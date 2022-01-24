Китайцы захватывают авторынок России. Разбираемся, почему наша страна внезапно полюбила чайнакары

В прошлом году сразу две китайские марки, Haval и Chery, пробились в
Трудные роды
Изначально чайнакары сделали максимум возможного, чтобы раз и навсегда испортить себе репутацию. Машины из Китая появились в России около 20 лет назад и в те годы представляли собой плохо сделанные копии известных моделей, например, Great Wall Safe был пародией на Toyota 4Runner, а более поздний Chery Amulet воспроизводил давно снятый с производства Seat Toledo 1991 модельного года.
В этих машинах было ужасно всё: их салоны кружили голову запахом клея, крышки бардачков вываливались на колени пассажиров, а багажники распахивались, если сильно хлопнуть дверью. У внедорожников трескались рамы, у легковушек ржавели кузова.
Апофеозом первой волны китайского наступления был как раз успех и провал Chery Amulet: в первой половине 2007 года лифтбэк продавался на уровне популярных лоукостеров того времени, но после краш-теста издания «Авторевю», в котором «Амулет» смялся, как фольга, продажи обрушились. Вскоре модель ушла с рынка, оставив дурноватый привкус на много лет вперед.
Немногим лучше выглядели попытки наладить сборку китайских брендов в России. Сами китайские концерны, работающие на безразмерный внутренний рынок, не были заинтересованы в развитии производства в России, поэтому инициатива, как правило, шла с нашей стороны. Бизнесмены разного пошиба пытались стать автопромышленниками и организовать «бюджетное» производство чайнакаров: так, например, на бывшем ракетном заводе в Златоусте пытались собирать внедорожники Shuttle, в Новоуральске — Geely CK и Great Wall, в Калининграде — Chery Amulet, в Таганроге — тоже Chery, но под своим брендом Vortex. Во всех случаях сборка моделей быстро увядала: после волны негатива предприятия или закрывались, или переключались на другие модели.
Рыночная импульсивность была характерна для китайских марок первые лет десять. Они приходили в Россию с подачи какой-нибудь местной компании, обещавший на этот раз настоящий прорыв, создавали плохую репутацию и улетучивались. Китайские марки отличались низкой надежностью и долговечностью, стремительно теряли в цене на вторичном рынке и преподносили неприятные сюрпризы при ДТП. В том числе из-за низкой доступности и качества запчастей.
Работа над ошибками
Перелом случился в конце 2014 года, когда на российском авторынке начинался «долларовый кризис», а китайские марки решились зайти к нам капитально, с собственными импортерами и производствами. Например, скомпрометированный бренд Great Wall уступил место суббренду Haval, который позиционировался как производитель почти люксовых внедорожников и кроссоверов. Насчет люксовости можно спорить, но шлейф негатива, который тянулся за «Грейт Волами» на «Хевейл» не перекинулся: марка сразу начала с «проходимцев» вполне приличного качества, а вскоре наладила выпуск довольно стильной модели F7 на заводе под Тулой. И рыночный прогресс Haval впечатляет: в 2017 году продано чуть больше тысячи машин, в 2018 году — уже
Коммерческий директор автокомплекса «Регинас» Сергей Попов ранее рассказал нам, что сегодня в дилерской среде китайским брендам уделяют повышенное внимание:
— Происходит постепенное замещение японских и европейских брендов китайскими, — объясняет он. — Для примера, последний дилерский тендер по марке Haval в Екатеринбурге собрал пул из 20 заявок, включая ведущие компании Свердловской области и федеральных игроков. На моей памяти это был самый конкурентный тендер, то есть Haval стал брендом, за который дилеры готовы бороться.
Марка Chery является одним из старожилов российского рынка. И если модели вроде Amulet, Fora или малыша QQ быстро сходили со сцены, то линейка кроссоверов Tiggo за 15 лет эволюционировала из полулегальной копии Toyota RAV4 в целое семейство кроссоверов, которые являются локомотивом продаж до сих пор. Марка входит в
Хорошо идут дела у марки Geely, чьи кроссоверы Coolray, Atlas и Tugella пользуются всё большим спросом: по итогам 2021 года продажи возросли в 1,6 раза на фоне застывшего рынка. Хуже идут дела у Changan, потерявшего долю рынка, однако марка готовится нанести контрудар за счет вывода новых моделей, включая симпатичный Uni-K.
Куда исчезла чайнофобия
В 2021 году китайские марки в общей сложности продали
Причин несколько. Во-первых, отзывы дилеров и клиентов, равно как и наши собственные тесты, говорят о существенно возросшем качестве машин. Китайцы отошли от слепого копирования чужих моделей и освоили недоступные им ранее технологии, например, выпуск собственных турбомоторов. Если 15 лет назад большинство чайнакаров были с механическими коробками передач, потому что автоматы они не успели «украсть», то сейчас на выбор гидромеханические коробки, преселективные роботы, вариаторы. Лучше стало оформление интерьера, качество сборки, уровень безопасности (подтверждается данными EuroNCAP и C-NCAP). Судить о долговременной надежности «новых китайцев» пока рано, но как минимум в сравнительных тестах они уже почти не уступают признанным лидерам.
Во-вторых, резко изменилось отношение китайского автопрома к России. Внутренний рынок Поднебесной превышает
— Зайти в Европу китайские марки не могут, в США у них также слабые позиции, есть какие-то продажи в Южной Америке, а Россия на этом фоне выглядит привлекательно. Государственная политика Китая направлена на поддержку экспорта, поэтому, думаю, при распределении дефицитных компонентов им проще обеспечить в первую очередь машины для российского рынка, тем более это не такой большой объем на фоне внутреннего китайского.
Китайские производители наконец определились со стратегией и заходят в России с собственными импортерами, формируют дилерскую сеть, обеспечивают обслуживание и поставку запчастей. Прежде с этим были проблемы: продав несколько тысяч машин, импортер и дилеры испарялись, а клиенты ощущали себя обманутыми вкладчиками.
Итоги 2021 года. Сейчас в России представлены 12 китайских брендов: Haval (
Случайный успех или тренд?
Но, может быть, успехи китайцев преувеличены кризисом, ведь в 2020–2021 году автопром серьезно пострадал от логистических сбоев? Отчасти да: китайские производители воспользовались ситуацией, ведь в Поднебесной делают не только сами машины, но и множество компонентов, в том числе электронику.
С другой стороны, по всем признакам страна планирует закрепить свой успех, о чем свидетельствует целая россыпь новинок, которые появятся в 2022 году. Haval начнет продажи экстравагантного кроссовера Dargo, Changan представит Uni-K, суббренд Chery, Exeed, выведет модели LX и VX, Geely начнет продажи флагманского Monjaro (KX11), включая его гибридную версию. Марка JAC, отложившая выход нескольких новинок в 2021 году, наверстывает упущенное сейчас, выводя на рынок ряд моделей, включая кроссовер JAC S4.
Готовится к выходу на российский рынок марка Lync&Co, принадлежащая Geely и Volvo. В последние годы китайцы активно осваивают продвижение двойных марок: одна — более народная, другая — более «премиальная» (в кавычках, потому что до полноценного премиума они пока не дотягивают). Например, Haval отпочковался от Great Wall, а Exeed — это проект Chery.
Китайцы разошлись настолько, что не боятся везти в Россию даже электромобили, по которым, кстати, являются давними специалистами. Например, в Шанхае работает гигафабрика «Теслы» и множество собственных предприятий по выпуску электротранспорта самых разных форм-факторов.
Китайское наступление пока не выдохлось, и, вероятно, мы увидим еще один рекордный год в исполнении чайнакаров. Единственное, о чем можно жалеть, — что на фоне галопирующих цен китайские марки не предлагают в России простых и недорогих автомобилей, которые могли бы составить конкуренцию, например, Lada Vesta. Причина понятны: для этого потребовалась бы глубокая локализация в России (чтобы получить льготы), но это, видимо, еще впереди.
Большой прорыв китайского автопрома наметился еще девять лет назад: сейчас мы видим его плоды. Хорошее впечатление на нас произвел кроссовер Haval F7, один из бестселлеров чайнакаров. А бренд Changan, например, хоть и отличается азиатским звучанием, уже лет семь выпускает автомобили, близкие по характеристикам к мейнстриму.