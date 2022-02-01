«Веста» подорожала в полтора раза. Рост цен на автомобили вчетверо превысил официальную инфляцию

Прошлый год отметился рекордным ростом цен на автомобили за всю новейшую историю российского автопрома. По данным Минпромторга, отечественные машины подорожали на 5–8% (сопоставимо с инфляцией), а иномарки — на 20%. Однако реальный скачок цен оказался гораздо сильнее, поскольку стоимость по договорам купли-продажи оказалась гораздо выше прайсовой (рекомендованных розничных цен).
Например, компания «Газпром Лизинг» приводит любопытную статистику об изменении действительных цен: аналитики компании сравнили стоимость автомобилей по лизинговым договорам в декабре 2020 и декабре 2021 года. По их данным, реальное удорожание составило 31%. Для некоторых моделей величина значительно больше. Например, год назад средняя стоимость Hyundai Elantra по лизинговым договорам составляла 942 тысячи рублей, сейчас — свыше
Завышение стоимости происходит за счет установки допоборудования (часто переоцененного), но иногда дилеры идут и на прямое поднятие отпускных цен. При этом прайсы активно подтягиваются под рыночные реалии, и самый характерный пример — Lada Vesta. Ее базовая комплектация стоит сейчас
Другой пример — Renault Duster, который лишился самой доступной комплектации и стоит теперь минимум
В январе 2022 года цены продолжили стремительно расти. Например, KIA Ceed стоит теперь от
Рост цен с большой вероятностью продолжится, поскольку не устранена главная причина их эскалации — дефицит машин из-за микропроцессорного кризиса. Так, АВТОВАЗ начал год сразу с нескольких простоев: 13, 17 и 18 января не работал конвейер по выпуску Lada Granta. Завод рассматривает возможность сокращения рабочих смен. Чтобы компенсировать недостаток машин, АВТОВАЗ еще с сентября планировал перейти на шестидневную рабочую неделю: эти замыслы вынашивались и в начале наступившего года, но из-за проблем с поставщиками пришлось их снова отложить. А 26 января нехватка электронных компонентов остановила выпуск самой возрастной модели АВТОВАЗа, Lada Niva Legend.
Микропроцессорный кризис является одним из последствий пандемии, начавшейся в 2020 году: в первую волну ковидных ограничений ключевые производители микросхем в Юго-Восточной Азии сократили выпуск, и отложенный эффект простоя начал ощущаться автопромом уже в конце 2020 года. В
Выгоду из рыночной ситуации пока извлекают разве что китайские автопроизводители, резко нарастившие свою долю. Несмотря на все сложности, спрос на автомобили не ослабевает, поэтому прошлый год закончился для авторынка относительно сносно. Однако сами дилеры не ждут от наступившего года ничего хорошего.
Покупая новый автомобиль, опасайтесь контор, которые заманивают покупателей низкими ценами, а затем продают втридорога (в буквальном смысле).