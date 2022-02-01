«Веста» подорожала в полтора раза. Рост цен на автомобили вчетверо превысил официальную инфляцию

Завышение стоимости происходит за счет установки допоборудования (часто переоцененного), но иногда дилеры идут и на прямое поднятие отпускных цен. При этом прайсы активно подтягиваются под рыночные реалии, и самый характерный пример — Lada Vesta. Ее базовая комплектация стоит сейчас 863 тысячи рублей, тогда как в начале декабря за такую машину просили 796 тысяч . То есть за месяц ее стоимость поднялась на 8%, а это уровень инфляции за весь 2021 год. В январе 2021 года за базовую «Весту» просили от 677 тысяч . То есть за год ее цена выросла на 200 тысяч рублей без учета накруток за допы.