АВТОВАЗ прекратит выпуск самой популярной модели. На смену ей придет «маленький Рено»

Летом глава АВТОВАЗа Николя Мор в интервью изданию «Эксперт» заявил, что завод ориентируется на нишу свыше 1 миллиона рублей при пропорциональном росте потребительских качеств машин. Lada в ближайшие годы пойдет на повышение, заняв нишу, где сейчас властвует Renault с их бюджетной линейкой «логаноподобных». Французская же марка, скорее всего, переориентируется на выпуск автомобилей более высокого уровня, которыми занимается в Европе.



А значит, новые «Гранты» с большой вероятностью будут ощутимо дороже нынешних, что усугубляется беспрецедентным ростом цен на фоне кризиса поставок. И пока не видно, кто из производителей мог бы занять освобождающуюся нишу — в теории, туда мог бы зайти узбекский производитель моделей Chevrolet (GM-Uzbekistan), но он уже который год не может раскачаться. Китайские бренды также ставят на достаточно дорогие кроссоверы.

Так что банкет, как обычно, за наш с вами счет: доступные машины вымываются с российского рынка с устрашающей скоростью.