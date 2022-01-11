Я пропустил техосмотр в 2021 году. Оштрафуют ли меня теперь или нарушение аннулируется?

Но требование проходить техосмотр в 2021 году еще действовало, и формально автомобилисты, проигнорировавшие его из-за «мишустинской отсрочки» или отвязки от ОСАГО, стали нарушителями. Вот как описывает свою ситуацию автомобилист Егор:

— У меня автомобиль 2010 года выпуска, в собственности уже четыре года. По старым правилам я должен был проходить техосмотр ежегодно (машина старше 10 лет), и очередной срок подходил в октябре 2021 года. Но к тому моменту купить полис ОСАГО можно было уже без диагностической карты, поэтому на пункт я не поехал. Получу ли я штраф 1 марта 2022 года?



Штрафа за просрочку не будет

Опрошенные нами юристы едины во мнении, что проходить техосмотр Егору не потребуется. Автоэксперт Юрий Панченко говорит, что к 1 марта в действиях автомобилиста уже не будет состава правонарушения:



— Измененный КоАП РФ будет наказывать автовладельцев, которым закон предписывает иметь диагностическую карту на момент нарушения, — говорит он. — И для частных лиц, которые используют машину в личных целях, такого требования уже нет.

