Бензин по 50 рублей — это лишь начало. Что ждет топливный рынок в 2022 году

В конце прошлого года средняя по стране стоимость бензина АИ-95 впервые перевалила планку в 50 рублей за литр, а сами темпы подорожания стали максимальными за последние три года. При этом с 1 января 2022 года существенно выросли акцизы на топливо. Грозит ли это очередным кризисом на рынке горючего?



Как дорожало топливо