ОСАГО по 100 тысяч стало реальностью, но это не предел: рассказываем подробности о реформе-2022

Сколько именно стоит «новое ОСАГО»?

Сделаем расчет, взяв заведомо невыгодные параметры. Так, проживающий в Челябинске таксист 24 лет на 135-сильном автомобиле, который в предыдущие годы попал в несколько аварий, уже сейчас может заплатить за полис 88,7 тысячи рублей. При этом вилка тарифов для таксистов очень велика, и нижняя граница при заданных условиях составляет 14,2 тысячи рублей.

Но уже с 1 апреля стоимость полиса для нашего воображаемого таксиста вырастет до 142 тысяч рублей за счет роста КБМ. И это не считая возможного поднятия тарифов в ходе будущих этапов реформы. Так что ОСАГО по 100 тысяч рублей не выглядит такой уж невероятной перспективой.



Разумеется, для среднестатистических водителей цифры другие. Например, частный владелец той же машины, который семь лет не попадал в ДТП, заплатит в диапазоне 4,5–12,1 тысячи рублей, а с 1 апреля — на 10% меньше (за счет корректировки таблицы КБМ). А для его опытного коллеги в возрасте 45 лет с безаварийным стажем ОСАГО окажется не дороже 7,1 тысячи, а с апреля даже подешевеет.



Какова максимально возможная цена полиса? В 2020 году изменилась формула для расчета предельной цены полиса, и сейчас для водителей-частников в Челябинске она составляет 232 тысячи рублей, в Москве — 222 тысячи, а для Уфы, Краснодара, Архангельска, Нижнего Новгорода, Ростова, Екатеринбурга, Магнитогорска — 202 тысячи. Для таксистов эти значения примерно в 2,5 раза выше. Но, подчеркнем, эти цифры отражают лишь законодательно установленный предел стоимости ОСАГО, а не фактическую стоимость полисов.



Пока РСА не фиксирует и оттока клиентов, и по итогам 2021 года число выписанных полисов ОСАГО выросло на 7% по сравнению с 2020 годом.