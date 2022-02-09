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Авторынок захлебнулся. Продажи машин в январе упали до пятилетнего минимума

Тысячи автомобилей недосчитался лидер рынка АВТОВАЗ

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С серьезными проблемами столкнулся АВТОВАЗ

С серьезными проблемами столкнулся АВТОВАЗ

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В январе 2022 года дилерам отгружено лишь 91 662 автомобиля — такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса. Этот результат не только на 3,7% слабее прошлогоднего, но и означает падение рынка до минимальной отметки с 2017 года. При этом все негативные тенденции сохраняются, а значит, ждать восстановления рынка в обозримом будущем нельзя. Новые автомобили для россиян действительно превращаются в элемент роскоши.

Пока ситуация не является критичной: упомянутый результат хоть и означает очередной спад рынка, но вполне сопоставим с январскими продажами прошлых лет. Так, разница с относительно успешным январем 2018 года составляет -12% — ощутимо, но не смертельно. При этом в январе 2017 года было продано лишь 78 тысяч машин, то есть на 15% меньше, чем сейчас.

Падение рынка во многом обусловлено проблемами его лидеров, в частности марки Lada, которая в январе снизила отгрузки дилерам на 17%, то есть недосчиталась почти 5000 машин. Итог отчасти ожидаем, поскольку выход с январских каникул ознаменовался несколькими впеплановыми остановками конвейеров АВТОВАЗа. Кроме того, заводу не удалось реализовать план с частичным переходом на шестидневную неделю для компенсации дефицита машин. Причина всё та же — нехватка отдельных компонентов, связанная с нарушением логистических цепочек и микропроцессорным кризисом.

Примерно столько же потеряла марка KIA (-18%), но при этом продажи родственного бренда Hyundai выросли на 4%, так что в среднем корейский альянс выступил чуть лучше АВТОВАЗа. А главными пострадавшими среди лидеров рынка являются марки концерна Volkswagen Group: это и основной бренд «Фольксваген» (-24%), и Skoda (-36%). Два российских завода — в Нижнем Новгороде и под Калугой — лихорадило из-за нехватки микропроцессоров весь прошлый год, а очереди на ряд популярных моделей, например Skoda Octavia, растянулись на месяцы вперед. Два бестселлера концерна — Skoda Rapid и Volkswagen Polo — потеряли в январе треть продаж. При этом гендиректор Skoda Томас Шефер в начале января 2022 года заявил, что нормализация ситуации ожидается не ранее второго полугодия.

На общем фоне блестяще выглядят результаты китайских марок, включая Exeed

На общем фоне блестяще выглядят результаты китайских марок, включая Exeed

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Есть и те, кто резко нарастил рыночную долю. И главными бенефициарами стали три китайских бренда: Haval (+102%), Chery (+47%) и Geely (+236%) — продолжение тренда 2021 года. Набирает обороты и марка Exeed (суббренд Chery), нарастившая продажи почти в десять раз. Восстанавливает позиции Changan (+88%), который отложил дебют ряда моделей в прошлом году, но намерен отыграться в этом. Из некитайских брендов трехзначные цифры прироста — только у Mitsubishi (+119%), которая капитализирует спрос на обновленный кроссовер Outlander: на него приходится половина всех продаж марки.

Самой популярной моделью, как и год назад, стал KIA Rio, а традиционный лидер рейтинга — Lada Granta — провалился на третье место, позади даже более дорогой Vesta: сказались многократные остановки «грантовского» конвейера в Тольятти. «Весту» собирают в Ижевске, пока тамошний завод работает более стабильно.

В рейтинге моделей обращает на себя внимание присутствие двух китайских кроссоверов. Haval Jolion пробился на 18-ю позицию, обогнав, например, Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander и Renault Arkana. Растет спрос и на Chery Tiggo 7 Pro, у которого 21-е место. Кроссоверы из Поднебесной теперь на равных конкурируют с продуктами других азиатских и европейских марок.

Прогнозы экспертов на будущее крайне сдержанные: возврата цен к прошлогоднему уровню не ждет никто. Сейчас спрос на машины поддерживают негативные ожидания публики, поскольку подорожание набирает обороты и покупатели спешат купить их «по старым ценам». Но в течение года клиенты могут окончательно остыть, что, не исключено, приведет к окончательной рецессии.

Покупка автомобиля даже у официального дилера сегодня больше напоминает квест: вот рассказ автовладельца, который планировал приобрести машину для сына, но не смог. На этом фоне активизировались «серые дилеры», так что не гоняйтесь за дешевизной — она дорого обходится.

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