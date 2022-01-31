«Констатировали смерть обеих». Автомобильный инженер разбирает ДТП с двумя легковушками и способы его избежать

— Девочку уже не спасти. Девочке было 4 года, и она погибла в автомобильной аварии 23 января 2022 года на 367-м километре федеральной трассы «Вятка» в Кировской области.



Воскресенье. Около 09:30 утра. Я с сотрудником фигачу на «Хайлюксе» в командировку в Пермь. До Кирова — примерно 50 километров. Погода ясная, видимость хорошая. Температура минус 10. Асфальт без снега, и кажется, что дорогая сухая.



Длинный, хорошо просматриваемый прямик, наверное, больше километра. Вижу, впереди стоят машины. Слева от нас — фура с аварийкой, справа на обочине — «Лада-Ларгус» с разбитой мордой, «Фольксваген-Поло» седан с сильно разбитым правым крылом. Правое заднее крыло очень сильно вмято в салон.



Мы останавливаемся. Авария произошла буквально пять минут назад, и мужики только начинают вызывать скорую. Я открываю водительскую дверь «Поло». На откинутом сиденье (оно сломалось) лежит женщина лет 30. Худая. Без сознания. Тяжело дышит. Плохо дышит. Я выключаю зажигание. Мужики вызывают скорую через 112, говорят, пострадавшую не трогать: непонятно, что с позвоночником.

