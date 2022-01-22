Долой вонючки. Авторедактор НГС испытал салонные фильтры — чтобы вы не задыхались от выхлопов и омывайки

Периодически на НГС мы делаем обзоры автомобильных товаров и услуг — стеклоомывайки, дворники, автомойки и т. д. Сегодня у нас товар, качество которого особо важно зимой, — это салонный воздушный фильтр. Все водители знают, как в морозную погоду усиливаются запахи выхлопа автомобилей, кроме того, в этот период все пользуются стеклоомывающей жидкостью, которая в большинстве случаев имеет резкий запах. Какой фильтр купить, дорогой или дешевый, угольный или простой, Германия или Китай — далее подробнее у Дмитрия Косенко.
Салонные фильтры могут проверяться инструментальными методами по нескольким параметрам — эффективность фильтрации, пылеемкость, пропускание углеводородов, диоксида азота, спиртов омывающих жидкостей. Но мы проведем потребительский экспресс-обзор на сопротивляемость фильтров выхлопным газам и стеклоомывайкам — именно это наиболее важно зимой для бытового комфорта водителя, то же пропускание пыли уходит на второй план, поскольку зимой ее меньше.
Итак, берем 4 фильтра из того, что продается в магазинах Новосибирска. Это неугольный безымянный российский фильтр за 300 рублей, китайский неугольный Miles за 320 рублей, гонконгский угольный Bronco за 370 рублей и германский угольный Bosch за 722 рубля. Россия, Китай, Гонконг, Германия — кто лучше?
Россия
В автомагазине сказали, что это изделие за 300 рублей с маркировкой СF-201 изготавливается у нас в Новосибирске. Коробка простенькая, изделие безымянное, не указано никаких данных о производителе, есть только маркировка и номера аналогов от других производителей. Материал фильтра однослойный, достаточно тонкий, на ощупь слегка ворсистый, торцевые каркасные пластины отсутствуют (есть только передняя и задняя).
На самом фильтре указано направление потока воздуха, в испытуемом автомобиле вставленный фильтр оказывается в нормальном положении. В бачок стеклоомывателя залита неплохая жидкость с умеренным запахом, рассчитанная на температуры до -20.
Но и такая жидкость всё равно пахнет и может раздражать — как же ей сопротивляется фильтр? После однократного орошения стекла мы понимаем, что в бачке не вода, а стеклоомывайка, но запах легкий, ненавязчивый. После 3-кратного орошения запах уже ощутим, но всё же с ним вполне комфортно (но это повторюсь, вероятно, заслуга самой жидкости).
А что с выхлопами автомобилей? В моем личном рейтинге самые злые вонючки — старые дизельные грузовички малого класса, сущее исчадие ада. Потом идут наши КАМАЗы, потом дизельные автобусы. Иностранные большие грузовики тоже воняют, но не так сильно. Могут вонять и бензиновые машины — старые, с плохо отрегулированным впуском, поджирающие масло.
Наш фильтр пропускает запахи и от тех, и от других. Не сказать, что это было бы катастрофично, особенно на ходу, но если стоять в пробке в окружении дизелей, рука неумолимо потянется к кнопке забора воздуха изнутри салона.
Поставим нашему фильтру троечку.
Китай
Продавец магазина сказал, что это китайское изделие, хотя на коробке написано, что «сделано в России». Вообще торговая марка Miles — это Бельгия, но там только штаб-квартира, само производство — всё-таки Китай. Коробка простенькая, но указаны все данные производителя, материал фильтра — тонкий, но более плотный и гладкий, чем у российского. Торцевых каркасных пластин нет.
В посадочное место фильтр встает с трудом, постоянно цепляется своими углами. Маркировка направления воздушного потока оказывается вверх ногами. Запах стеклоомывайки фильтр пропускает примерно так же, но в салоне чуть более комфортно.
А вот с выхлопными газами борется неплохо — дизель воняет меньше, а, например, запах от этого старого микроавтобуса (на фото) отсутствует. Российский же фильтр пропускал запах от этой машины. Интересно почему, ведь в китайском фильтре материала меньше, складок «гармошки» меньше, по весу он легче. Значит дело в фильтрующем материале, его плотности.
Поставим «китайцу» четверку.
Гонконг
Фильтр Bronco упакован в красивую качественную коробку с круглым окошечком, в котором видно изделие, дополнительно упакованное в целофанку. «Хай квалити», «Карбон технолоджи» — всё прям круто. Плюс фильтр является угольным, материал у него двойной, а производитель обещает еще и антибактериальную защиту — видимо, поэтому с одной стороны изделие зеленого экологичного цвета. Торцевых пластин нет, на место встает нормально, но надписи оказываются тоже вверх ногами.
Со стеклоомывайкой изделие борется на уровне российского, а ведь говорят, что угольные фильтры значительно эффективней, как же так? С выхлопными газами тоже особых достижений нет, чувствуются и адские грузовички, и автобусы, и фуры. Да уж, оказывается, не всегда стоит верить в угольную панацею, да еще и с антибактериальным эффектом.
Поставим фильтру 3,5 балла хотя бы за качество исполнения.
Германия
Это мой личный угольный фильтр BOSCH, купленный ранее за 722 рубля в «СберМегаМаркете», в других местах он стоит и 900, и даже 1000 рублей. Изделие гораздо дороже других, но сразу понятно почему — очень качественная двойная коробка из плотного картона, страна-производитель — Германия.
Материал толстый, плотный, тройной, имеются торцевые каркасные пластины, есть даже инструкция по эксплуатации (мало ли кто не разберется).
На место встает свободно, все надписи оказываются как положено.
Однократное орошение стекла фильтр может и вовсе не пропускать, 3-кратное орошение чувствуется едва-едва. В большинстве случаев выхлопные газы не чувствуются вообще, разве только если проедет адский грузовичок или чадящий КАМАЗ, но в целом не возникает потребности перейти в режим рециркуляции воздуха. Значит, угольное покрытие работает? Или это в целом качество исполнения?
Поставим «Бошу» пятерку.
Итак, у нас логично победил дорогой немецкий «Бош», хотя дороговизна — еще не всегда признак качества. На втором месте оказался простой «китаец» за 320 рублей, хоть и с изъянами. Пафосный Гонконг за 370 рублей много обещал своим углем, но фильтровал чуть хуже. Ну и на последнем месте безымянный российский фильтр за 300.