«В знак протеста заблокировали въезд во двор»: как жители Тихого центра воюют с офисниками — автохамы недели

Представляем новый, 264-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Я являюсь жителем дома по Урицкого, 37 («Тихий центр»). Боремся с парковками офисников, которые заставляют машинами весь двор. В знак протеста сотрудники офиса нам перегородили машинами и заблокировали въезд во двор. С перестройкой Вокзальной магистрали у нас полный коллапс во дворе, — пишет читатель Захар.
Поставил свою машину на общегородскую парковку, не предназначенную для длительного хранения авто. Теперь мешает уборочной технике.
Еще один любитель длительного хранения — припарковался как попало, уборочная техника вынуждена его объезжать.
— Напротив дома ул. Мичурина, 23а, на зеленой зоне, ведь не видно под снегом, — возмущается Евгения.
Стоянка на перекрестках по правилам у нас запрещена. Но многие водители думают иначе, и ведь не боятся же эвакуаторов.
В «Роял Парке» есть подземная парковка, но это же туда заезжать надо — муторно. Лучше под знак на аварийке встать.
— Пересечение Гоголя и Ипподромской, «Евромед клиника», постоянно проблема с парковкой, ставят как на тротуаре, так и на газоне, — информирует Геннадий.
Инкассаторам можно стоять на тротуаре, ведь они везут наиважнейший груз — денежки. Но выглядит все равно не эстетично.
— Чудак на парковке для инвалидов в «Леруа Мерлен» на Бердском шоссе. Лень пройти два шага, боится устать. А инвалидам куда парковаться? — возмущается Анатолий.