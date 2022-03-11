Granta по цене Camry. Мы попытались купить дешевую «Ладу» и поразились неразберихе в автосалонах

Дилеры АВТОВАЗа возобновили работу после паузы в начале марта. Мы обзвонили несколько салонов по всей России под видом покупателей недорогой Lada Granta, чтобы узнать реальное положение дел — есть ли машины в наличии и сколько они стоят. Результат оказался кисло-сладким: с одной стороны, впервые за долгое время мы нашли автосалоны, работающие строго по прайсу. С другой — сам прайс достиг 10 марта устрашающих величин, а главное, ряд дилеров продолжает накручивать цены в ультимативной манере.
Lada Granta мы выбрали по трем причинам: в прежние времена она была самой дешевой, самой популярной и самой локализованной моделью на российском рынке. Стоимость «Гранты» определяет нижнюю границу цены для новых автомобилей в России, и граница эта смещается вверх с устрашающей скоростью.
В одном из салонов Екатеринбурга нам предложили сразу две Lada Granta в средней комплектации Comfort, причем именно по тем ценам, что указаны сейчас на официальном сайте АВТОВАЗа: 772 500 рублей. Мы уточнили, нет ли здесь подвоха в виде навязанных допов или обязательства купить в кредит, но в салоне нас заверили, что цена абсолютно реальная. Однако подчеркнули, что с покупкой нужно спешить, потому что уже 15 марта стоимость вновь изменится.
В Новосибирске обнаружились машины в еще более доступных версиях Classic по цене от 706 100 рублей, что соответствует официальному прайсу. Есть в наличии и Classic Optima с кондиционером, а разница в цене составляет нормативные 32 тысячи рублей.
«После обеда подорожало на 70 тысяч»...
Но ситуация меняется от города к городу. Так, например, в волгоградском салоне Lada нам предложили даже базовую версию Standart за 684 900 рублей, но с обязательным условием: нынешнюю машину нужно сдать в трейд-ин, а еще взять автокредит. А если мы не попадаем под эти условия? На это менеджер выдал следующую тираду:
— Смотрите, сегодня по 50 входящих звонков, то есть большое количество клиентов. Директор дал нам приказ согласовывать все условия на месте, потому что буквально вчера в 9 утра были одни условия, а когда клиенты приезжали после обеда, автомобили подорожали на 70 тысяч. Необходимо приехать в любом случае: я согласую условия, и мы сделаем вам предложение по всем бонусам, выгодам, подаркам. Прайсовой стоимости можно достигнуть с учетом максимальной выгоды. Автомобилей с каждым днем всё меньше и меньше, поэтому условия всё хуже и хуже для клиентов.
Но еще больше удивил автосалон Lada в Самаре: здесь самая доступная Lada Granta из наличия стоит 1 033 900 рублей, причем в довольно простенькой комплектации Classic Optima, которую сам АВТОВАЗ оценивает в 750 500 (стоимость версии Classic плюс 32 тысячи рублей за кондиционер и обогрев наружных зеркал). Также есть версия Comfort по цене от 1 043 900 рублей, которая по прайсу должна стоить 772 500 рублей. В год выхода Lada Granta миллион с хвостиком стоила базовая Toyota Camry, а сегодня за эти деньги можно приобрести подержанную Camry поколения XV40 в возрасте 12–15 лет.
В Челябинске нам предложили Lada Granta в версии Classic Optima по цене 815 тысяч рублей, что примерно на 65 тысяч дороже официального прайса. В дилерском центре пояснили:
— На сайты цены не актуальные, не обновленные, этот момент будут корректировать. Актуальные цены от АВТОВАЗа буквально вчера пришли в обеденное время, и мы поменяли цены согласно распоряжению завода. Все дополнительные выгоды у нас оговариваются на месте.
В некоторых автосалонах менеджеры были заняты, и почти всегда нас торопили с принятием решения, потому что цены меняются «в прямом эфире». Ситуация осложняется остановкой конвейеров АВТОВАЗа с 5 по 11 марта, причем сразу на обоих заводах: в Тольятти, где делают Granta, Niva, Largus, XRAY, и в Ижевске, где собирают Vesta. Линия по производству конкретно Granta начнет работу лишь 16 марта.
Эксперты цифровой платформы РГС Банка считают положение АВТОВАЗа непростым:
— У компании не получается обеспечивать бесперебойную поставку автокомпонентов, что обусловило остановки конвейеров в феврале и в начале марта. Перебои поставок компонентов связаны не только с традиционной проблемой нехватки чипов, но и политическим демаршем некоторых иностранных производителей автомобильных деталей (того же Bosch), которые могут уйти из России, — считают в компании. — При этом на фоне нехватки автомобилей в розничных сетях АВТОВАЗ особенно активно поднимает цены на свою продукцию. Но в долгосрочной перспективе, справившись с производственными проблемами, Lada может не только восстановить падение продаж, но и увеличить свое присутствие на рынке в случае, если западные автомобильные концерны продолжат бойкот.
Сложности сегодня есть у всех марок, и причины комплексные: помимо санкций, которые сказались больше на европейских и американских производителях, наладить выпуск мешают сбои в поставках запчастей и ряда компонентов, в том числе из-за микропроцессорного кризиса. Большинство импортеров не может определиться с ценовой политикой в условиях резких колебаний курсов валют.
Что еще почитать об экономической ситуации
- Во что будем одеваться после массового ухода зарубежных брендов из страны;
- гасить ли ипотеку или ждать, пока долги съест инфляция?
- в «Леруа Мерлен» ввели новые условия покупки товаров;
- как изменится работа стоматологий из-за санкций;
- в магазинах ограничили продажу сахара и подняли цену на него;
- ГРЦ имени Макеева попал под санкции США;
- крупные алкогольные бренды заявили об уходе с российского рынка;
- Виктор Рашников вывел 80% акций ММК с Кипра в Россию;
- H&M приостановил работу маркетов в РФ;
- IKEA закрывает магазины в России;
- в магазинах начинается постоянный мониторинг наличия продуктов и их цен;
- что будет с ипотекой после обвала рубля;
- автодилеры приостановили работу и взвинтили цены;
- стоит ли сейчас покупать квартиру;
- в аптеках резко подорожали лекарства;
- что такое SWIFT и чем грозит его отключение для россиян;
- как оформить карту «Мир».