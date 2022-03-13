Случай на помойке. Смотрим, как машину заблокировали мусорными баками

Представляем новый, 268-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Так на МЖК наказывают, — сообщает читатель Михаил. Мы видим автомобиль, который окружен мусорными контейнерами. Не лучшее место для стоянки (фото выше).
ТЦ «Галерея Новосибирск» настолько востребован, что тут всегда нет мест. Вот группа автомобилей, как стайка птичек, примостилась на горке снега на островке на перекрестке.
СЮЖЕТ
Тротуар перед магазином «1000 мелочей» давно используется как массовая стоянка автомобилей. Но недолго осталось: мэрия сообщила, что с 20 марта здесь установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор». Как уточняется, «ограничения устанавливаются по многочисленным обращениям жителей для исключения стоянки транспортных средств на пешеходном тротуаре».
— Красный проспект, 305/1, — уточняет читатель Вячеслав. Тут у нас автомобиль со знаком «новичок» на пешеходной дорожке.
Скоро-скоро снег сойдет, и вот такие автомобили вновь начнут месить грязь на газонах, растаскивая пыль по всему городу.
Если приехал на заказ, просто встаешь на выделенке и на тротуаре, включаешь аварийку и спокойно ждешь.
Аварийка также помогает стоять и вторым рядом. Главное — не забыть оставить под стеклом номер телефона.
Тротуар на улице Гоголя широкий, почему бы не использовать его под стоянку. Машины никому не мешают, можно обойти.
У Центрального рынка всегда куча автомобилей, стоят кто во что горазд. Сузить проезжую часть до одной полосы — да вообще легко.