«Ну обошел же, не обломился». Как девушка на авто обругала инвалида, а водители устроили стоянку посреди площади Калинина

Представляем новый, 265-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
Устраивать массовую парковку на кольцевых площадях Новосибирска — это уже как бы само собой разумеется. Площадь Калинина на фото выше, а ведь так нельзя.
Или устраивают парковку на серединке перекрестка — ну а чего месту пропадать. На улице Максима Горького.
— Тульская, 90/2. Женщина стояла около крыльца дома на тротуаре для прохожих, хотя свободных мест для парковки было достаточно. Жителю дома, инвалиду с ходунками, пришлось обходить эту машину, на что она сказала: «Ну обошел же, не обломился». Нет слов просто от такого хамства. Видимо, ей тоже когда-то придется обходить автомобили с ходунками, — возмущается читательница Светлана.
СЮЖЕТ
— На улице Ватутина, 28 убрали остановочные павильоны. На освободившейся территории образовалась парковка. Люди на остановке протискиваются для посадки между машинами. Нет никаких указателей остановки общественного транспорта, — недовольны пассажиры.
— Фото парковки в Фабричном переулке. В ГИБДД и прокуратуру тоже отправил, но обычно они не реагируют, — пишет Сергей.
— Тимирязева, 31, чудо встало на тротуаре, люди обходят по проезжей части. А водитель данного корыта обедает в столовой, — недовольны наши читатели.
— По Мичурина самая жесть, из трех полос остается одна. Проехать невозможно совсем, — информируют очевидцы.
На задворках Оперного театра, почти на трамвайных путях. «Выглядит очень смешно рядом с таким баннером», — отмечает наш читатель.
Это же надо так перегородить пешеходный переход, люди должны пробираться между машинами.
Вероятно, водители припаркованных в зоне знака машин даже не знают, «чего это за стрелочка такая». Но эвакуаторщики тут работают постоянно, вот они и разъяснят.