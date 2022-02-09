Авторынок захлебнулся. Продажи машин в январе упали до пятилетнего минимума

В январе 2022 года дилерам отгружено лишь
Пока ситуация не является критичной: упомянутый результат хоть и означает очередной спад рынка, но вполне сопоставим с январскими продажами прошлых лет. Так, разница с относительно успешным январем 2018 года составляет -12% — ощутимо, но не смертельно. При этом в январе 2017 года было продано лишь
Падение рынка во многом обусловлено проблемами его лидеров, в частности марки Lada, которая в январе снизила отгрузки дилерам на 17%, то есть недосчиталась почти 5000 машин. Итог отчасти ожидаем, поскольку выход с январских каникул ознаменовался несколькими впеплановыми остановками конвейеров АВТОВАЗа. Кроме того, заводу не удалось реализовать план с частичным переходом на шестидневную неделю для компенсации дефицита машин. Причина всё та же — нехватка отдельных компонентов, связанная с нарушением логистических цепочек и микропроцессорным кризисом.
Примерно столько же потеряла марка KIA (-18%), но при этом продажи родственного бренда Hyundai выросли на 4%, так что в среднем корейский альянс выступил чуть лучше АВТОВАЗа. А главными пострадавшими среди лидеров рынка являются марки концерна Volkswagen Group: это и основной бренд «Фольксваген» (-24%), и Skoda (-36%). Два российских завода — в Нижнем Новгороде и под Калугой — лихорадило из-за нехватки микропроцессоров весь прошлый год, а очереди на ряд популярных моделей, например Skoda Octavia, растянулись на месяцы вперед. Два бестселлера концерна — Skoda Rapid и Volkswagen Polo — потеряли в январе треть продаж. При этом гендиректор Skoda Томас Шефер в начале января 2022 года заявил, что нормализация ситуации ожидается не ранее второго полугодия.
Есть и те, кто резко нарастил рыночную долю. И главными бенефициарами стали три китайских бренда: Haval (+102%), Chery (+47%) и Geely (+236%) — продолжение тренда 2021 года. Набирает обороты и марка Exeed (суббренд Chery), нарастившая продажи почти в десять раз. Восстанавливает позиции Changan (+88%), который отложил дебют ряда моделей в прошлом году, но намерен отыграться в этом. Из некитайских брендов трехзначные цифры прироста — только у Mitsubishi (+119%), которая капитализирует спрос на обновленный кроссовер Outlander: на него приходится половина всех продаж марки.
Самой популярной моделью, как и год назад, стал KIA Rio, а традиционный лидер рейтинга — Lada Granta — провалился на третье место, позади даже более дорогой Vesta: сказались многократные остановки «грантовского» конвейера в Тольятти. «Весту» собирают в Ижевске, пока тамошний завод работает более стабильно.
В рейтинге моделей обращает на себя внимание присутствие двух китайских кроссоверов. Haval Jolion пробился на
Прогнозы экспертов на будущее крайне сдержанные: возврата цен к прошлогоднему уровню не ждет никто. Сейчас спрос на машины поддерживают негативные ожидания публики, поскольку подорожание набирает обороты и покупатели спешат купить их «по старым ценам». Но в течение года клиенты могут окончательно остыть, что, не исключено, приведет к окончательной рецессии.
Покупка автомобиля даже у официального дилера сегодня больше напоминает квест: вот рассказ автовладельца, который планировал приобрести машину для сына, но не смог. На этом фоне активизировались «серые дилеры», так что не гоняйтесь за дешевизной — она дорого обходится.