помогает стоять и вторым рядом. Главное — не забыть оставить под стеклом номер телефона.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Тротуар на улице Гоголя широкий, почему бы не использовать его под стоянку. Машины никому не мешают, можно обойти.

Дорога сужена до 1 полосы

Дорога сужена до 1 полосы

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У Центрального рынка всегда куча автомобилей, стоят кто во что горазд. Сузить проезжую часть до одной полосы — да вообще легко.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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