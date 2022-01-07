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Новые Vesta и Logan, пятый Sportage и много «китайцев»: главные автоновинки 2022 года для России

Смотрим наиболее значимые автопремьеры 2022 года

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Главная премьера начала года — новый KIA Sportage уже пятого поколения

Главная премьера начала года — новый KIA Sportage уже пятого поколения

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Несмотря на все сложности, в 2022 году на российский рынок выходят десятки новых моделей, хотя их ассортимент радикально отличается от всего, к чему мы привыкли. Если раньше на рынке доминировали привычные марки (российские, европейские и южнокорейские), то сейчас инициативу перехватили китайские бренды. Впрочем, несколько интересных премьер запланировано и у старожилов.

Новый KIA Sportage с нескромной ценой


Пятое поколение популярного кроссовера перешло в следующий размерный класс: если до сих пор Sportage был компактнее Nissan X-Trail или Toyota RAV4, то удлиненная версия новинки (а нам поставляется именно такая) даже крупнее их. Изменился автомобиль и внешне, и это касается как пропорций, так и деталировки, которая выполнена в русле последних моделей KIA.

KIA Sportage стал заметно крупнее

KIA Sportage стал заметно крупнее

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В России Sportage будет доступен с 2-литровым 150-сильным мотором в сочетании с механической коробкой передач или шестиступенчатым автоматом, а также с 2,5-литровым двигателем (190 л. с.) в паре с 8-ступенчатым автоматом и только полным приводом.

Технически автомобиль близок к вышедшему в прошлом году Hyundai Tucson, и субординация между моделями видна невооруженным глазом: если Tucson нацелен на более молодежную аудиторию, то Sportage ближе людям семейным.

Интерьер KIA Sportage V

Интерьер KIA Sportage V

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KIA объявила стоимость одной из версий, и ценник, мягко говоря, шокирует: с передним приводом, 2-литровым мотором и автоматом в комплектации comfort автомобиль обойдется в 2,33 миллиона рублей. Комплектация, правда, сразу хорошая, например, есть климат-контроль, медиасистема, светодиодные фары, легкосплавные колеса. Со временем появятся более доступные модификации, но и цены за это время, скорее всего, вырастут.

Впрочем, планку в 2 миллиона рублей перевалил даже Sportage прошлого поколения, а цены на автомобили в последнее время росли катастрофически.

Обновленная Lada Vesta с виртуальными приборами


Vesta покажут весной.Lada Vesta выпускается без существенных изменений более 6 лет и останется на конвейере минимум до 2024 года, поэтому подошло время планового рестайлинга: обновленную Vesta покажут весной.

Внешне рестайлинговая модель будет выглядеть дороже, в том числе за счет новых светодиодных фар. Поменяется интерьер: Vesta получит новую мультимедийную систему с вертикальным «планшетом», виртуальную комбинацию приборов и блок управления климат-контролем от нового Renault Duster.

И это символично, потому что через несколько лет Vesta окончательно переедет на французскую платформу CMF-B, став близкой родственницей Renault Logan: мы уже рассказывали, почему российский автопром отказался от машин собственной разработки.

После рестайлинга Lada Vesta SW получит версию Sport (до сих пор заряженные Vesta были только седанами)

После рестайлинга Lada Vesta SW получит версию Sport (до сих пор заряженные Vesta были только седанами)

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Стоимость новинки, скорее всего, установит новую планку для отечественных моделей. В последнее время Vesta и так интенсивно дорожала вслед за рынком, и перед новым годом базовая цена достигла 836 тысяч рублей, а с 1 января АВТОВАЗ увеличил прайс еще на 27 тысяч. Так что базовый ценник в районе 900 тысяч за обновленную Vesta выглядит не такой уж фантастической перспективой.

Новый Renault Logan с литровым мотором


Весной АВТОВАЗ начнет выпуск Renault Logan третьего поколения на новой платформе CMF-B LS, вслед за которым появятся модели Sandero и Sandero Stepway. Интересно, что определенности с именем пока нет, например, в Турции модель Renault на этой же платформе получила совершенной иной дизайн и имя Taliant. Не исключено, что Logan переименуют и в России. Нынешняя модель прочно ассоциируется с лоукост-сегментом, тогда как даже сейчас Logan в средних комплектациях стоит около миллиона — какой уж тут лоукост? В новой версии автомобиль постараются развести с Lada Vesta и нацелить на конкуренцию с машинами класса Hyundai Solaris.

Dacia Logan III сильно позврослела

Dacia Logan III сильно позврослела

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Автомобиль незначительно увеличился в размерах (больше всего — в ширину), а объем и без того немаленького багажника возрос до 528 литров. Увеличилось и место на заднем ряду.

Новая платформа по архитектуре близка к прежней B0, но позволяет избавиться от ряда «бюджетных» черт модели, например, она получит электроусилитель руля и его регулировку по вылету, а также шесть подушек безопасности. Эргономика и оснащенность модели приблизится к стандартам сегмента В+, тогда как до сих пор Logan занимал промежуточное положение между ним и отечественными «бюджетниками».

На российский рынок выйдет новый Logan, Sandero и Sandero Stepway, но вот Logan Stepway с увеличенным просветом больше не будет

На российский рынок выйдет новый Logan, Sandero и Sandero Stepway, но вот Logan Stepway с увеличенным просветом больше не будет

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Новинку предложат у нас с литровым турбомотором мощностью 90 л. с., что еще больше дистанцирует модель от привычной продукции АВТОВАЗа. Если всё пойдет по плану, первые машины должны поступить покупателям летом 2022 года.

Российский Renault Logan может отличаться от европейской Dacia Logan. На фото для примера показан турецкий Renault Taliant — еще одна вариация на тему

Российский Renault Logan может отличаться от европейской Dacia Logan. На фото для примера показан турецкий Renault Taliant — еще одна вариация на тему

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А Logan нынешнего поколения в 2022 году можно будет купить с заводским газобаллонным оборудованием для работы на метане. 50-литрового бензобака и 90-литрового баллона хватает на суммарный пробег более 1000 километров. Первенцем среди легковушек с заводским ГБО в России стала Lada Vesta.

Nissan Pathfinder с пафосным дизайном


В Россию возвращается крупный кроссовер Nissan, который когда-то вообще был внедорожником, но плавно перекочевал в стан машин повышенной проходимости. Сборка автомобилей для российского рынка началась в США еще в ноябре, а «живые» Pathfinder должны появиться у дилеров в начале 2022 года.

Nissan Pathfinder будет в России исключительно американской сборки

Nissan Pathfinder будет в России исключительно американской сборки

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3,5-литровый двигатель V6 специально для России дефорcировали до 249 л. с. Работает он в паре с девятиступенчатым автоматом и подключаемым полным приводом. Основными конкурентами нового Nissan станут Volkswagen Terramont, Hyundai Palisade, KIA Mohave и Toyota Highlander. Цены пока не известны, но если ориентироваться на конкурентов, вряд ли автомобиль будет стоить дешевле 4 миллионов рублей.

Китайское наступление с грандиозными перспективами


2021 год стал крайне успешным для китайских брендов, и два из них, Haval и Chery, прорвались в топ-10 самых востребованных марок России: если у остальных брендов продажи прирастали на считаные проценты, то у китайцев — в разы.

Это FAW Bestune B70S — купе-кроссовер китайского бренда, больше известного своими грузовиками. Ну кто скажет, что это типичный «китаец»?

Это FAW Bestune B70S — купе-кроссовер китайского бренда, больше известного своими грузовиками. Ну кто скажет, что это типичный «китаец»?

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Самым популярным чайнабрендом 2021 года стал Haval, и марка не намерена почивать на лаврах: ожидается, что на тульском заводе компании наладят выпуск нового кроссовера Dargo с необычным дизайном. Он делит платформу с более компактным Jolion, а по размерам и характеристикам сопоставим со среднеразмерными кроссоверами вроде Nissan X-Trail.

Haval развивает успех на российском рынке, предлагая кроссоверы самых замысловатых форм

Haval развивает успех на российском рынке, предлагая кроссоверы самых замысловатых форм

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Changan сместил на 2022 год старт продаж крупного кроссовер Uni-K, который станет флагманом марки: при длине около 4,9 метра он конкурирует с машинами класса Nissan Murano. Производитель уже получил одобрение типа, так что дебют машины — вопрос времени.

Симпатичный Changan Uni-K должен был дебютировать еще в 2021 году, но вмешались обстоятельства

Симпатичный Changan Uni-K должен был дебютировать еще в 2021 году, но вмешались обстоятельства

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Большие планы у марки Chery: в 2022 году стартуют продажи кроссовера LX под родственным брендом Exeed, затем — паркетника Tiggo 4 Pro, а после дойдет дело и до флагманского кроссовера Omoda 5 (скорее всего, имя изменится). И уж совсем удивительно, что марка планирует продавать у нас электромобили.

Под брендом Exeed марка Chery выпускает машины чуть более высокого уровня. На фото — LX

Под брендом Exeed марка Chery выпускает машины чуть более высокого уровня. На фото — LX

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Кстати, в конце 2021 года Chery вывела на российский рынок еще один большой кроссовер VX под брендом Exeed.

Стоимость Exeed VX начинается от <nobr class="_">3,3 миллиона</nobr> рублей

Стоимость Exeed VX начинается от 3,3 миллиона рублей

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Флагманскую модель презентовала и Geely: в 2022 году в России начнутся продажи кроссовера KX11 на платформе, разработанной совместно с Volvo (китайская марка владеет шведским брендом). «Вольвовским» будет и двухлитровый турбодвигатель мощностью 218 или 238 л. с., причем во втором случае модель оснащается полным приводом и 8-ступенчатым автоматом японской компании Aisin.

Geely KX11 на агрегатах Volvo длиной около <nobr class="_">4,8 метра</nobr>

Geely KX11 на агрегатах Volvo длиной около 4,8 метра

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В 2022 году нужно также следить за планами Минпромторга в стахановском режиме организовать в России выпуск дешевых электрокаров.

А 2021 год войдет в историю как время безумной эскалации цен на автомобили. Основная причина — дефицит машин из-за остановки конвейера.

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