ОСАГО по 100 тысяч стало реальностью, но это не предел: рассказываем подробности о реформе-2022

В 2022 году процесс «либерализации» ОСАГО выйдет на финишную прямую. В планах — увеличение страховых выплат, отказ от коэффициентов износа и беспрецедентное удорожание полисов для отдельных категорий водителей. ОСАГО за 100 тысяч рублей уже сейчас не является фигурой речи. Кроме того, для отдельных категорий оно может теперь стоить 200 тысяч и даже больше — мы покажем на примерах. А в течение года эти пределы могут возрасти.
Что такое либерализация ОСАГО? Это уход от жесткой тарификации в пользу рыночного ценообразования. Изначально стоимость полисов рассчитывалась путем умножения базового тарифа (с 2004 года он составлял 1980 рублей) на ряд коэффициентов. В 2015 году страховым разрешили выбирать базовую ставку из тарифного коридора, который постоянно расширялся: последний раз это случилось 9 января 2022 года и диапазон составил 2224–5980 рублей. Еще одна тенденция — непрерывный рост тарифов для рисковых категорий водителей.
Четырехкратный лимит выплат
Если всё пойдет по плану, сначала с 500 тысяч до 2 миллионов вырастет максимальная планка выплат за ущерб жизни и здоровью, при этом лимит для аварий без пострадавших останется прежним — 400 тысяч рублей. По словам президента РСА Игоря Юргенса, сейчас идут консультации между его ведомством, Минфином и Банком России (регулятор рынка ОСАГО).
— Мое предсказание — что начнем, наверное, с 2 миллионов рублей на расширение лимитов выплат, потому что это логично для того, чтобы сделать единообразным покрытие по вреду жизни и здоровью по всем обязательным видам страхования. Кроме того, в 2 миллиона рублей оценивается потеря человеческой жизни не только в страховании, но и при других государственных выплатах, — заявил он.
Автоматически скорректируется и таблица выплат, которая определяет размер компенсаций. Например, перелом позвоночника, потребовавший оперативного вмешательство, сейчас оценен в 35–50 тысяч рублей, сотрясение головного мозга — в 15–25 тысяч, инвалидность третьей группы — в 250 тысяч. После реформы все суммы вырастут в четыре раза.
При этом большая часть ДТП не сопряжена с вредом здоровью или жизни людей, тогда как лимит в 400 тысяч, введенный в 2014 году, уже недостаточен для покрытия ущерба в более-менее серьезных авариях. Например, фары дорогих автомобилей могут стоить сотни тысяч рублей.
Зачистка коэффициентов
В планах также отказ от коэффициента износа, который применяется при денежных выплатах по ОСАГО (при натуральном возмещении износ не учитывается). Коэффициент зависит от пробега и возраста машины, а его минимальная величина достигает 0,5 единицы, что означает снижение страховой выплаты относительно калькуляции вдвое.
Генеральный директор ООО «Движение без опасности» Вадим Мельников считает, что этот шаг существенно сократит количество судебных тяжб:
— Если пострадавший в ДТП водитель получает лишь частичное возмещение ущерба, у него есть только один выход для взыскания разницы — подать иск на виновника ДТП, — говорит он. — Во-первых, это излишние хлопоты. Во-вторых, такие иски часто оказываются выигрышными, что вызывает много вопросов со стороны тех, кто стал виновником ДТП и имеет полис ОСАГО. Если же страховщикам позволят отказаться от учета износа по железу, то конфликтных ситуаций будет меньше.
Координатор движения «Общество синих ведерок» и член общественного совета ГУ МВД России в Москве Петр Шкуматов подчеркивает, что заниженные выплаты зачастую являются не злым умыслом страховых, а предполагаются устаревшими нормативами:
— Выплаты по ОСАГО сегодня регулируются единой методикой расчета, — объясняет он. — Ни одна страховая компания не может произвольно увеличить или уменьшить выплаты, так как их потом тщательно проверяют надзорные органы. От учета износа нужно избавляться, чтобы страховые компании получили возможность в полноценной мере компенсировать ущерб, полученный автомобилем в ДТП.
Игорь Юргенс добавляет, что реформа предусматривает отмену еще двух коэффициентов: мощности и территориального. Первый увеличивает стоимость полиса на величину до 60%, второй — до 88%.
Оба коэффициента давно подвергались критике. Так, влияние мощности автомобиля на вероятность ДТП не очевидна. Территориальный коэффициент, привязанный к месту прописки водителя, был завышен для регионов, где активны автомошенники, и получалось, что власти просто перекладывают проблему автоподставщиков на остальных водителей. Так обстоят дела, например, в Челябинске и Мурманске, где территориальные коэффициенты исторически самые большие (сейчас — 1,88 единицы).
В перспективе же, по словам Игоря Юргенса, ОСАГО окончательно уйдет в свободное плаванье и регуляторы будут лишь ограничивать минимальную и максимальную стоимость полисов.
Реформа-2022 уже стартовала
Первым этапом реформы-2022 стала январская корректировка тарифов: изменились коридоры базовых ставок, возросли коэффициенты для молодых и малоопытных водителей, а также владельцев такси и коммерческого транспорта.
Очень важный факт: скорректирована таблица коэффициента бонус-малус (КБМ), которая учитывает аварийность водителя. И если раньше максимальный КБМ составлял 2,45, то теперь — 3,92. Зато коэффициенты для безаварийных владельцев снизятся, и минимальный КБМ уменьшится с 0,5 до 0,46 единицы. Данные изменения проявятся после 1 апреля: к этой дате страховые рассчитывают очередной КБМ водителя.
Что будет с тарифами?
Страхи, что ослабление государственного контроля приведет к резкому росту ставок, пока не оправдались. По данным РСА, за 11 месяцев 2021 года средняя стоимость полиса в России составила 5581 рубль, за аналогичный период 2020 года — 5559 рублей. Большинство водителей экономит за счет КБМ: например, за первое полугодие 2021 года скидка за безаварийность возросла у 94% автовладельцев.
Но эти цифры учитывают лишь среднюю температуру по больнице, тогда как «неблагополучные» категории водителей платят гораздо больше. Например, высокие территориальные коэффициенты в городах приводят к росту стоимости страховки на 40–80% относительно жителей глубинки, а страховые уже пригрозили аннулированием страховки для водителей, которые попробуют манипулировать этим параметром.
При этом рост тарифов в 2022 году неизбежен, поскольку меняются параметры, влияющие на объемы выплат страховых. Банк России оценивает увеличение цены полиса ОСАГО в 48%, глава РСА Игорь Юргенс — в 60%. При этом он подчеркивает, что эта надбавка не будет равномерной, и если для аккуратных опытных водителей она составит 10–15%, то для проблемных — до 80%. Невыгодной для страховщиков категорией остаются такси, и, по словам Игоря Юргенса, за нанесенный ими ущерб доплачивают автовладельцы при том, что сами таксопарки за последнее время удвоили стоимость своих услуг.
Впрочем, чрезмерный рост стоимости полисов для таксистов скорее увеличит число водителей без ОСАГО. А проект по выявлению «безосажных» машин с помощью камер видеофиксации буксует который год.
Сколько именно стоит «новое ОСАГО»?
Сделаем расчет, взяв заведомо невыгодные параметры. Так, проживающий в Челябинске таксист
Но уже с 1 апреля стоимость полиса для нашего воображаемого таксиста вырастет до 142 тысяч рублей за счет роста КБМ. И это не считая возможного поднятия тарифов в ходе будущих этапов реформы. Так что ОСАГО по 100 тысяч рублей не выглядит такой уж невероятной перспективой.
Разумеется, для среднестатистических водителей цифры другие. Например, частный владелец той же машины, который семь лет не попадал в ДТП, заплатит в диапазоне 4,5–12,1 тысячи рублей, а с 1 апреля — на 10% меньше (за счет корректировки таблицы КБМ). А для его опытного коллеги в возрасте 45 лет с безаварийным стажем ОСАГО окажется не дороже 7,1 тысячи, а с апреля даже подешевеет.
Какова максимально возможная цена полиса? В 2020 году изменилась формула для расчета предельной цены полиса, и сейчас для водителей-частников в Челябинске она составляет 232 тысячи рублей, в Москве — 222 тысячи, а для Уфы, Краснодара, Архангельска, Нижнего Новгорода, Ростова, Екатеринбурга, Магнитогорска — 202 тысячи. Для таксистов эти значения примерно в 2,5 раза выше. Но, подчеркнем, эти цифры отражают лишь законодательно установленный предел стоимости ОСАГО, а не фактическую стоимость полисов.
Пока РСА не фиксирует и оттока клиентов, и по итогам 2021 года число выписанных полисов ОСАГО выросло на 7% по сравнению с 2020 годом.
Неприступная страховка
Повышение тарифов для отдельных категорий выглядело неизбежным на фоне кризиса ОСАГО, который обострился в прошлом году: страховые отказывались продавать полисы молодым и аварийным водителям, таксистам, владельцам коммерческого транспорта и возрастных машин. Январский рост коэффициентов затронул большую часть этих групп, но пока не решил проблему: мы продолжаем получать жалобы на отказы страховых. Изменится ли ситуация в 2022 году, мы скоро узнаем.
А вот обзор наиболее важных автомобильных законов 2022 года. Отмена техосмотра для частных машин уже состоялась, на очереди — новая таблица штрафов.