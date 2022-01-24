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Китайцы захватывают авторынок России. Разбираемся, почему наша страна внезапно полюбила чайнакары

2021 год отметился триумфом азиатов: продажи китайских машин возросли вдвое

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Haval одним из первых инвестировал серьезные деньги в организацию полноценного производства китайских машин в России

Haval одним из первых инвестировал серьезные деньги в организацию полноценного производства китайских машин в России

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В прошлом году сразу две китайские марки, Haval и Chery, пробились в топ-10 продаж российского авторынка, и период пандемии стал для машин из Поднебесной вторым рождением на российском рынке: на фоне стагнации остальных марок китайские нарастили продажи аж вдвое. Мы задались вопросом, насколько объективны эти результаты и может ли так получиться, что вскоре мы будем ценить китайские машины наравне с корейскими, японскими и европейскими.

Трудные роды


Изначально чайнакары сделали максимум возможного, чтобы раз и навсегда испортить себе репутацию. Машины из Китая появились в России около 20 лет назад и в те годы представляли собой плохо сделанные копии известных моделей, например, Great Wall Safe был пародией на Toyota 4Runner, а более поздний Chery Amulet воспроизводил давно снятый с производства Seat Toledo 1991 модельного года.

В этих машинах было ужасно всё: их салоны кружили голову запахом клея, крышки бардачков вываливались на колени пассажиров, а багажники распахивались, если сильно хлопнуть дверью. У внедорожников трескались рамы, у легковушек ржавели кузова.

Great Wall середины нулевых годов отличались плохим качеством, неважно управлялись и быстро выходили из строя

Great Wall середины нулевых годов отличались плохим качеством, неважно управлялись и быстро выходили из строя

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Апофеозом первой волны китайского наступления был как раз успех и провал Chery Amulet: в первой половине 2007 года лифтбэк продавался на уровне популярных лоукостеров того времени, но после краш-теста издания «Авторевю», в котором «Амулет» смялся, как фольга, продажи обрушились. Вскоре модель ушла с рынка, оставив дурноватый привкус на много лет вперед.

Краш-тест издания «Авторевю» в 2007 году показал крайне низкую безопасность Chery Amulet

Краш-тест издания «Авторевю» в 2007 году показал крайне низкую безопасность Chery Amulet

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Немногим лучше выглядели попытки наладить сборку китайских брендов в России. Сами китайские концерны, работающие на безразмерный внутренний рынок, не были заинтересованы в развитии производства в России, поэтому инициатива, как правило, шла с нашей стороны. Бизнесмены разного пошиба пытались стать автопромышленниками и организовать «бюджетное» производство чайнакаров: так, например, на бывшем ракетном заводе в Златоусте пытались собирать внедорожники Shuttle, в Новоуральске — Geely CK и Great Wall, в Калининграде — Chery Amulet, в Таганроге — тоже Chery, но под своим брендом Vortex. Во всех случаях сборка моделей быстро увядала: после волны негатива предприятия или закрывались, или переключались на другие модели.

Узнаете? Нет, это не Daewoo Matiz, а китайская пародия на него, Chery QQ, впрочем, вполне сносная (для копии)

Узнаете? Нет, это не Daewoo Matiz, а китайская пародия на него, Chery QQ, впрочем, вполне сносная (для копии)

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Рыночная импульсивность была характерна для китайских марок первые лет десять. Они приходили в Россию с подачи какой-нибудь местной компании, обещавший на этот раз настоящий прорыв, создавали плохую репутацию и улетучивались. Китайские марки отличались низкой надежностью и долговечностью, стремительно теряли в цене на вторичном рынке и преподносили неприятные сюрпризы при ДТП. В том числе из-за низкой доступности и качества запчастей.

Lifan Solano на тест-драйве 2017 года. С тех пор китайский <a href="https://autoreview.ru/news/lifan-bankrot-reorganizaciya-i-poisk-investorov" class="_ io-leave-page" target="_blank">бренд Lifan обанкротился</a> и в России его продажи упали до минимума. Но это скорее исключение: остальные марки полны сил и энтузиазма

Lifan Solano на тест-драйве 2017 года. С тех пор китайский бренд Lifan обанкротился и в России его продажи упали до минимума. Но это скорее исключение: остальные марки полны сил и энтузиазма

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Работа над ошибками


Перелом случился в конце 2014 года, когда на российском авторынке начинался «долларовый кризис», а китайские марки решились зайти к нам капитально, с собственными импортерами и производствами. Например, скомпрометированный бренд Great Wall уступил место суббренду Haval, который позиционировался как производитель почти люксовых внедорожников и кроссоверов. Насчет люксовости можно спорить, но шлейф негатива, который тянулся за «Грейт Волами» на «Хевейл» не перекинулся: марка сразу начала с «проходимцев» вполне приличного качества, а вскоре наладила выпуск довольно стильной модели F7 на заводе под Тулой. И рыночный прогресс Haval впечатляет: в 2017 году продано чуть больше тысячи машин, в 2018 году — уже 3 тысячи, в 2019 — 12 тысяч, в 2020 — 17 тысяч, а в прошлом — сразу 39 тысяч. Haval стал не только самым популярным китайским брендом, но и вклинился на 9 место в рейтинг самых востребованных марок России при том, что выпускает исключительно кроссоверы с ценами от 1,45 миллиона рублей (за компактный Jolion).

Haval F7 стал, пожалуй, первым китайским кроссовером, который сложно отнести к чайнакарам

Haval F7 стал, пожалуй, первым китайским кроссовером, который сложно отнести к чайнакарам

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Коммерческий директор автокомплекса «Регинас» Сергей Попов ранее рассказал нам, что сегодня в дилерской среде китайским брендам уделяют повышенное внимание:

— Происходит постепенное замещение японских и европейских брендов китайскими, — объясняет он. — Для примера, последний дилерский тендер по марке Haval в Екатеринбурге собрал пул из 20 заявок, включая ведущие компании Свердловской области и федеральных игроков. На моей памяти это был самый конкурентный тендер, то есть Haval стал брендом, за который дилеры готовы бороться.

Кроссоверы Changan, которые мы тестировали в последние годы, отличались не слишком яркой внешностью, но с точки зрения субъективного качества и ездовых повадок вполне соответствовали конкурентам

Кроссоверы Changan, которые мы тестировали в последние годы, отличались не слишком яркой внешностью, но с точки зрения субъективного качества и ездовых повадок вполне соответствовали конкурентам

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Марка Chery является одним из старожилов российского рынка. И если модели вроде Amulet, Fora или малыша QQ быстро сходили со сцены, то линейка кроссоверов Tiggo за 15 лет эволюционировала из полулегальной копии Toyota RAV4 в целое семейство кроссоверов, которые являются локомотивом продаж до сих пор. Марка входит в топ-10 самых популярных брендов российского рынка.

В прошлом году Chery Tiggo 7 Pro стал самым продаваемым китайским автомобилем — тираж превысил <nobr class="_">14 тысяч</nobr> экземпляров. Для сравнения, прямой конкурент KIA Sportage нашел <nobr class="_">25 тысяч</nobr> покупателей, более компактный Seltos — <nobr class="_">18 тысяч</nobr>

В прошлом году Chery Tiggo 7 Pro стал самым продаваемым китайским автомобилем — тираж превысил 14 тысяч экземпляров. Для сравнения, прямой конкурент KIA Sportage нашел 25 тысяч покупателей, более компактный Seltos — 18 тысяч

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Хорошо идут дела у марки Geely, чьи кроссоверы Coolray, Atlas и Tugella пользуются всё большим спросом: по итогам 2021 года продажи возросли в 1,6 раза на фоне застывшего рынка. Хуже идут дела у Changan, потерявшего долю рынка, однако марка готовится нанести контрудар за счет вывода новых моделей, включая симпатичный Uni-K.

Geely Tugella — купе-кроссовер на платформе CMA, разработанной Volvo. Шведская марка уже давно принадлежит китайцам

Geely Tugella — купе-кроссовер на платформе CMA, разработанной Volvo. Шведская марка уже давно принадлежит китайцам

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Куда исчезла чайнофобия


В 2021 году китайские марки в общей сложности продали 116 тысяч автомобилей, что вдвое превосходит результат 2020 года — самый сильный прирост за всю историю их присутствия в России.

Причин несколько. Во-первых, отзывы дилеров и клиентов, равно как и наши собственные тесты, говорят о существенно возросшем качестве машин. Китайцы отошли от слепого копирования чужих моделей и освоили недоступные им ранее технологии, например, выпуск собственных турбомоторов. Если 15 лет назад большинство чайнакаров были с механическими коробками передач, потому что автоматы они не успели «украсть», то сейчас на выбор гидромеханические коробки, преселективные роботы, вариаторы. Лучше стало оформление интерьера, качество сборки, уровень безопасности (подтверждается данными EuroNCAP и C-NCAP). Судить о долговременной надежности «новых китайцев» пока рано, но как минимум в сравнительных тестах они уже почти не уступают признанным лидерам.

Главная новинка Changan в 2022 году — крупный кроссовер UNI-K

Главная новинка Changan в 2022 году — крупный кроссовер UNI-K

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Во-вторых, резко изменилось отношение китайского автопрома к России. Внутренний рынок Поднебесной превышает 23 миллиона штук в год, то есть в 14 раз крупнее нашего, и до недавнего времени потребности в экспансии не было. Кроме того, большая часть автомобилей в Китае производится на совместных предприятиях с именитыми производителями, в числе которых гиганты Volkswagen и General Motors, однако экспортировать такие «помеси» запрещено — это условия западные страны выставили в свое время в качестве страховки, чтобы китайцы не наводнили рынки Европы и США своей продукцией. Собственные же бренды (те же Geely, Chery, FAW, DFM) освоили выпуск современных машин сравнительно недавно, поэтому до поры китайцы просто не могли предложить нам лучшие из своих моделей. Но в 2021 году на фоне стагнации внутреннего рынка Китая страна поставила Россию в приоритет. И пока других производителей тормозил микропроцессорный кризис, китайские марки обеспечивали стабильные продажи и умеренные цены. Сергей Попов объясняет:

— Зайти в Европу китайские марки не могут, в США у них также слабые позиции, есть какие-то продажи в Южной Америке, а Россия на этом фоне выглядит привлекательно. Государственная политика Китая направлена на поддержку экспорта, поэтому, думаю, при распределении дефицитных компонентов им проще обеспечить в первую очередь машины для российского рынка, тем более это не такой большой объем на фоне внутреннего китайского.

Еще одна новинка 2022 года — Geely Monjaro. Узнаете черты Volvo? Но это уже не пародия, а результат вполне осознанного сотрудничества китайского и шведского брендов

Еще одна новинка 2022 года — Geely Monjaro. Узнаете черты Volvo? Но это уже не пародия, а результат вполне осознанного сотрудничества китайского и шведского брендов

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Китайские производители наконец определились со стратегией и заходят в России с собственными импортерами, формируют дилерскую сеть, обеспечивают обслуживание и поставку запчастей. Прежде с этим были проблемы: продав несколько тысяч машин, импортер и дилеры испарялись, а клиенты ощущали себя обманутыми вкладчиками.

Итоги 2021 года. Сейчас в России представлены 12 китайских брендов: Haval (39 126 проданных автомобилей в 2021 году), Chery (37 118), Geely (24 587), Changan (5705), Exeed (3756), FAW (3137), GAC (923), Lifan (617), DFM (533), Brilliance (110), Zotye (51), Foton (37).

Случайный успех или тренд?


Но, может быть, успехи китайцев преувеличены кризисом, ведь в 2020–2021 году автопром серьезно пострадал от логистических сбоев? Отчасти да: китайские производители воспользовались ситуацией, ведь в Поднебесной делают не только сами машины, но и множество компонентов, в том числе электронику.

Chery активно продвигает в России бренд Exeed: в прошлом году ему убрали приставку в виде имени материнской компании (было CheryExeed)

Chery активно продвигает в России бренд Exeed: в прошлом году ему убрали приставку в виде имени материнской компании (было CheryExeed)

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С другой стороны, по всем признакам страна планирует закрепить свой успех, о чем свидетельствует целая россыпь новинок, которые появятся в 2022 году. Haval начнет продажи экстравагантного кроссовера Dargo, Changan представит Uni-K, суббренд Chery, Exeed, выведет модели LX и VX, Geely начнет продажи флагманского Monjaro (KX11), включая его гибридную версию. Марка JAC, отложившая выход нескольких новинок в 2021 году, наверстывает упущенное сейчас, выводя на рынок ряд моделей, включая кроссовер JAC S4.

JAC S4

JAC S4

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Готовится к выходу на российский рынок марка Lync&Co, принадлежащая Geely и Volvo. В последние годы китайцы активно осваивают продвижение двойных марок: одна — более народная, другая — более «премиальная» (в кавычках, потому что до полноценного премиума они пока не дотягивают). Например, Haval отпочковался от Great Wall, а Exeed — это проект Chery.

Lync&Co выпускает автомобили весьма экзотического вида. На фото — кроссовер с индексом 02

Lync&Co выпускает автомобили весьма экзотического вида. На фото — кроссовер с индексом 02

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Китайцы разошлись настолько, что не боятся везти в Россию даже электромобили, по которым, кстати, являются давними специалистами. Например, в Шанхае работает гигафабрика «Теслы» и множество собственных предприятий по выпуску электротранспорта самых разных форм-факторов.

Chery Tiggo e — один из множества электрических чайнамобилей

Chery Tiggo e — один из множества электрических чайнамобилей

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Китайское наступление пока не выдохлось, и, вероятно, мы увидим еще один рекордный год в исполнении чайнакаров. Единственное, о чем можно жалеть, — что на фоне галопирующих цен китайские марки не предлагают в России простых и недорогих автомобилей, которые могли бы составить конкуренцию, например, Lada Vesta. Причина понятны: для этого потребовалась бы глубокая локализация в России (чтобы получить льготы), но это, видимо, еще впереди.

Большой прорыв китайского автопрома наметился еще девять лет назад: сейчас мы видим его плоды. Хорошее впечатление на нас произвел кроссовер Haval F7, один из бестселлеров чайнакаров. А бренд Changan, например, хоть и отличается азиатским звучанием, уже лет семь выпускает автомобили, близкие по характеристикам к мейнстриму.

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