Новые Vesta и Logan, пятый Sportage и много «китайцев»: главные автоновинки 2022 года для России

Несмотря на все сложности, в 2022 году на российский рынок выходят десятки новых моделей, хотя их ассортимент радикально отличается от всего, к чему мы привыкли. Если раньше на рынке доминировали привычные марки (российские, европейские и южнокорейские), то сейчас инициативу перехватили китайские бренды. Впрочем, несколько интересных премьер запланировано и у старожилов.
Новый KIA Sportage с нескромной ценой
Пятое поколение популярного кроссовера перешло в следующий размерный класс: если до сих пор Sportage был компактнее Nissan X-Trail или Toyota RAV4, то удлиненная версия новинки (а нам поставляется именно такая) даже крупнее их. Изменился автомобиль и внешне, и это касается как пропорций, так и деталировки, которая выполнена в русле последних моделей KIA.
В России Sportage будет доступен с
Технически автомобиль близок к вышедшему в прошлом году Hyundai Tucson, и субординация между моделями видна невооруженным глазом: если Tucson нацелен на более молодежную аудиторию, то Sportage ближе людям семейным.
KIA объявила стоимость одной из версий, и ценник, мягко говоря, шокирует: с передним приводом, 2-литровым мотором и автоматом в комплектации comfort автомобиль обойдется в 2,33 миллиона рублей. Комплектация, правда, сразу хорошая, например, есть климат-контроль, медиасистема, светодиодные фары, легкосплавные колеса. Со временем появятся более доступные модификации, но и цены за это время, скорее всего, вырастут.
Впрочем, планку в 2 миллиона рублей перевалил даже Sportage прошлого поколения, а цены на автомобили в последнее время росли катастрофически.
Обновленная Lada Vesta с виртуальными приборами
Vesta покажут весной.Lada Vesta выпускается без существенных изменений более 6 лет и останется на конвейере минимум до 2024 года, поэтому подошло время планового рестайлинга: обновленную Vesta покажут весной.
Внешне рестайлинговая модель будет выглядеть дороже, в том числе за счет новых светодиодных фар. Поменяется интерьер: Vesta получит новую мультимедийную систему с вертикальным «планшетом», виртуальную комбинацию приборов и блок управления климат-контролем от нового Renault Duster.
И это символично, потому что через несколько лет Vesta окончательно переедет на французскую платформу CMF-B, став близкой родственницей Renault Logan: мы уже рассказывали, почему российский автопром отказался от машин собственной разработки.
Стоимость новинки, скорее всего, установит новую планку для отечественных моделей. В последнее время Vesta и так интенсивно дорожала вслед за рынком, и перед новым годом базовая цена достигла 836 тысяч рублей, а с 1 января АВТОВАЗ увеличил прайс еще на 27 тысяч. Так что базовый ценник в районе 900 тысяч за обновленную Vesta выглядит не такой уж фантастической перспективой.
Новый Renault Logan с литровым мотором
Весной АВТОВАЗ начнет выпуск Renault Logan третьего поколения на новой платформе CMF-B LS, вслед за которым появятся модели Sandero и Sandero Stepway. Интересно, что определенности с именем пока нет, например, в Турции модель Renault на этой же платформе получила совершенной иной дизайн и имя Taliant. Не исключено, что Logan переименуют и в России. Нынешняя модель прочно ассоциируется с лоукост-сегментом, тогда как даже сейчас Logan в средних комплектациях стоит около миллиона — какой уж тут лоукост? В новой версии автомобиль постараются развести с Lada Vesta и нацелить на конкуренцию с машинами класса Hyundai Solaris.
Автомобиль незначительно увеличился в размерах (больше всего — в ширину), а объем и без того немаленького багажника возрос до 528 литров. Увеличилось и место на заднем ряду.
Новая платформа по архитектуре близка к прежней B0, но позволяет избавиться от ряда «бюджетных» черт модели, например, она получит электроусилитель руля и его регулировку по вылету, а также шесть подушек безопасности. Эргономика и оснащенность модели приблизится к стандартам сегмента В+, тогда как до сих пор Logan занимал промежуточное положение между ним и отечественными «бюджетниками».
Новинку предложат у нас с литровым турбомотором мощностью
А Logan нынешнего поколения в 2022 году можно будет купить с заводским газобаллонным оборудованием для работы на метане.
Nissan Pathfinder с пафосным дизайном
В Россию возвращается крупный кроссовер Nissan, который когда-то вообще был внедорожником, но плавно перекочевал в стан машин повышенной проходимости. Сборка автомобилей для российского рынка началась в США еще в ноябре, а «живые» Pathfinder должны появиться у дилеров в начале 2022 года.
Китайское наступление с грандиозными перспективами
2021 год стал крайне успешным для китайских брендов, и два из них, Haval и Chery, прорвались в
Самым популярным чайнабрендом 2021 года стал Haval, и марка не намерена почивать на лаврах: ожидается, что на тульском заводе компании наладят выпуск нового кроссовера Dargo с необычным дизайном. Он делит платформу с более компактным Jolion, а по размерам и характеристикам сопоставим со среднеразмерными кроссоверами вроде Nissan X-Trail.
Changan сместил на 2022 год старт продаж крупного кроссовер Uni-K, который станет флагманом марки: при длине около 4,9 метра он конкурирует с машинами класса Nissan Murano. Производитель уже получил одобрение типа, так что дебют машины — вопрос времени.
Большие планы у марки Chery: в 2022 году стартуют продажи кроссовера LX под родственным брендом Exeed, затем — паркетника Tiggo 4 Pro, а после дойдет дело и до флагманского кроссовера Omoda 5 (скорее всего, имя изменится). И уж совсем удивительно, что марка планирует продавать у нас электромобили.
Кстати, в конце 2021 года Chery вывела на российский рынок еще один большой кроссовер VX под брендом Exeed.
Флагманскую модель презентовала и Geely: в 2022 году в России начнутся продажи кроссовера KX11 на платформе, разработанной совместно с Volvo (китайская марка владеет шведским брендом). «Вольвовским» будет и двухлитровый турбодвигатель мощностью 218 или
В 2022 году нужно также следить за планами Минпромторга в стахановском режиме организовать в России выпуск дешевых электрокаров.
А 2021 год войдет в историю как время безумной эскалации цен на автомобили. Основная причина — дефицит машин из-за остановки конвейера.