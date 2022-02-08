Капля «Корвалола» убивает права. Верховный суд поставил точку в споре о психотропных лекарствах

Верховный суд России отклонил жалобу водителя, лишенного прав после «Корвалола», который он употреблял в медицинских целях. Об этом сообщает агентство «РИА Новости». Мы узнали у автоюриста, что означает это решение для простых водителей и откуда вообще взялась корвалольная проблема.
Что случилось
Московский водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД за непропуск пешехода, но его поведение показалось им подозрительным, поэтому его направили на медицинское освидетельствование. По действующим правилам, врачи выявляют не только алкогольное опьянение с помощью алкометра, но в обязательном порядке берут на анализ мочу, исследуя ее на содержание основных психоактивных веществ. У водителя были обнаружены следы фенобарбитала, и впоследствии суд лишил его прав и выписал штраф в 30 тысяч рублей. Водитель с решением не согласился и дошел до Верховного суда. В своей жалобе он сослался на то, что применял лишь легальный «Корвалол», подчеркнув следующее:
— Психотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые доступны к свободному приобретению. В частности, лекарственные препараты «Валокордин» и «Корвалол» содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов.
Однако суд не согласился с подобной аргументацией и в своем решении указал:
— Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов.
Неявно запрещенная химия
Судья также подчеркнул, что запрет на управление автомобилем должен содержаться в инструкциях к препаратам, но в случае с «Корвалолом» формулировка допускает двоякое толкование.
Выдержка из инструкции к «Корвалолу». Рекомендуется воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т. ч. управление автотранспортом и работа со сложными механизмами)».
Другими словами, жесткого запрета на управление автомобилем в инструкции к «Корвалолу» не содержится. При этом «Корвалол» и «Валокордин» не относятся к сильнодействующим или рецептурным препаратам и свободно продаются в аптеках. Применяются они не только как успокоительные, но и, например, для снижения последствий распространенного генетического заболевания — синдрома Жильбера.
Откуда возникла проблема
Статья 12.8 КоАП, наказывающая за пьяное вождение, не делает различия между алкогольным и другими видами опьянения, более того, если для алкоголя установлен нижний порог (0,16 мг/л), то для психотропных веществ критерием является их наличие в моче водителя в любых количествах, которые выше предела измерений лабораторного оборудования.
В обывательском понимании статья 12.8 КоАП призвана отсечь алкоголиков и наркоманов. На самом же деле психотропные вещества куда более разнообразны, и их полный перечень включает сотни наименований (постановление правительства № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ...»). Среди этих веществ есть и очевидные наркотики (морфин и производные), но есть и множество препаратов, которые применяются в лекарственных целях. И нормативы для водителей не делают различия между увеселительным приемом наркотиков и медицинским использованием психотропов.
Чем провинился «Корвалол»
Проблема не настолько острая, как может показаться на первый взгляд. Большая часть психотропных лекарств выписывается по рецептам при серьезных заболеваниях, которые сами по себе исключают вождение. Часть таких веществ изъяли из общего доступа, например, кодеин, который раньше применялся даже в таблетках от кашля и жаропонижающих вроде «Нурофена», стал рецептурным с 2012 года. Состав упомянутых лекарств изменили: теперь они не запрещают вождение (хотя в соцсетях до сих пор ходят страшилки).
Однако фенобарбитал попал в пограничную зону: он входит в упомянутый перечень психотропных веществ, но продается в составе многих препаратов без рецепта. О его коварных свойствах водители зачастую просто не знают, потому что прямого запрета на вождение под «Корвалолом» вы не найдете ни в ПДД, ни в инструкции к препарату.
А сколько капель «Корвалола» можно употребить?
Количество употребленного вещества, безусловно, значимо, но у водителя нет критерия, чтобы понять, какая именно доза того же «Корвалола» допустима. Даже если человек воздержится от езды сразу после употребления капель, совершенно неясно, когда ему можно снова за руль: через час, через сутки, через неделю? Если характер алкогольного опьянения водителям более-менее знаком, то психотропы могут «жить» в биологических средах длительное время. Вот, например, история московского водителя, который употребил «Корвалол» в таблетках за два дня до встречи с инспекторами, однако всё равно был лишен прав и оштрафован.
Ситуация усугубляется и тем, что врачам достаточно найти незначительные количества фенобарбитала в моче, чтобы признать водителя опьяненным. Пороговое значение для барбитуратов составляет 50 микрограммов на литр (50 нг/мл). Для сравнения, алкогольное опьянение фиксируется при значениях 0,3 грамма на литр в крови, и хотя величины нельзя сравнивать напрямую, предельные концентрации отличаются в
Что означает решение Верховного суда РФ
Верховный суд является высшей инстанцией, и его аргументация служит ориентиром для судов более низкого уровня. Правда, в данном случае решение вряд ли изменит сложившуюся практику, потому что она в принципе была не в пользу водителей. Автоюрист компании «Форлекс» Николай Попов работает по таким делам с 2009 года и отмечает существенное ужесточение позиции судов и ГИБДД в отношении нетрезвых водителей:
— 12 лет назад, например, был трехмесячный срок давности, поэтому многие подобные дела просто затягивались, но потом срок увеличили до 1 года. Всё это время ужесточалось наказание, например, к лишению прав добавили крупный штраф, а затем криминализировали повторное вождение в состоянии опьянения, добавив в Уголовный кодекс статью 264.1. По моему опыту, изменилось и отношение судей, и отношение сотрудников ГИБДД, которые теперь гораздо меньше церемонятся с нетрезвыми водителями.
Само по себе ужесточение норм необходимо для борьбы с пьяными водителями, однако для пограничных ситуаций вроде «корвалольного опьянения» оно выходит боком:
— Если человек лечится тем же «Корвалолом» длительное время и у него дважды обнаруживают фенобарбитал, он получает уже судимость, хотя он, возможно, оба раза был абсолютно трезв, — считает Николай Попов.
Специалист уточняет, что к таким водителям применяют статьи КоАП РФ и УК РФ, наказывающие за вождение в состоянии опьянения, которое подразумевает расстройство моторики, снижение внимательности, скорости реакции, координации движений и так далее. Однако ничтожные дозы фенобарбитала зачастую не ведут к подобным проявления, то есть человек де-факто является трезвым. Отсутствие клинических признаков опьянения зачастую не принимается во внимание, и достаточным критерием считается наличие любых концентраций вещества в организме водителя.
Николай Попов отмечает, что решение Верховного суда РФ просто усиливает сложившуюся практику:
— Если бы ко мне сегодня пришел водитель, аргументирующий, что принимал фенобарбитал в медицинских целях, я бы сказал, что его попытки оспорить решение суда бесполезны, потому что с точки зрения нынешних российских законов причины употребления веществ не важны: есть перечень, есть результаты анализов — если вещество было, водитель считается опьяненным, — говорит он. — Справедливо это или нет, вопрос отдельный, но это практика.
Пару лет назад обсуждалась инициатива помечать лекарства, содержащие психотропы, специальным знаком, но до реализации она не дошла.
А вот истории водителей, которые попались на употреблении другого запрещенного вещества — alfa-PVP, однако не знают, откуда оно взялось в их организмах.
Можно ли обмануть алкометр, дунув в него вполсилы? Вот ответ.