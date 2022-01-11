Я пропустил техосмотр в 2021 году. Оштрафуют ли меня теперь или нарушение аннулируется?

В декабре прошлого года власти окончательно утвердили закон, отменяющий техосмотр для автомобилей частных лиц. Однако с 1 марта 2022 года камеры видеофиксации будут ежедневно выписывать штраф в 2000 рублей автомобилям без диагностических карт, и читатели спрашивают нас: попадут ли в список нарушителей те, кто должен был пройти техосмотр еще в прошлом году или ранее?
Хаос с техосмотром
Затянувшаяся «сага о техосмотре» изрядно запутала водителей: формально процедура должна была вернуться из небытия в марте 2021 года, но сначала премьер-министр Мишустин сместил сроки реформы, затем отменили привязку техосмотра к ОСАГО, а накануне выборов заговорили о его переводе в разряд добровольных процедур для физлиц.
Но требование проходить техосмотр в 2021 году еще действовало, и формально автомобилисты, проигнорировавшие его из-за «мишустинской отсрочки» или отвязки от ОСАГО, стали нарушителями. Вот как описывает свою ситуацию автомобилист Егор:
— У меня автомобиль 2010 года выпуска, в собственности уже четыре года. По старым правилам я должен был проходить техосмотр ежегодно (машина старше 10 лет), и очередной срок подходил в октябре 2021 года. Но к тому моменту купить полис ОСАГО можно было уже без диагностической карты, поэтому на пункт я не поехал. Получу ли я штраф 1 марта 2022 года?
Штрафа за просрочку не будет
Опрошенные нами юристы едины во мнении, что проходить техосмотр Егору не потребуется. Автоэксперт Юрий Панченко говорит, что к 1 марта в действиях автомобилиста уже не будет состава правонарушения:
— Измененный КоАП РФ будет наказывать автовладельцев, которым закон предписывает иметь диагностическую карту на момент нарушения, — говорит он. — И для частных лиц, которые используют машину в личных целях, такого требования уже нет.
Но Юрий Панченко обращает внимание, что техосмотр потребуется всем автомобилям, которые находятся в собственности у юридических лиц (даже если речь о легковом транспорте), а также частникам, использующим машину по работе.
— Техосмотр отменен только для автовладельцев, которые ездят по личным делам, и если, например, человек работает на собственной машине, что отражено в трудовом договоре или иным образом, то формально он должен проходить техосмотр. Другое дело, вряд ли такие автовладельцы будут выявляться, поэтому в упрощенном виде можно считать, что техосмотр отменен для всех физлиц, кроме случаев смены собственника у подержанных машин.
Автоюрист Лев Воропаев также считает, что частным автовладельцам больше не нужно забивать голову вопросами техосмотра.
Как сформулированы законы об отмене техосмотра?
Изменения внесены в два документа. Первый — это, собственно, закон «О техническом осмотре...», в котором добавился пункт 7 в статье 15.
Закон «О техническом осмотре...» (фрагмент): легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно в личных целях, не связанных с иной деятельностью, в том числе с предоставлением услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществлением перевозок пассажиров, использованием личного транспорта в служебных целях, не подлежат техническому осмотру, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также актами, составляющими право Евразийского экономического союза, по вопросу проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию.
Техосмотр по-прежнему необходим автомобилям с изменениями в конструкцию (при их регистрации), а также машинам, которые используются для работы, в том числе в такси. Для автомобилей юрлиц всё остается по-прежнему: периодичность техосмотра легковушек — один раз в два года для машин в возрасте от 4 до 10 лет и ежегодно для более взрослых экземпляров. Проходить техосмотр на легковушке в возрасте четырёх лет и младше не нужно. При этом в зачет идет и год выпуска машины, то есть даже если она выпущена в декабре, к окончанию года к ее возрасту добавляется единичка.
Второе изменение внесено в пункт 7 статьи 15 закона «О регистрации транспортных средств».
Закон «О регистрации транспортных средств...», раздел «Документы, предоставляемые для регистрационных действий»: диагностическая карта [...] в случае постановки на государственный учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления, указываемый в документах, идентифицирующих транспортное средство, или в случае совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства.
То есть при смене собственника у возрастной машины новому автовладельцу придется проходить техосмотр до постановки на учет, и штраф, который вводится с 1 марта, ему в любом случае не грозит.
Как будут фиксировать езду без техосмотра с 1 марта 2022 года?
Эту функцию планируют передать камерам фотовидеофиксации, а сам штраф увеличить с 800 до 2000 рублей. Поскольку отсутствие диагностической карты — нарушение длящееся, штраф выписывается единожды в течение 24 часов. Тем не менее месяц езды без диагностической карты обойдется в сумму около 60 тысяч рублей.
Статья 12.5 КоАП РФ (с 1 марта 2022 года). Управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей. Примечание. Лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное частью 1.1 настоящей статьи, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение 24 часов с момента первого выявления такого административного правонарушения.
При этом часть 2 статьи 12.1 КоАП, которая наказывала за езду без техосмотра таксистов и коммерческих перевозчиков раньше, с 1 марта отменяется.
Напомним, что в 2022 году нас ждет множество изменений автомобильного законодательства: например, появилась уголовная ответственность за многократный выезд на встречную полосу и значительные превышения скорости. На подходе — принципиально новый КоАП и автоматические штрафы за езду без страховки.
В регионах сохраняются сложности с оформлением полиса ОСАГО. Из других новостей — аномальный рост цен на автомобили в январе 2022-го.