20 февраля воскресенье
СЕЙЧАС -15°С
Пробки 0/10
usd 75.76
eur 86.15
Тема дняНашли пропавшего 6-летнего мальчика
Все новости
Все новости

«Ну обошел же, не обломился». Как девушка на авто обругала инвалида, а водители устроили стоянку посреди площади Калинина

Изучаем подборку фотографий с нарушениями ПДД в Новосибирске

356
Обсудить

Поделиться

Стоянка на площади Калинина

Стоянка на площади Калинина

Поделиться

Представляем новый, 265-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Устраивать массовую парковку на кольцевых площадях Новосибирска — это уже как бы само собой разумеется. Площадь Калинина на фото выше, а ведь так нельзя.

Примостились на перекрестке

Примостились на перекрестке

Поделиться

Или устраивают парковку на серединке перекрестка — ну а чего месту пропадать. На улице Максима Горького.

Инвалиду пришлось обходить

Инвалиду пришлось обходить

Поделиться

— Тульская, 90/2. Женщина стояла около крыльца дома на тротуаре для прохожих, хотя свободных мест для парковки было достаточно. Жителю дома, инвалиду с ходунками, пришлось обходить эту машину, на что она сказала: «Ну обошел же, не обломился». Нет слов просто от такого хамства. Видимо, ей тоже когда-то придется обходить автомобили с ходунками, — возмущается читательница Светлана.

Стоянка на остановке

Стоянка на остановке

Поделиться

СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудакЯ паркуюсь как чудак

— На улице Ватутина, 28 убрали остановочные павильоны. На освободившейся территории образовалась парковка. Люди на остановке протискиваются для посадки между машинами. Нет никаких указателей остановки общественного транспорта, — недовольны пассажиры.

Читатель жалуется на грузовики

Читатель жалуется на грузовики

Поделиться

— Фото парковки в Фабричном переулке. В ГИБДД и прокуратуру тоже отправил, но обычно они не реагируют, — пишет Сергей.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

— Тимирязева, 31, чудо встало на тротуаре, люди обходят по проезжей части. А водитель данного корыта обедает в столовой, — недовольны наши читатели.

На Мичурина всё забито

На Мичурина всё забито

Поделиться

— По Мичурина самая жесть, из трех полос остается одна. Проехать невозможно совсем, — информируют очевидцы.

Стоянка за Оперным

Стоянка за Оперным

Поделиться

На задворках Оперного театра, почти на трамвайных путях. «Выглядит очень смешно рядом с таким баннером», — отмечает наш читатель.

Заблокировали переход

Заблокировали переход

Поделиться

Это же надо так перегородить пешеходный переход, люди должны пробираться между машинами.

Стоянка под знаком

Стоянка под знаком

Поделиться

Вероятно, водители припаркованных в зоне знака машин даже не знают, «чего это за стрелочка такая». Но эвакуаторщики тут работают постоянно, вот они и разъяснят.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

парковкая паркуюсь как чудак
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter