«Ну обошел же, не обломился». Как девушка на авто обругала инвалида, а водители устроили стоянку посреди площади Калинина

Представляем новый, 265-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .



Устраивать массовую парковку на кольцевых площадях Новосибирска — это уже как бы само собой разумеется. Площадь Калинина на фото выше, а ведь так нельзя.