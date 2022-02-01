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«Веста» подорожала в полтора раза. Рост цен на автомобили вчетверо превысил официальную инфляцию

Галопирующий рост цен на автомобили достиг максимума

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Lada Vesta сегодня стоит дороже, чем Honda Civic в прежние годы

Lada Vesta сегодня стоит дороже, чем Honda Civic в прежние годы

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Прошлый год отметился рекордным ростом цен на автомобили за всю новейшую историю российского автопрома. По данным Минпромторга, отечественные машины подорожали на 5–8% (сопоставимо с инфляцией), а иномарки — на 20%. Однако реальный скачок цен оказался гораздо сильнее, поскольку стоимость по договорам купли-продажи оказалась гораздо выше прайсовой (рекомендованных розничных цен).

Например, компания «Газпром Лизинг» приводит любопытную статистику об изменении действительных цен: аналитики компании сравнили стоимость автомобилей по лизинговым договорам в декабре 2020 и декабре 2021 года. По их данным, реальное удорожание составило 31%. Для некоторых моделей величина значительно больше. Например, год назад средняя стоимость Hyundai Elantra по лизинговым договорам составляла 942 тысячи рублей, сейчас — свыше 1,7 миллиона рублей (+82%). KIA Rio X-Line поднялся с 977 тысяч до почти 1,5 миллиона (+51%), а KIA Soul — с 1,1 миллиона до 1,6 миллиона (+50%). Из бестселлеров серьезно подорожала Lada Vesta (+44%), Renault Arkana (+46%), KIA Sportage и Lada Largus (+43%), Lada 4x4 и Lada Granta Cross (+42%).

Завышение стоимости происходит за счет установки допоборудования (часто переоцененного), но иногда дилеры идут и на прямое поднятие отпускных цен. При этом прайсы активно подтягиваются под рыночные реалии, и самый характерный пример — Lada Vesta. Ее базовая комплектация стоит сейчас 863 тысячи рублей, тогда как в начале декабря за такую машину просили 796 тысяч. То есть за месяц ее стоимость поднялась на 8%, а это уровень инфляции за весь 2021 год. В январе 2021 года за базовую «Весту» просили от 677 тысяч. То есть за год ее цена выросла на 200 тысяч рублей без учета накруток за допы.

В России начинаются продажи нового Nissan Pathfinder, цена которого стартует от <nobr class="_">4,3 миллиона</nobr> рублей

В России начинаются продажи нового Nissan Pathfinder, цена которого стартует от 4,3 миллиона рублей

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Другой пример — Renault Duster, который лишился самой доступной комплектации и стоит теперь минимум 1,147 миллиона рублей. Для сравнения: год назад цена кроссовера начиналась от 865 тысяч рублей, правда, речь о машинах прошлого поколения. Новый Duster в феврале прошлого года стоил от 945 тысяч рублей. А если уж хотите пощекотать нервы, то вспомните, что десять лет назад, в момент выхода на рынок, Renault Duster стоил от 462 тысячи рублей, то есть с 2012 года подорожал ровно в 2,5 раза.

Renault Duster в самой простой переднеприводной версии стоит теперь <nobr class="_">1,147 миллиона</nobr> рублей. Версии с полным приводом — от <nobr class="_">1,232 миллиона</nobr>, с <nobr class="_">2-литровым</nobr> мотором — от <nobr class="_">1,312 миллиона</nobr>.

Renault Duster в самой простой переднеприводной версии стоит теперь 1,147 миллиона рублей. Версии с полным приводом — от 1,232 миллиона, с 2-литровым мотором — от 1,312 миллиона.

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В январе 2022 года цены продолжили стремительно расти. Например, KIA Ceed стоит теперь от 1,635 миллиона рублей (+70 тысяч), Sorento — от 2,66 миллиона (+100 тысяч), Sportage — от 2,33 миллиона за новое поколение и от 2,1 миллиона за прежнее (+50 тысяч). У Toyota подорожала до 1,598 миллиона Corolla (+77,5 тысяч) и до 2,058 миллиона — Camry. Причем сложилась парадоксальная ситуация, когда седан E-класса стоит дешевле маленького кроссовера CH-R (от 2,2 миллиона рублей): сказывается разница между автомобилем локальной сборки и импортируемым. У Volkswagen его главный бестселлер Polo стоит сейчас от 1,068 миллиона (+35 тысяч), а городской кроссовер Taos — от 1,817 миллиона (+62 тысячи).

Совсем уж абсурдно выглядят цены на импортируемый Volkswagen Golf: минимум <nobr class="_">2,7 миллиона</nobr> рублей. При этом более крупная Skoda Octavia нижегородской сборки стоит от <nobr class="_">1,627 миллиона</nobr> рублей, но очередь растянулась на месяцы вперед

Совсем уж абсурдно выглядят цены на импортируемый Volkswagen Golf: минимум 2,7 миллиона рублей. При этом более крупная Skoda Octavia нижегородской сборки стоит от 1,627 миллиона рублей, но очередь растянулась на месяцы вперед

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Рост цен с большой вероятностью продолжится, поскольку не устранена главная причина их эскалации — дефицит машин из-за микропроцессорного кризиса. Так, АВТОВАЗ начал год сразу с нескольких простоев: 13, 17 и 18 января не работал конвейер по выпуску Lada Granta. Завод рассматривает возможность сокращения рабочих смен. Чтобы компенсировать недостаток машин, АВТОВАЗ еще с сентября планировал перейти на шестидневную рабочую неделю: эти замыслы вынашивались и в начале наступившего года, но из-за проблем с поставщиками пришлось их снова отложить. А 26 января нехватка электронных компонентов остановила выпуск самой возрастной модели АВТОВАЗа, Lada Niva Legend.

Пустые автовозы — признак времени

Пустые автовозы — признак времени

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Микропроцессорный кризис является одним из последствий пандемии, начавшейся в 2020 году: в первую волну ковидных ограничений ключевые производители микросхем в Юго-Восточной Азии сократили выпуск, и отложенный эффект простоя начал ощущаться автопромом уже в конце 2020 года. В 2021-м кризис привел к разрыву логистических цепочек автопрома, привыкшего к точным поставкам автокомпонентов по принципу just-in-time. Это спровоцировало регулярную остановку автопроизводств как в России, так и в других странах, а также привело к резкому и зачастую непредсказуемому сокращению отгрузок товарных машин дилерам.

У кроссовера Geely Atlas Pro в дополнение к гибридной версии появились модификации с переднем приводом. Они дешевле, но минимальная цена всё равно стартует от <nobr class="_">1,835 миллиона</nobr> рублей

У кроссовера Geely Atlas Pro в дополнение к гибридной версии появились модификации с переднем приводом. Они дешевле, но минимальная цена всё равно стартует от 1,835 миллиона рублей

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Выгоду из рыночной ситуации пока извлекают разве что китайские автопроизводители, резко нарастившие свою долю. Несмотря на все сложности, спрос на автомобили не ослабевает, поэтому прошлый год закончился для авторынка относительно сносно. Однако сами дилеры не ждут от наступившего года ничего хорошего.

Покупая новый автомобиль, опасайтесь контор, которые заманивают покупателей низкими ценами, а затем продают втридорога (в буквальном смысле).

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