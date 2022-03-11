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Granta по цене Camry. Мы попытались купить дешевую «Ладу» и поразились неразберихе в автосалонах

Цены на бюджетную Lada обновляются ежедневно

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Цена Lada Granta по прайс-листам сейчас колеблется в диапазоне от 685 тысяч до более чем 1 млн рублей

Цена Lada Granta по прайс-листам сейчас колеблется в диапазоне от 685 тысяч до более чем 1 млн рублей

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Дилеры АВТОВАЗа возобновили работу после паузы в начале марта. Мы обзвонили несколько салонов по всей России под видом покупателей недорогой Lada Granta, чтобы узнать реальное положение дел — есть ли машины в наличии и сколько они стоят. Результат оказался кисло-сладким: с одной стороны, впервые за долгое время мы нашли автосалоны, работающие строго по прайсу. С другой — сам прайс достиг 10 марта устрашающих величин, а главное, ряд дилеров продолжает накручивать цены в ультимативной манере.

Lada Granta мы выбрали по трем причинам: в прежние времена она была самой дешевой, самой популярной и самой локализованной моделью на российском рынке. Стоимость «Гранты» определяет нижнюю границу цены для новых автомобилей в России, и граница эта смещается вверх с устрашающей скоростью.

Lada Granta дебютировала в 2012 году и была лишь чуть дороже вазовской классики. За десять лет ее цена выросла ровно в три раза

Lada Granta дебютировала в 2012 году и была лишь чуть дороже вазовской классики. За десять лет ее цена выросла ровно в три раза

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В одном из салонов Екатеринбурга нам предложили сразу две Lada Granta в средней комплектации Comfort, причем именно по тем ценам, что указаны сейчас на официальном сайте АВТОВАЗа: 772 500 рублей. Мы уточнили, нет ли здесь подвоха в виде навязанных допов или обязательства купить в кредит, но в салоне нас заверили, что цена абсолютно реальная. Однако подчеркнули, что с покупкой нужно спешить, потому что уже 15 марта стоимость вновь изменится.

Мы ориентировались на цены, опубликованные на официальном сайте АВТОВАЗа 10 марта 2022 года

Мы ориентировались на цены, опубликованные на официальном сайте АВТОВАЗа 10 марта 2022 года

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В Новосибирске обнаружились машины в еще более доступных версиях Classic по цене от 706 100 рублей, что соответствует официальному прайсу. Есть в наличии и Classic Optima с кондиционером, а разница в цене составляет нормативные 32 тысячи рублей.

«После обеда подорожало на 70 тысяч»...

Но ситуация меняется от города к городу. Так, например, в волгоградском салоне Lada нам предложили даже базовую версию Standart за 684 900 рублей, но с обязательным условием: нынешнюю машину нужно сдать в трейд-ин, а еще взять автокредит. А если мы не попадаем под эти условия? На это менеджер выдал следующую тираду:

— Смотрите, сегодня по 50 входящих звонков, то есть большое количество клиентов. Директор дал нам приказ согласовывать все условия на месте, потому что буквально вчера в 9 утра были одни условия, а когда клиенты приезжали после обеда, автомобили подорожали на 70 тысяч. Необходимо приехать в любом случае: я согласую условия, и мы сделаем вам предложение по всем бонусам, выгодам, подаркам. Прайсовой стоимости можно достигнуть с учетом максимальной выгоды. Автомобилей с каждым днем всё меньше и меньше, поэтому условия всё хуже и хуже для клиентов.

Но еще больше удивил автосалон Lada в Самаре: здесь самая доступная Lada Granta из наличия стоит 1 033 900 рублей, причем в довольно простенькой комплектации Classic Optima, которую сам АВТОВАЗ оценивает в 750 500 (стоимость версии Classic плюс 32 тысячи рублей за кондиционер и обогрев наружных зеркал). Также есть версия Comfort по цене от 1 043 900 рублей, которая по прайсу должна стоить 772 500 рублей. В год выхода Lada Granta миллион с хвостиком стоила базовая Toyota Camry, а сегодня за эти деньги можно приобрести подержанную Camry поколения XV40 в возрасте 12–15 лет.

В Челябинске нам предложили Lada Granta в версии Classic Optima по цене 815 тысяч рублей, что примерно на 65 тысяч дороже официального прайса. В дилерском центре пояснили:

— На сайты цены не актуальные, не обновленные, этот момент будут корректировать. Актуальные цены от АВТОВАЗа буквально вчера пришли в обеденное время, и мы поменяли цены согласно распоряжению завода. Все дополнительные выгоды у нас оговариваются на месте.

В некоторых автосалонах менеджеры были заняты, и почти всегда нас торопили с принятием решения, потому что цены меняются «в прямом эфире». Ситуация осложняется остановкой конвейеров АВТОВАЗа с 5 по 11 марта, причем сразу на обоих заводах: в Тольятти, где делают Granta, Niva, Largus, XRAY, и в Ижевске, где собирают Vesta. Линия по производству конкретно Granta начнет работу лишь 16 марта.

Самая дорогая версия Lada Granta — это лифтбэк в комплектации Luxe с автоматом за 1,008 млн рублей (по прайс-листу на 10 марта 2022 года)

Самая дорогая версия Lada Granta — это лифтбэк в комплектации Luxe с автоматом за 1,008 млн рублей (по прайс-листу на 10 марта 2022 года)

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Эксперты цифровой платформы РГС Банка считают положение АВТОВАЗа непростым:

— У компании не получается обеспечивать бесперебойную поставку автокомпонентов, что обусловило остановки конвейеров в феврале и в начале марта. Перебои поставок компонентов связаны не только с традиционной проблемой нехватки чипов, но и политическим демаршем некоторых иностранных производителей автомобильных деталей (того же Bosch), которые могут уйти из России, — считают в компании. — При этом на фоне нехватки автомобилей в розничных сетях АВТОВАЗ особенно активно поднимает цены на свою продукцию. Но в долгосрочной перспективе, справившись с производственными проблемами, Lada может не только восстановить падение продаж, но и увеличить свое присутствие на рынке в случае, если западные автомобильные концерны продолжат бойкот.

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