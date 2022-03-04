Весенняя спячка: показываем на одной картинке, как «замерз» автобизнес России

Автоконцерны один за другим объявляют о приостановке продаж и производства машин в России, и сообщений так много, что мы собрали всю информацию о 25 наиболее значимых марках и альянсах на одной графике. А ниже — основные факты о состоянии автомобильного рынка в эти дни.
Объявлений об уходе не было
Пока ни одна марка не заявила о том, что покидает Россию совсем, хотя эксперты не исключают такой вариант. Скорее всего, с рынка уйдет Honda, однако этот шаг был запланирован еще год назад и связан с ослаблением позиций японского бренда: ее единственной моделью оставался кроссовер CR-V. Однако марка прекращает поставки в Россию и другой продукции, включая мотоциклы.
О возможном сворачивании производства говорили представители концерна Stellanis, который имеет автозавод под Калугой: здесь выпускают ряд моделей Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi.
Корейские производители ранее сообщили, что в перспективе не планируют останавливать поставку в Россию автомобилей и другой техники.
Риски есть для всех
Ряд брендов на графике мы отметили зеленым, однако это не значит, что они продолжат работу в полном объеме. Например, о возможной остановке производства в России Mitsubishi заговорила еще 1 марта, равно как упомянутый концерн Stellanis. Можно ожидать и сложностей с покупкой Porsche, поскольку головной концерн Volkswagen объявил о прекращении поставок и сборки машин в России.
Китайские бренды в задумчивости
В условиях санкционного давления Запада всё большая ставка делается на сотрудничество с Китаем, и Haval пока остается одной из немногих марок, которая не объявляла о приостановке работы. Однако Chery и Geely взяли паузу, поскольку ситуация с ценами остается неопределенной.
Остановлено десять автозаводов
Сбои в поставках автокомпонентов привели к прекращению выпуска машин на ряде предприятий: конвейеры остановили заводы АВТОВАЗ (Тольятти, Ижевск), Hyundai/Kia (Санкт-Петербург), Renault (Москва), Toyota (Санкт-Петербург), Ford (Елабуга), Mercedes (Подмосковье), BMW (Калининград), Volkswagen и Skoda (Калуга, Нижний Новгород). Противоречивая информация поступает о заводе Mazda на Дальнем Востоке: головная компания заявляет о прекращении поставок автомобилей и компонентов, но российский партнер, Sollers, заявляет, что завод работает в прежнем режиме.
Остановки конвейеров происходили и до начала военной операции из-за микропроцессорного кризиса, а сейчас на них наложились сложности с поставкой отдельных деталей и неопределенность с курсами валют.
Компонентный кризис
Одной из частых причин остановки конвейера АВТОВАЗа в прошлом году были перебои с поставками завода Bosch Самара. Сейчас немецкая компания остановила поставки деталей в Россию, хотя ее представители подчеркивают, что Bosch продолжает выполнять обязательства, насколько это возможно. Электронные компоненты являются одними из наиболее проблемных для локализации в России, поскольку зависят от поставок полупроводниковых микросхем.
Цены взлетели неопределенно
Авторынок замер в напряженном ожидании: ни дилеры, ни дистрибьюторы пока не понимают, как выстраивать ценовую политику в нынешних условиях. Валютная составляющая присутствует в стоимости даже исконно российских моделей, например, у Lada Granta она составляет порядка 20%, у «УАЗ-Патриот» доходила до 50%.
О масштабе сложностей можно судить по АВТОВАЗу: с 1 марта автозавод пошел на беспрецедентное повышение цен. Lada Granta стоит теперь минимум 685 тысяч (+86 тысяч), Lada Vesta — от 1,033 млн (+170 тысяч), Lada Largus — от 1,077 млн рублей (+246 тысяч).
1 марта резко выросли цены на Toyota, например, кроссовер RAV4 подорожал почти на полмиллиона: теперь базовая версия на механике стоит от 2,737 млн рублей. В феврале такая машина обошлась бы в 2,209 млн.
Однако ориентироваться именно на эти цены сложно, потому что поставки и продажи многих моделей приостановлены, а когда они возобновятся, прайс-листы могут быть скорректированы еще раз.
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