Техосмотр по-новому. Рассказываем, кого регрессируют за отсутствие диагностической карты

С начала 2022 года техосмотр частных автомобилей для большинства из нас стал добровольным. Однако в законе об ОСАГО № 40-ФЗ по-прежнему содержится уточнение, что страховщики имеют право взыскать со своего клиента всю сумму компенсации по регрессу, если выяснится, что у автомобиля не было диагностической карты. Банк России поставил точку в споре, применим ли этот пункт сейчас, когда техосмотр для частных машин перестал быть обязательным.



Что такое регресс? Это право страховщика взыскать с клиента сумму, которую компания ранее выплатила пострадавшей стороне по ОСАГО, в случае если были грубо нарушены правила. Процедура определяется статьей 14 закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности...». Например, регрессировать могут виновника ДТП, который скрылся с места аварии, был в нетрезвом состоянии или не имел права садиться за руль автомобиля. Но в длинном списке поводов для регресса есть подпункт (и), который разрешает инициировать процедуру против автомобилиста, не имеющего диагностической карты техосмотра. При этом для частных машин регресс допустим, только если ДТП произошло вследствие технической неисправности, а для такси и коммерческого транспорта — вследствие любых причин.

