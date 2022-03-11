Granta по цене Camry. Мы попытались купить дешевую «Ладу» и поразились неразберихе в автосалонах

Дилеры АВТОВАЗа возобновили работу после паузы в начале марта. Мы обзвонили несколько салонов по всей России под видом покупателей недорогой Lada Granta, чтобы узнать реальное положение дел — есть ли машины в наличии и сколько они стоят. Результат оказался кисло-сладким: с одной стороны, впервые за долгое время мы нашли автосалоны, работающие строго по прайсу. С другой — сам прайс достиг 10 марта устрашающих величин, а главное, ряд дилеров продолжает накручивать цены в ультимативной манере.



Lada Granta мы выбрали по трем причинам: в прежние времена она была самой дешевой, самой популярной и самой локализованной моделью на российском рынке. Стоимость «Гранты» определяет нижнюю границу цены для новых автомобилей в России, и граница эта смещается вверх с устрашающей скоростью.