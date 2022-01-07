Новые Vesta и Logan, пятый Sportage и много «китайцев»: главные автоновинки 2022 года для России

Несмотря на все сложности, в 2022 году на российский рынок выходят десятки новых моделей, хотя их ассортимент радикально отличается от всего, к чему мы привыкли. Если раньше на рынке доминировали привычные марки (российские, европейские и южнокорейские), то сейчас инициативу перехватили китайские бренды. Впрочем, несколько интересных премьер запланировано и у старожилов.



Новый KIA Sportage с нескромной ценой

Пятое поколение популярного кроссовера перешло в следующий размерный класс: если до сих пор Sportage был компактнее Nissan X-Trail или Toyota RAV4, то удлиненная версия новинки (а нам поставляется именно такая) даже крупнее их. Изменился автомобиль и внешне, и это касается как пропорций, так и деталировки, которая выполнена в русле последних моделей KIA.