Кризис ОСАГО залатали рублем. Полисы резко подорожали для проблемных водителей

В январе 2022-го Банк России существенно изменил ставки ОСАГО, причем для ряда категорий страховка подорожает, а для других станет дешевле. Мы детально изучили постановление Центробанка и заметили четкую тенденцию: автогражданка стала накладнее ровно для тех автомобилистов, которым страховые чаще всего отказывали в продаже полисов в прошлом году. Подробнее об изменениях — в нашем материале.
Как рассчитывается ОСАГО. Страховщики выбирают базовый тариф в указанных Банком России пределах и умножают на 8 коэффициентов, которые учитывают мощность двигателя, период использования машины, аварийность водителя (коэффициент бонус-малус), возраст и стаж водителя, территорию использования, срок страхования и наличие грубых нарушений. Последний коэффициент зависит не от штрафов ГИБДД, но от нарушений правил страхования.
Тарифный коридор снова расширили
Диапазон базовой ставки в очередной раз увеличили: если в начале года страховщики выбирали из коридора 2476–5436 рублей (легковые частные автомобили), то теперь — 2224–5980. Базовую ставку страховщик устанавливает для конкретного автомобилиста по собственным критериям, привязываясь к параметрам машины или водителя, которые не учтены другими коэффициентами. В последние годы вилка тарифов непрерывно расширялась, что укладывается в философию «либерализации ОСАГО». Если до 2015 года тариф вообще был единый, 1980 рублей, то с тех пор страховщики получают всё большую свободу в его назначении. По замыслу Банка России со временем это сделает ценообразование на ОСАГО близким к рыночному, предотвратив новые кризисы.
Аварийные водители платят постфактум
Риск попадания в ДТП для конкретного водителя учитывается коэффициентом бонус-малус (КБМ), который при безаварийной езде плавно опускается, а в случае аварий, особенно множественных, резко растет. И после реформы диапазон КБМ существенно расширился и в плюс, и в минус.
Например, прежде для очень аварийных водителей максимальное значение КБМ составляло 2,45, теперь — 3,92 (+60%). Если водитель обращается в страховую впервые, ему присваивают третий класс аварийности, что раньше было эквивалентно КБМ=1, теперь — КБМ=1,17. Но для безаварийных водителей КБМ слегка упали: раньше за 11 лет безаварийной езды его можно было снизить до 0,5, то теперь — до 0,46.
Получается, что разница КБМ между проблемным и аккуратным водителем теперь составляет 8,5 единицы. Допустим, для спокойного автомобилиста ОСАГО стоит 5 тысяч рублей, тогда при тех же параметрах его аварийный собрат заплатит более 40 тысяч.
Такая тарифная политика может увеличить число безосажных водителей, но эту тенденцию планируют побороть с помощью камер видеофиксации: в этом году по всей России планируется запустить наконец систему, определяющую наличие ОСАГО по госномеру автомобиля. Правда, камеры не определят, кто именно находится за рулем и какой именно у него КБМ (коэффициент бонус-малус присваивается водителю, а не автомобилю). Поэтому возможны подлоги, когда автомобиль имеет ОСАГО, оформленное на другого человека.
Географию ОСАГО выровняли
Территориальный коэффициент зависит от прописки автовладельца и учитывает «географические риски». Раньше разница между крупными городами и областными территориями была существенной, но в новой редакции сократилась: ОСАГО стало дороже для жителей некоторых региональных поселений, зато для крупных городов оно в целом подешевело. Например, для Уфы, Краснодара, Архангельска, Нижнего Новгорода, Ростова, Екатеринбурга, Магнитогорска коэффициент снизили с 1,72 до 1,64. Подешевело ОСАГО в двух самых дорогих мегаполисах: Челябинске и Мурманске: пару лет назад территориальный коэффициент здесь был 2,1, затем его снизили до 1,99, в этот раз — до 1,88. Страховка при прочих равных будет дешевле в Казани, Перми, Волгограде, Самаре, Тюмени и других крупных городах России. При этом ничто не мешает страховым компенсировать эту «скидку» за счет увеличения базового тарифа.
Молодым везде дороже
Одна из самых нелюбимых страховщиками категорий — водители без опыта и стажа. Тарифы для «зеленых» автомобилистов поднимали уже не раз и сейчас снова изрядно подкрутили. Например, коэффициент для 18-летних возрос с 1,93 до 2,27, то есть на 18%. Но для менее проблемных сегментов страховка подешевеет, хотя не так значительно: например, для клиентов в возрасте 35–39 лет и большим стажем тариф снизился 0,94 до 0,93.
Таксистам и коммерсантам накинули треть
Сложности со страхованием автомобиля были и у таксистов, высокая аварийность которых учтена повышенным значением базового тарифа: так, если для обычных автомобилистов максимальное значение составляло около 5,5 тысячи рублей, то для таксистов — 9,6 тысячи рублей. В январе 2022 года максимальную базовую ставку для таксистов увеличили до 12,5 тысячи рублей, то есть рост составил 30%.
То же касается автомобилей, принадлежащим юрлицам: базовый тариф для категории В (легковушки) вырос с 3,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи (+28%), для грузовиков массой до 16 тонн с 6 тысяч до 7,9 тысячи (+32%), для остальных тяжеловозов — с 9,1 тысячи до 11,9 тысячи (+31%).
Закончится ли кризис ОСАГО?
Сложности с оформлением полиса испытывают не только перечисленные категории. Например, много жалоб мы получаем от владельцев возрастных машин, выпущенных ранее 2010 года. Возраст не относится к рейтингуемым параметрам, и страховые могут разве что установить для них максимальный базовый тариф, который в январе вырос на 9%.
Поэтому эксперты не уверены, что новая тарифная сетка снимет все проблемы с доступностью ОСАГО:
— Это не решит проблему в корне, — уверен вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. — В Бурятии, к примеру, сложности есть у владельцев Subaru, которым не продают ОСАГО. Страховые будут придумать новые категории тех, кому придется покупать дополнительные услуги. Да и таксистам, уверен, проще не станет. Так что поднятие тарифов — это только поднятие тарифов, без какой-либо пользы для водителей.
Справедливости ради заметим, что для многих водителей страховка может и подешеветь. Например, автору этой статьи ОСАГО в 2022 году обошлось примерно на 500 рублей дешевле, чем в прошлом (около 6 тысяч за автомобиль мощностью 120 л. с.). Удешевление произошло, потому что в Челябинске снизился территориальный коэффициент, немного упал коэффициент возраста-стажа для опытных водителей, кроме того, мой личный КБМ достиг 0,5 единицы.
В этом году Россию ждет еще один виток подорожания ОСАГО: Минфин продвигает идею увеличения лимита выплат за ущерб здоровью и жизни с 500 тысяч до 2 миллионов рублей, что почти наверняка спровоцирует увеличения базовых тарифов. А вот перечень других наиболее важных изменений законов для автомобилистов в 2022-м.
Жалобы на недоступность ОСАГО мы начали получать еще прошлой весной, а осенью ситуация обострилась. Мы организовали собственный рейд по страховым и убедились, что некоторым водителям отказывают по самым нелепым причинам. Банк России посоветовал жаловаться на такие страховые, но читатели говорят, что советы не всегда работают.