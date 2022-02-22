Легендарному «Самураю» Toyota Mark II исполнилось 30 лет. Смотрите, какие и почем продаются «Марки» (есть и за 1,5 млн)

В 2022 году исполняется ровно 30 лет с момента выхода легендарной модели Toyota Mark II в 90-м кузове по прозвищу «Самурай». Именно в 90-м кузове этот автомобиль стал своего рода прорывом в автоиндустрии в начале 90-х, завоевал огромную популярность и в итоге превратился в легенду, в частности в России. Машины, которым по 25–30 лет, до сих пор можно встретить на улицах, они оказались весьма живучи — давайте посмотрим, что сейчас предлагается на вторичке, в каком состоянии и за какие деньги.

Именно с «Самурая», с 90-го кузова в нашей стране пошло увлечение всеми «маркообразными» («Чайзеры», «Кресты»), а название Mark II стало известно, наверное, каждому, кто хоть мало-мальски соприкасается с авто. В 1992 году выход этого кузова был просто бомбой — предыдущая квадратная модель с дизайном из 70-х сменилась космическим обтекаемым автомобилем, который будто перепрыгнул через несколько поколений. Это были годы перехода в совершенно новую автомобильную эпоху.