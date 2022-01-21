«Цены ломят и плюют в лицо»: кризис ОСАГО продолжается, несмотря на резкий рост тарифов

Мы уже разбирали новую сетку тарифов детально. Для среднестатистических водителей его цена практически не изменилась, а в ряде городов снизились территориальные коэффициенты. Но максимальный базовый тариф увеличился на 10% — до 5980 рублей (для таксистов — на 30%), возросли коэффициенты возраста и стажа, а еще существенно поднялись коэффициенты бонус-малус (КБМ). Например, максимальный КБМ прежде был 2,45, теперь же достиг 3,92.



На что жалуются читатели

Мы отобрали только сообщения, поступившие в адрес редакции после 9 января 2022 года, когда страховые начали работать по новым тарифам. Есть ощущение, что проблемы на местах остаются. Елена, например, жалуется на невозможность оформить ОСАГО при покупке автомобиля. На регистрацию дается 10 дней , и вот уже неделю семья не может оформить полис.

