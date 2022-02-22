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Легендарному «Самураю» Toyota Mark II исполнилось 30 лет. Смотрите, какие и почем продаются «Марки» (есть и за 1,5 млн)

30 лет с момента выхода легендарной модели Toyota Mark II в 90-м кузове по прозвищу «Самурай»

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Легендарной модели уже 30 лет

Легендарной модели уже 30 лет

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В 2022 году исполняется ровно 30 лет с момента выхода легендарной модели Toyota Mark II в 90-м кузове по прозвищу «Самурай». Именно в 90-м кузове этот автомобиль стал своего рода прорывом в автоиндустрии в начале 90-х, завоевал огромную популярность и в итоге превратился в легенду, в частности в России. Машины, которым по 25–30 лет, до сих пор можно встретить на улицах, они оказались весьма живучи — давайте посмотрим, что сейчас предлагается на вторичке, в каком состоянии и за какие деньги.

Именно с «Самурая», с 90-го кузова в нашей стране пошло увлечение всеми «маркообразными» («Чайзеры», «Кресты»), а название Mark II стало известно, наверное, каждому, кто хоть мало-мальски соприкасается с авто. В 1992 году выход этого кузова был просто бомбой — предыдущая квадратная модель с дизайном из 70-х сменилась космическим обтекаемым автомобилем, который будто перепрыгнул через несколько поколений. Это были годы перехода в совершенно новую автомобильную эпоху.

Следующий 100-й кузов «маркообразных» тоже был хорош, но именно «Самурай» — настоящая легенда. Просторный, комфортный автомобиль, надежный, с мощными двигателями, с задним приводом для дрифта и гонок — машиной пользовалась и горячая молодежь, и вполне обычные спокойные автомобилисты. Сейчас это нишевый автомобиль для тюнинга и дрифта, для поклонников модели. У кого есть деньги, проводят глубокий тюнинг, колдуют над моторами, у кого денег нет — просто дрифтуют на том, что имеется. Что же сохранилось на рынке из периода выпуска 90-го кузова (1992–1996 годы) и в каком состоянии — давайте посмотрим.

Авто надо восстанавливать

Авто надо восстанавливать

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Самое дешевое предложение (Новосибирск и соседние города в зоне 500 км) на сервисе Auto.ru — это разбитый экземпляр 1993 года за 100 000 рублей. Сильный удар в переднюю правую часть с деформацией кузова — что делать с этой машиной, вообще непонятно.

Пороговая цена для машин на ходу

Пороговая цена для машин на ходу

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Но если увеличить бюджет до 166 000 рублей, можно взять потрепанный, но вроде ездящий вариант 1995 года с 2,5-литровым дизелем. Продавец предупреждает, что нужно заменить пороги.

Машина за 225 000 рублей в среднем сегменте

Машина за 225 000 рублей в среднем сегменте

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Переходим в сегмент 200–300 тысяч, и это, наверное, будет средняя оптимальная цена для «Самураев» тех годов. Вот, например, внешне относительно целенький экземпляр 1993 года с обвесом и с двигателем 2,0 л, 135 л. с. «Кости целые, пороги переваренные, не распил, не конструктор, мотор живой, кузов красивый, салон ухоженный, не прокуренный», — хвалит машину продавец и просит 225 000 рублей.

За это авто просят 320 000 рублей

За это авто просят 320 000 рублей

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За 320 000 рублей можно присмотреть вполне достойное внешнее состояние — машина 1993 года с 2-литровым бензиновым двигателем. Продавец детально показывает состояние различных узлов и агрегатов, демонстрирует салон, который неплохо сохранился.

Машина с обвесами и спойлером

Машина с обвесами и спойлером

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Переходим к тюнингованным прокачанным авто. Этот черный красавец в обвесе 1994 года стоит 420 000 рублей, двигатель — 2,5 литра, 180 сил. «Мотор 1JZ-GE 2.5, 180 лошадок (почти все на месте, пара убежала из-за своих лет). Установлены обвесы Bn Sport, трасса переварена на новую, с банкой NKS (стоит пламик)», — рассказывает продавец для тех, кто понимает.

Авто стоит почти миллион

Авто стоит почти миллион

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Ах, какой красивый цвет, как играет на солнце

Ах, какой красивый цвет, как играет на солнце

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А это уже пошли эксклюзивы, как вам такой авто за 990 000 рублей? Год — 1995-й, двигатель — 2 литра, механическая КП и огромный список переделок по ходовой части, мотору, экстерьеру, салону. «Последние 4 года машина зимы не видела, а после нанесения керамики выезжаю 2–3 раза в месяц и только в сухую погоду», — говорит владелец.

Самый топ за полтора миллиона

Самый топ за полтора миллиона

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Ну и самый топ за 1 500 000 рублей — 1995 год, 2,5 литра, 280 л. с., автомат. Автомобиль полностью реконструирован, описание переделок занимает страницу А4, сообщается, что машина зимой не ездила, всегда хранилась в гараже. Возможно, когда-нибудь этот «Марк» станет коллекционным экземпляром.

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Toyota Mark IIавто с пробегом
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