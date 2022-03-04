Весенняя спячка: показываем на одной картинке, как «замерз» автобизнес России

О возможном сворачивании производства говорили представители концерна Stellanis, который имеет автозавод под Калугой: здесь выпускают ряд моделей Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi.



Корейские производители ранее сообщили, что в перспективе не планируют останавливать поставку в Россию автомобилей и другой техники.

Риски есть для всех

Ряд брендов на графике мы отметили зеленым, однако это не значит, что они продолжат работу в полном объеме. Например, о возможной остановке производства в России Mitsubishi заговорила еще 1 марта, равно как упомянутый концерн Stellanis. Можно ожидать и сложностей с покупкой Porsche, поскольку головной концерн Volkswagen объявил о прекращении поставок и сборки машин в России.



Китайские бренды в задумчивости

В условиях санкционного давления Запада всё большая ставка делается на сотрудничество с Китаем, и Haval пока остается одной из немногих марок, которая не объявляла о приостановке работы. Однако Chery и Geely взяли паузу, поскольку ситуация с ценами остается неопределенной.

