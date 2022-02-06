«Да мы не обезьяны с гранатой!» История психолога, которая стала женским автоинструктором

Наталия Немова за рулем уже больше 20 лет. Она учила подругу вождению, но зарабатывать на этом даже не думала, а потом решилась. Теперь она — женский автоинструктор. Таких вообще немного. Мы поговорили о том, как ее воспринимают на дороге, о шутках про «обезьян с гранатой» и о том, чем отличается женское вождение от мужского.
— Всё началось, когда моя подруга попросила помочь ей доехать на только что купленном новеньком автомобиле из салона до дома: одна она боялась. В итоге мы прокатались по городу несколько часов, я делала подсказки, и ее страх немного развеялся. Она тогда сказала, что я прирожденный автоинструктор, — рассказала Е1.RU Наталия.
По основному образованию она психолог, ведет тренинги, консультирует, а на дороге учит девушек не бояться водить машину, но берет только тех, у кого уже есть водительские права, а вот опыта или решимости не хватает. На машину обязательно ставят знак новичка. В основном клиентки приходят по сарафанному радио или находят в соцсетях.
«Не хочу обижать коллег-мужчин»
— Русский характер такой, что вот не получается что-то, и можно обсмеять всей семьей. Но у нас это называется взбодрить, а у женщины это застревает, откладывается где-то в сознании, и она в себя не верит. Или верит меньше, чем объективно могла бы.
Некоторые девушки с содроганием вспоминают своих инструкторов в автошколах, и это тоже может стать препятствием для того, чтобы сесть за руль. Меня саму в автошколе учил странный дядечка в постоянной полудреме и с запахом перегара, который периодически просыпался и, если что-то шло не так, не стеснялся в выражениях. Инструктор мог быть равнодушным, мог быть агрессивным, мог заигрывать, мог половину урока молчать — я слышала разные истории от своих учениц. Не хочу обижать коллег-мужчин, но мне очень хотелось отойти от этого стереотипа. Несколько лет я являюсь автоинструктором именно для женщин, мне интересно работать с ними.
«Почти у всех проблемы с парковкой»
— Я беру учеников с водительскими правами (а значит, с базовыми навыками) и на их автомобилях. Мне интересны сложные задачи, когда надо помочь женщине адаптироваться к реальным условиям. Всё зависит от ее запроса. Кому-то важно отработать конкретные городские маршруты, которые их ожидают, кому-то нужны трассы, развязки, дорога на дачу. У кого-то — да почти у всех — проблемы с парковкой.
Я учила девушек, которым после автошколы не хватило реального опыта и хотелось отрепетировать свои реальные маршруты. Кто-то купил свой первый автомобиль и не знает, с какой стороны к нему подойти. Однажды была дама, которой не с кем было оставить малыша, и он был с нами, сидя в кресле сзади, и это, конечно, тоже накладывало дополнительную ответственность. Занималась с мамочками в декрете и дамами пожилого возраста.
Чаще всего обращаются после долгого перерыва с получения прав, когда надо обновить навыки. Бывает, что звонят мужчины и просят позаниматься вождением с их женами, потому что пробовали учить их сами, но дело обычно заканчивалось ссорой.
Про «обезьян с гранатой»
Я занималась и с парнями, и с девушками, и могу сравнивать их восприятие и реакции. У женщин и мужчин разная психология, к ним надо применять разные методы обучения вождению. Посмотрите вокруг, когда остановитесь в пробке: кажется, уже около половины водителей женщины, а то и больше. И мы не «обезьяны с гранатой», не надо говорить, что водить нам «не дано», это далеко не так. Вероятно, такие фразы у мужчин рождались, когда женщины массово начали учиться и по сравнению с уже опытными мужчинами в общей массе производили впечатление неопытных, а потому неадекватных соседей по дороге.
Это печально. Хотя справедливости ради надо сказать, что женщины куда более дисциплинированные и законопослушные водители. Вы знаете, что аварийность по крупным авариям у женщин-водителей по статистике в четыре раза ниже, чем у мужчин? Эти цифры не могут не обнадеживать.
«Лежать под машиной больше не обязательно»
Я не считаю, что женщине нужно сильно углубляться в технические тонкости, чтобы быть участником движения. Вы же не размышляете, как устроен ваш мобильный, а просто пользуетесь им. Мужчины часто считают вождение своей мужской прерогативой и ревностно охраняют эту территорию, оттого в разговорах с дамами на эту тему любят «нагнать тумана», пугать их техническими терминами. Но в наше время есть большое количество технических специалистов, служб, автосервисов, умных помощников вроде навигатора, парктроников или камеры заднего вида, автоматической коробки передач — и всем этим, разумеется, нужно пользоваться, чтобы упрощать себе жизнь.
Я могу рассказать ученице базовые вещи по эксплуатации (как заправить машину, проверить приборы, куда залить омывающую жидкость), но сегодня, чтобы водить, уже нет необходимости «лежать под машиной». Даю женщинам советы из реальной водительской практики и таким языком, чтобы это им было понятно.
Про мужское и женское вождение
Что кажется очевидным для мужчин, то порой совсем неизведанное поле для женщин. Знать это всё же надо, ведь дорога скидок «за красивые глаза» не дает. Водитель независимо от пола должен понимать ответственность за происходящее и держать контроль над своими действиями. Женщины-автомобилисты имеют некоторое преимущество уже в силу своих гендерных особенностей: они более внимательны к мелочам, осторожны, щепетильны к правилам, более последовательны в действиях.
Мужчины могут практиковать более агрессивное вождение, при этом они имеют высокую реакцию. У женщин развито периферийное зрение и внимание к деталям, а мужчины, скорее, смотрят вдаль. Мужчины — стратеги, женщины — тактики. Женщины могут быть излишне тревожны, часто занижают свои способности, нуждаются в большем поощрении и доброжелательной атмосфере. Грубые слова или насмешки могут навсегда отбить у них охоту осваивать новое.
«Включаю ваш голос и успокаиваюсь»
Был случай, когда нам с ученицей пришлось экстренно доставить ее мужа-парашютиста с переломом ноги в травмпункт. Что ж, мы совместили полезное с необходимым: довезли, позанимались, пока он был у врача, и забрали его домой. Бывает, кто-то боится доехать на новом автомобиле до ГИБДД, чтобы поставить его на учет, и наше общение начинается с этой процедуры.
В каком-то смысле даже лучше, когда у женщины жизненная ситуация складывается так, что не эксплуатировать автомобиль самой уже невозможно. Эта необходимость в учебном процессе нам на руку.
Помню, были занятия с близняшками, а раз мы занимались с каждой по отдельности, я их иногда путала или у меня было состояние дежавю. Забавно, когда для большей уверенности ученицы просят записать аудио со словами поддержки, а потом переслушивают мой голос, когда нужно ехать одной.
СЮЖЕТ
Все средства хороши, если они сработают. На самом деле есть масса психологических секретов, как договориться с собой, чтобы перестать бояться и выехать уже самостоятельно. Главное — чтобы человек оценивал свои возможности реально: не занижал их, но и не завышал. Прощаться с учениками, кстати, тоже надо вовремя. Я не затягиваю встречи, когда вижу, что уже достаточно.