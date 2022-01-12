Кризис ОСАГО залатали рублем. Полисы резко подорожали для проблемных водителей

В январе 2022-го Банк России существенно изменил ставки ОСАГО, причем для ряда категорий страховка подорожает, а для других станет дешевле. Мы детально изучили постановление Центробанка и заметили четкую тенденцию: автогражданка стала накладнее ровно для тех автомобилистов, которым страховые чаще всего отказывали в продаже полисов в прошлом году. Подробнее об изменениях — в нашем материале.



Как рассчитывается ОСАГО. Страховщики выбирают базовый тариф в указанных Банком России пределах и умножают на 8 коэффициентов, которые учитывают мощность двигателя, период использования машины, аварийность водителя (коэффициент бонус-малус), возраст и стаж водителя, территорию использования, срок страхования и наличие грубых нарушений. Последний коэффициент зависит не от штрафов ГИБДД, но от нарушений правил страхования.

