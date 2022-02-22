Техосмотр по-новому. Рассказываем, кого регрессируют за отсутствие диагностической карты

С начала 2022 года техосмотр частных автомобилей для большинства из нас стал добровольным. Однако в законе об ОСАГО
Что такое регресс? Это право страховщика взыскать с клиента сумму, которую компания ранее выплатила пострадавшей стороне по ОСАГО, в случае если были грубо нарушены правила. Процедура определяется статьей 14 закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности...». Например, регрессировать могут виновника ДТП, который скрылся с места аварии, был в нетрезвом состоянии или не имел права садиться за руль автомобиля. Но в длинном списке поводов для регресса есть подпункт (и), который разрешает инициировать процедуру против автомобилиста, не имеющего диагностической карты техосмотра. При этом для частных машин регресс допустим, только если ДТП произошло вследствие технической неисправности, а для такси и коммерческого транспорта — вследствие любых причин.
В разъяснении, опубликованном на сайте регулятора, говорится следующее:
— Предъявление страховщиком регрессных требований к лицу, у которого на момент наступления страхового случая, произошедшего вследствие неисправности, истек срок действия диагностической карты, возможно только в случаях, когда транспортное средство подлежит техосмотру в соответствии с законодательством.
Регресс по-прежнему может быть предъявлен владельцам коммерческих автомобилей, причем для такси, пассажирского транспорта и машин, перевозящих опасные грузы, причина ДТП может быть любой. Для легковых автомобилей, принадлежащих юридическим лицам, техосмотр также необходим, но для регресса нужно, чтобы причиной ДТП была техническая неисправность.
С частниками, на первый взгляд, всё проще: с 1 января 2022 года техосмотр стал добровольным и регрессировать автомобилистов нельзя, однако есть несколько исключений. Так, процедура требуется при смене собственника машины в возрасте старше 4 лет и при внесении изменений в конструкцию (тюнинг), правда, в этом случае без диагностической карты не удастся поставить автомобиль на учет.
Но также в новом законе «О техническом осмотре...» прописана его отмена только для частных автовладельцев, которые используют машину в личных целях, и в этом может быть подвох. Комментирует автоэксперт Юрий Панченко:
— Использование машины в личных целях — это когда вы перемещаетесь в одиночку по делам, никак не связанным с профессиональной деятельностью. В ситуациях, когда вы едете в служебную поездку, везете пассажиров-коллег, а тем более работаете на частной машине, техосмотр необходим и сейчас. И в случае ДТП формально у страховой возникает право предъявить регрессные требования.
Но как страховая узнает о том, что водитель ехал именно в рамках рабочих обязанностей?
— По большому счету никак, — объясняет Юрий Панченко. — В документах, которые предоставляются страховой после ДТП, не фигурирует цель поездки, поэтому в общем случае узнать и доказать, что автомобилист в этот момент работал, невозможно. Конечно, могут быть более сложные ситуации, которые рассматриваются, например, в суде. Там уже есть риск, что всплывут те или иные документы, подтверждающие рабочее использование машины, но думаю, в целом это маловероятный сценарий.
Закон «О техническом осмотре...» (фрагмент): легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также актами, составляющими право Евразийского экономического союза, по вопросу проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию.
Кстати, с 1 марта 2022 года контролировать наличие диагностической карты смогут автоматические комплексы, и ранее мы разъясняли, грозит ли штраф в 2000 рублей тем, кто затянул с техосмотром в прошлом году.
Техосмотр отменяли в несколько этапов: так, в августе прошлого года его отвязали от полиса ОСАГО, то есть сегодня оформить страховку можно без диагностической карты. После этого депутаты предложили сделать процедуру добровольной для частников, и в декабре 2021 года Госдума поддержала инициативу.
В России продолжается реформа ОСАГО: максимальная стоимость полисов резко выросла. При этом купить страховку по-прежнему удается не всем.