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АВТОВАЗ прекратит выпуск самой популярной модели. На смену ей придет «маленький Рено»

Cтартовала подготовка производства радикально новой модели В-класса

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Привычная нам Lada Granta будет готовиться уступить место совершенно новой модели, тестовое производство которой стартовало в эти дни

Привычная нам Lada Granta будет готовиться уступить место совершенно новой модели, тестовое производство которой стартовало в эти дни

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Вопреки сообщениям ряда СМИ, АВТОВАЗ не планирует выпускать второе поколение своего бестселлера Granta II, сборка которой якобы уже началась. Глава пресс-службы завода Сергей Ильинский заявил изданию Lada.Online, что следующего поколения «Гранты» не будет, а на смену ей придет совершенно новое семейство, не имеющее никакого отношения к нынешнему лоукостеру. Мы разобрались, что это значит и пора ли прощаться со старой доброй и дешевой «Грантой».

За годы выпуска Lada Granta превратилась в целое семейство, включая редкий для этого класса лифтбэк. Позже, в 2018 году, модель объединили с линейкой Lada Kalina, добавив в ассортимент универсал и хетчбэк

За годы выпуска Lada Granta превратилась в целое семейство, включая редкий для этого класса лифтбэк. Позже, в 2018 году, модель объединили с линейкой Lada Kalina, добавив в ассортимент универсал и хетчбэк

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Lada Granta является многолетним лидером российского рынка и лишь в последние месяцы опустилась на третье место, что связано, скорее, с кризисом недопроизводства. Модель появилась в 2011 году и была глубокой модернизацией шасси Lada Kalina, которое само по себе имело родственные черты с родоначальником переднеприводных «Лад» ВАЗ-2018. Кстати, в те годы Granta стоила от 229 тысяч рублей, сейчас — от 599 тысяч.

В отличие от «Калины», заслужившей двоякую репутацию из-за проблем с качеством, Granta оказалась весьма удачной моделью: недорогая, просторная, сравнительно комфортная, она начала свою «карьеру» в годы, когда АВТОВАЗ уже переходил под контроль альянса Renault — Nissan. Качество машин постепенно росло, а с 2014 года «Гранте» помогло соседство с Datsun on-Do, построенном на той же платформе: часть технологических подходов, которые японцы сначала внедрили для адаптированной модели, потом переехали и на саму «Гранту».

В отличие от прежних бюджетных моделей АВТОВАЗа, Granta предложила клиентам широкий набор опций, включая автоматические трансмиссии, АБС, кондиционер, мультимедийную систему и камеру заднего вида

В отличие от прежних бюджетных моделей АВТОВАЗа, Granta предложила клиентам широкий набор опций, включая автоматические трансмиссии, АБС, кондиционер, мультимедийную систему и камеру заднего вида

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Однако пошел уже двенадцатый год присутствия «Гранты» на рынке и за это время модель пережила лишь один серьезный рестайлинг, в ходе которого присоединила к себе универсал и хетчбэк семейства «Калины». Смена поколений напрашивалась, и новая версия лоукостера запланирована на 2023 год.

Апофеозом карьеры «Гранты» стала версия Sport

Апофеозом карьеры «Гранты» стала версия Sport

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Зачем убирают «Гранту»


В самих комментариях АВТОВАЗа, впрочем, нет ничего удивительного: модель начального уровня в линейке АВТОВАЗа сохранится, просто ни морального, ни технического родства с нынешней Granta у нее нет.

В качестве имени для нового лоукостера рассматривается несколько вариантов, включая Onega и Slava. Ребрендинг модели позволит избежать прямых ассоциаций с нынешней «Грантой» и даст повод для перевода машины в другую ценовую нишу.

Что касается технической начинки, то тут секретов еще меньше: полтора года назад АВТОВАЗ принял судьбоносное решение отказаться от разработки собственных моделей и перевести всю без исключения линейку на французскую платформу CMF-B-LS. Согласно этому плану, в инженерном и технологическом плане АВТОВАЗ сблизится в румынской маркой Dacia. Она также принадлежит Renault и является основным европейским производителем моделей Logan, Sandero и Duster. Технически модели российской и румынской компаний будут близки, а их номенклатура сократится с 18 до 11 моделей (на двоих). При этом обе марки сохранят внешнюю идентичность и будут адаптированы под основные рынки сбыта: Dacia — под Европу, Lada — под Россию.

Более того, наша страна в принципе отказывается от разработки собственных моделей в масс-сегменте.

Что такое платформа CMF-B-LS?


Аббревиатура CMF относится к модульному набору компонентов, на основе которого строятся практически все современные автомобили Renault и многие Nissan. Платформа CMF-B заточена под автомобили малого городского класса, например, ее используют современные Renault Clio и Nissan Juke. Из известных в России моделей на ней построена Renault Arkana, хотя это автомобиль большего размерного класса и имеющий ряд отличий от европейских родственников.

У платформы CMF-B есть также лоукост-вариант, обозначающийся литерами LS, и вот его и получат будущие модели АВТОВАЗа. На платформе CMF-B-LS построены современные версии Renault Logan и близких ему машин, запущенные в производство после 2020 года. Кстати, в этом году производство третьего поколения «Логана» начнется и в России на самом АВТОВАЗе, и это событие является первым шагом к полному переводу завода на новую платформу.

Платформу CMF-B-LS получили Dacia Logan и Sandero. Весной продажи нового «Логана» стартуют и в России

Платформу CMF-B-LS получили Dacia Logan и Sandero. Весной продажи нового «Логана» стартуют и в России

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Судя по первой информации, сменщица «Гранты» станет чуть крупнее оригинальной модели, при этом сохранит кузов седан, что неудивительно: на него приходится 60% всех продаж. Универсал появится позже, а хетчбэка и лифтбэка, скорее сего, не будет, хотя последний был востребован. В настоящий момент идет сборка первых экземпляров в тестовом режиме, а серийные машины ожидаются не ранее конца 2023 года.

Глобальный «рестайлинг» АВТОВАЗа


Главной премьерой этого года станет рестайлинговая Vesta, выпуск которой, по неофициальной информации, стартовал в Ижевске. Дилеры получат живые машины уже в конце марта, когда и стартуют продажи. Ожидается, что модель продержится на конвейере от трех до шести лет, после чего Vesta (или другая модель аналогичного класса) переедет на платформу CMF-B-LS.

В 2024 году АВТОВАЗ выпустит новую Niva, которая с большой вероятностью станет кроссовером, технически близким к Renault Logan. За ним последует еще один более крупный кроссовер С-класса, а производство нынешних Niva Legend и Niva Travel постепенно свернут.

За чей счет банкет?


Перевод моделей АВТОВАЗа на франко-румынские технологии необходим альянсу Renault — Nissan для снижения издержек производства, и общий объем выпуска в группе Lada-Dacia планируется нарастить на треть, с 750 тысяч автомобилей в год до миллиона.

Однако импортная платформа скажется на стоимости и позиционировании модели, которая придет на смену «Гранте», а значит, она перестанет быть лоукостером. Сейчас, напомним, модель является самой доступной машиной на рынке, хотя стоимость от 600 тысяч рублей уже не назовешь бюджетной.

АВТОВАЗ стремится избавиться от имиджа производителя автомобилей доступных, но капризных

АВТОВАЗ стремится избавиться от имиджа производителя автомобилей доступных, но капризных

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Летом глава АВТОВАЗа Николя Мор в интервью изданию «Эксперт» заявил, что завод ориентируется на нишу свыше 1 миллиона рублей при пропорциональном росте потребительских качеств машин. Lada в ближайшие годы пойдет на повышение, заняв нишу, где сейчас властвует Renault с их бюджетной линейкой «логаноподобных». Французская же марка, скорее всего, переориентируется на выпуск автомобилей более высокого уровня, которыми занимается в Европе.

А значит, новые «Гранты» с большой вероятностью будут ощутимо дороже нынешних, что усугубляется беспрецедентным ростом цен на фоне кризиса поставок. И пока не видно, кто из производителей мог бы занять освобождающуюся нишу — в теории, туда мог бы зайти узбекский производитель моделей Chevrolet (GM-Uzbekistan), но он уже который год не может раскачаться. Китайские бренды также ставят на достаточно дорогие кроссоверы.

Так что банкет, как обычно, за наш с вами счет: доступные машины вымываются с российского рынка с устрашающей скоростью.

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