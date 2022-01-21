«Цены ломят и плюют в лицо»: кризис ОСАГО продолжается, несмотря на резкий рост тарифов

В январе Банк России (регулятор рынка ОСАГО) согласился поднять максимальные тарифы для тех категорий водителей, которые сами страховые считали проблемными. Предпосылками к этому был годичный «кризис автогражданки», в течение которого многие компании откровенно динамили клиентов из невыгодных категорий, что является нарушением закона. Но, несмотря на повышение тарифов, поток читательских жалоб на работу отдельных компаний не иссякает, и мы, кажется, понимаем почему.
На сколько подорожало ОСАГО
Мы уже разбирали новую сетку тарифов детально. Для среднестатистических водителей его цена практически не изменилась, а в ряде городов снизились территориальные коэффициенты. Но максимальный базовый тариф увеличился на 10% — до 5980 рублей (для таксистов — на 30%), возросли коэффициенты возраста и стажа, а еще существенно поднялись коэффициенты бонус-малус (КБМ). Например, максимальный КБМ прежде был 2,45, теперь же достиг 3,92.
На что жалуются читатели
Мы отобрали только сообщения, поступившие в адрес редакции после
— Купили Lada Kalina 2007 года, у мужа стаж —
С учетом аварии в первый год муж Елены к настоящему моменту имеет начальный (третий) класс страхования, для которого КБМ возрос на 17% — с 1 до 1,17 единицы. Значит только за счет этого страховка подорожала для него почти на
Жительница Снежинска, тоже Елена, рассказывает, что в январе 2022 года купила автомобиль «Соболь» (младший брат «Газели») для личного пользования. Он относится к
— Страховые компании говорят, что его не пропустит программа. В одной конторе предложили застраховать жизнь со стоимостью полиса
Еще один читатель пишет:
— Вообще нигде не могу оформить полис на BMW 2001 года выпуска, везде отказ: СОГАЗ, РЕСО, «Тинькофф», «АльфаСтрахование» и далее по списку. Собирают полные данные, и всё. На сайтах — та же история...
Таких обращений только за середину января набирается с десяток, причем чаще всего жалобы идут от владельцев подержанных машин в возрасте
— ОСАГО оформляется по договору публичной оферты, и если компания имеет лицензию Банка России на данный вид деятельности, то она обязана страховать любого клиента, который предоставит необходимый пакет документов, а любые ссылки на неработающую систему являются, как правило, лукавством, — объясняет начальник отдела компании «Центр страхования» Кирилл Брюхов.
Проблемы также сохраняются для владельцев «неформатного» транспорта, например, легковых микроавтобусов, а также для молодых водителей.
— Цены ломят и плюют в лицо! — возмущается Алексей. — Всё больше водителей ездят без ОСАГО, скоро на дорогу будет страшно выезжать.
Алексей обращает внимание, что сам он, хоть и владеет подержанным автомобилем, за более чем
— Полис заканчивается сегодня,
При этом научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев убежден, что очередная «либерализация» тарифов играет на руку аккуратным и опытным водителям:
— Это уже не первый этап реформы ОСАГО, и, как мы видим, все последние годы реформы по индивидуализации тарифов, которую ЦБ проводит, средний размер страховой премии для аккуратных водителей не увеличивается. Естественно, этому способствует постепенное расширение границ тарифного коридора, ведь оно дает страховщикам возможность опускать цену полисов для добросовестных страхователей.
Как добиться оформления полиса
Вот алгоритм действий на случай, если страховая пытается отказать вам в оформлении полиса.
1. Убедитесь, что у вас на руках полный пакет документов и что вы являетесь водителем транспортного средства: то есть либо владеете им, либо вписаны в предыдущий полис (управляете по доверенности). Будьте внимательны при заполнении заявления: страховые любят ловить клиентов на мелочах.
Список необходимых документов для заключения договора ОСАГО физлицам: заявление, паспорт или иное удостоверение личности, свидетельство о регистрации или паспорт ТС, водительское удостоверение, договор купли-продажи (если ОСАГО оформляется до регистрации ТС). Диагностическая карта техосмотра не требуется с
2. В случае отказа по любой причине (сбой базы, система не принимает номер, не могут найти марку автомобиля и так далее) включайте камеру на смартфоне и говорите примерно следующее: «Я предоставил вам полный пакет документов и прошу вас оформить полис ОСАГО или объяснить причину, почему это невозможно». С большой вероятностью сотрудница страховой предложит вам написать заявление на имя руководства компании: убедитесь, что ему присвоят входящий номер и выдадут вам копию. Кирилл Брюхов отмечает, что страховая обязана ответить в день обращения.
3. Требования сотрудников страховых прекратить съемку со ссылкой на внутренние правила вы можете проигнорировать: если дело происходит в общедоступном месте, видеофиксация разговоров с должностными лицами не запрещена. При этом ведите себя корректно и спокойно: ваша цель — не оскорбить сотрудника страховой, а вывести на чистую воду его руководство.
4. Если страховая отказалась продавать полис ОСАГО всё равно либо предлагает сначала оформить другие виды страховки, обращайтесь с жалобой в интернет-приемную Банка России. При выборе типа жалобы нужно выбрать пункт «Страховые организации», «ОСАГО», «Отказ в заключении договора».
— Отказ страховщика в оформлении договора ОСАГО или в приеме заявления необходимо фиксировать любым доступным способом, в том числе с привлечением свидетелей, осуществлением видео- или аудиозаписи, — объяснили в Банке России. — Регулятор направит запрос в компанию и разберется в ситуации, — пояснили представители Центробанка. — Нарушителю может быть направлено предписание, наложен штраф или применены другие меры, вплоть до лицензионных санкций в случае грубых системных нарушений прав потребителей.
В частности, за отказ заключать договор ОСАГО страховщику может грозить ответственность по статье 15.34.1 административного кодекса: она подразумевает штраф для должностных лиц
В крайнем случае страховой могут грозить меры вплоть до лишения лицензии. Кирилл Брюхов также советует обращаться с жалобами в Росстрахнадзор, Роспотребнадзор и Российский союз автостраховщиков. Отправляйте материалы дела и нам, представителям СМИ. Это ускорит решение общей проблемы.
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