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«В знак протеста заблокировали въезд во двор»: как жители Тихого центра воюют с офисниками — автохамы недели

Обзор нарушений правил парковки за последнюю неделю

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Машины на Урицкого

Машины на Урицкого

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Представляем новый, 264-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Авто встали перед цепочкой

Авто встали перед цепочкой

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— Я являюсь жителем дома по Урицкого, 37 («Тихий центр»). Боремся с парковками офисников, которые заставляют машинами весь двор. В знак протеста сотрудники офиса нам перегородили машинами и заблокировали въезд во двор. С перестройкой Вокзальной магистрали у нас полный коллапс во дворе, — пишет читатель Захар.

Впала в спячку на городской парковке

Впала в спячку на городской парковке

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Поставил свою машину на общегородскую парковку, не предназначенную для длительного хранения авто. Теперь мешает уборочной технике.

Техника должна объезжать

Техника должна объезжать

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Еще один любитель длительного хранения — припарковался как попало, уборочная техника вынуждена его объезжать.

Травы нет, раз ее не видно

Травы нет, раз ее не видно

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— Напротив дома ул. Мичурина, 23а, на зеленой зоне, ведь не видно под снегом, — возмущается Евгения.

Стоянка на перекрестке

Стоянка на перекрестке

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Стоянка на перекрестках по правилам у нас запрещена. Но многие водители думают иначе, и ведь не боятся же эвакуаторов.

На выделенной полосе под знаком

На выделенной полосе под знаком

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В «Роял Парке» есть подземная парковка, но это же туда заезжать надо — муторно. Лучше под знак на аварийке встать.

Людям пройти будет трудно

Людям пройти будет трудно

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— Пересечение Гоголя и Ипподромской, «Евромед клиника», постоянно проблема с парковкой, ставят как на тротуаре, так и на газоне, — информирует Геннадий.

Инкассаторам можно так стоять

Инкассаторам можно так стоять

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Инкассаторам можно стоять на тротуаре, ведь они везут наиважнейший груз — денежки. Но выглядит все равно не эстетично.

Стоянка на инвалидном месте

Стоянка на инвалидном месте

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— Чудак на парковке для инвалидов в «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе. Лень пройти два шага, боится устать. А инвалидам куда парковаться? — возмущается Анатолий.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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