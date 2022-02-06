«Да мы не обезьяны с гранатой!» История психолога, которая стала женским автоинструктором

Наталия Немова за рулем уже больше 20 лет. Она учила подругу вождению, но зарабатывать на этом даже не думала, а потом решилась. Теперь она — женский автоинструктор. Таких вообще немного. Мы поговорили о том, как ее воспринимают на дороге, о шутках про «обезьян с гранатой» и о том, чем отличается женское вождение от мужского.



— Всё началось, когда моя подруга попросила помочь ей доехать на только что купленном новеньком автомобиле из салона до дома: одна она боялась. В итоге мы прокатались по городу несколько часов, я делала подсказки, и ее страх немного развеялся. Она тогда сказала, что я прирожденный автоинструктор, — рассказала Е1.RU Наталия.

