Авторынок захлебнулся. Продажи машин в январе упали до пятилетнего минимума

В январе 2022 года дилерам отгружено лишь 91 662 автомобиля — такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса. Этот результат не только на 3,7% слабее прошлогоднего, но и означает падение рынка до минимальной отметки с 2017 года. При этом все негативные тенденции сохраняются, а значит, ждать восстановления рынка в обозримом будущем нельзя. Новые автомобили для россиян действительно превращаются в элемент роскоши.



Пока ситуация не является критичной: упомянутый результат хоть и означает очередной спад рынка, но вполне сопоставим с январскими продажами прошлых лет. Так, разница с относительно успешным январем 2018 года составляет -12% — ощутимо, но не смертельно. При этом в январе 2017 года было продано лишь 78 тысяч машин, то есть на 15% меньше, чем сейчас.

