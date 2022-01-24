Китайцы захватывают авторынок России. Разбираемся, почему наша страна внезапно полюбила чайнакары

В прошлом году сразу две китайские марки, Haval и Chery, пробились в топ-10 продаж российского авторынка, и период пандемии стал для машин из Поднебесной вторым рождением на российском рынке: на фоне стагнации остальных марок китайские нарастили продажи аж вдвое. Мы задались вопросом, насколько объективны эти результаты и может ли так получиться, что вскоре мы будем ценить китайские машины наравне с корейскими, японскими и европейскими.



Трудные роды

Изначально чайнакары сделали максимум возможного, чтобы раз и навсегда испортить себе репутацию. Машины из Китая появились в России около 20 лет назад и в те годы представляли собой плохо сделанные копии известных моделей, например, Great Wall Safe был пародией на Toyota 4Runner, а более поздний Chery Amulet воспроизводил давно снятый с производства Seat Toledo 1991 модельного года.

