Капля «Корвалола» убивает права. Верховный суд поставил точку в споре о психотропных лекарствах

— Психотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые доступны к свободному приобретению. В частности, лекарственные препараты «Валокордин» и «Корвалол» содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов.



Однако суд не согласился с подобной аргументацией и в своем решении указал:



— Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов.



Неявно запрещенная химия

Судья также подчеркнул, что запрет на управление автомобилем должен содержаться в инструкциях к препаратам, но в случае с «Корвалолом» формулировка допускает двоякое толкование.



Выдержка из инструкции к «Корвалолу». Рекомендуется воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т. ч. управление автотранспортом и работа со сложными механизмами)».

