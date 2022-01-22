Долой вонючки. Авторедактор НГС испытал салонные фильтры — чтобы вы не задыхались от выхлопов и омывайки

На самом фильтре указано направление потока воздуха, в испытуемом автомобиле вставленный фильтр оказывается в нормальном положении. В бачок стеклоомывателя залита неплохая жидкость с умеренным запахом, рассчитанная на температуры до -20.

Но и такая жидкость всё равно пахнет и может раздражать — как же ей сопротивляется фильтр? После однократного орошения стекла мы понимаем, что в бачке не вода, а стеклоомывайка, но запах легкий, ненавязчивый. После 3-кратного орошения запах уже ощутим, но всё же с ним вполне комфортно (но это повторюсь, вероятно, заслуга самой жидкости).