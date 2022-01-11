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Я пропустил техосмотр в 2021 году. Оштрафуют ли меня теперь или нарушение аннулируется?

Техосмотр вроде бы отменен, но огромные штрафы всё равно беспокоят водителей

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Обязательный техосмотр для частных машин отменен, но приехать на пункт по собственному желанию никто не запрещает

Обязательный техосмотр для частных машин отменен, но приехать на пункт по собственному желанию никто не запрещает

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В декабре прошлого года власти окончательно утвердили закон, отменяющий техосмотр для автомобилей частных лиц. Однако с 1 марта 2022 года камеры видеофиксации будут ежедневно выписывать штраф в 2000 рублей автомобилям без диагностических карт, и читатели спрашивают нас: попадут ли в список нарушителей те, кто должен был пройти техосмотр еще в прошлом году или ранее?

Хаос с техосмотром


Затянувшаяся «сага о техосмотре» изрядно запутала водителей: формально процедура должна была вернуться из небытия в марте 2021 года, но сначала премьер-министр Мишустин сместил сроки реформы, затем отменили привязку техосмотра к ОСАГО, а накануне выборов заговорили о его переводе в разряд добровольных процедур для физлиц.

Но требование проходить техосмотр в 2021 году еще действовало, и формально автомобилисты, проигнорировавшие его из-за «мишустинской отсрочки» или отвязки от ОСАГО, стали нарушителями. Вот как описывает свою ситуацию автомобилист Егор:

— У меня автомобиль 2010 года выпуска, в собственности уже четыре года. По старым правилам я должен был проходить техосмотр ежегодно (машина старше 10 лет), и очередной срок подходил в октябре 2021 года. Но к тому моменту купить полис ОСАГО можно было уже без диагностической карты, поэтому на пункт я не поехал. Получу ли я штраф 1 марта 2022 года?

Штрафа за просрочку не будет


Опрошенные нами юристы едины во мнении, что проходить техосмотр Егору не потребуется. Автоэксперт Юрий Панченко говорит, что к 1 марта в действиях автомобилиста уже не будет состава правонарушения:

— Измененный КоАП РФ будет наказывать автовладельцев, которым закон предписывает иметь диагностическую карту на момент нарушения, — говорит он. — И для частных лиц, которые используют машину в личных целях, такого требования уже нет.

Но Юрий Панченко обращает внимание, что техосмотр потребуется всем автомобилям, которые находятся в собственности у юридических лиц (даже если речь о легковом транспорте), а также частникам, использующим машину по работе.

— Техосмотр отменен только для автовладельцев, которые ездят по личным делам, и если, например, человек работает на собственной машине, что отражено в трудовом договоре или иным образом, то формально он должен проходить техосмотр. Другое дело, вряд ли такие автовладельцы будут выявляться, поэтому в упрощенном виде можно считать, что техосмотр отменен для всех физлиц, кроме случаев смены собственника у подержанных машин.

Автоюрист Лев Воропаев также считает, что частным автовладельцам больше не нужно забивать голову вопросами техосмотра.

Как сформулированы законы об отмене техосмотра?


Изменения внесены в два документа. Первый — это, собственно, закон «О техническом осмотре...», в котором добавился пункт 7 в статье 15.

Закон «О техническом осмотре...» (фрагмент): легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также актами, составляющими право Евразийского экономического союза, по вопросу проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию.

Техосмотр по-прежнему необходим автомобилям с изменениями в конструкцию (при их регистрации), а также машинам, которые используются для работы, в том числе в такси. Для автомобилей юрлиц всё остается по-прежнему: периодичность техосмотра легковушек — один раз в два года для машин в возрасте от 4 до 10 лет и ежегодно для более взрослых экземпляров. Проходить техосмотр на легковушке в возрасте четырёх лет и младше не нужно. При этом в зачет идет и год выпуска машины, то есть даже если она выпущена в декабре, к окончанию года к ее возрасту добавляется единичка.

Второе изменение внесено в пункт 7 статьи 15 закона «О регистрации транспортных средств».

Закон «О регистрации транспортных средств...», раздел «Документы, предоставляемые для регистрационных действий»: диагностическая карта [...] в случае постановки на государственный учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство, или в случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства.

То есть при смене собственника у возрастной машины новому автовладельцу придется проходить техосмотр до постановки на учет, и штраф, который вводится с 1 марта, ему в любом случае не грозит.

Как будут фиксировать езду без техосмотра с 1 марта 2022 года?


Эту функцию планируют передать камерам фотовидеофиксации, а сам штраф увеличить с 800 до 2000 рублей. Поскольку отсутствие диагностической карты — нарушение длящееся, штраф выписывается единожды в течение 24 часов. Тем не менее месяц езды без диагностической карты обойдется в сумму около 60 тысяч рублей.

Статья 12.5 КоАП РФ (с 1 марта 2022 года). Управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей. Примечание. Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение 24 часов с момента первого выявления такого административного правонарушения.

При этом часть 2 статьи 12.1 КоАП, которая наказывала за езду без техосмотра таксистов и коммерческих перевозчиков раньше, с 1 марта отменяется.

Напомним, что в 2022 году нас ждет множество изменений автомобильного законодательства: например, появилась уголовная ответственность за многократный выезд на встречную полосу и значительные превышения скорости. На подходе — принципиально новый КоАП и автоматические штрафы за езду без страховки.

В регионах сохраняются сложности с оформлением полиса ОСАГО. Из других новостей — аномальный рост цен на автомобили в январе 2022-го.

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