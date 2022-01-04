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Тема дняНа что вырастут цены в 2022 году
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Бензин по 50 рублей — это лишь начало. Что ждет топливный рынок в 2022 году

Последние месяцы отметились сильным подорожанием горючего, которое продолжится и впредь

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Топливо дорожало весь прошлый год и установило абсолютный рекорд

Топливо дорожало весь прошлый год и установило абсолютный рекорд

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В конце прошлого года средняя по стране стоимость бензина АИ-95 впервые перевалила планку в 50 рублей за литр, а сами темпы подорожания стали максимальными за последние три года. При этом с 1 января 2022 года существенно выросли акцизы на топливо. Грозит ли это очередным кризисом на рынке горючего?

Как дорожало топливо


Цена топлива в России увеличивается непрерывно, но с 2008 года средние темпы составляли в районе 2 рублей в год. Исключением был 2018-й, когда топливный кризис привел к резкому росту цены литра на 3–4 рубля. После этого правительство приняло ряд мер, например, временно снизило акцизы и ввело мораторий на удорожание горючего свыше темпов инфляции. Это неформальное соглашение между правительством и крупными нефтяными компаниями действует до сих пор, и его результатом стала искусственная стабилизация цен.

Но в 2021 году топливо снова пошло в рост: по данным Росстата, в 2021 году стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 изменилась более чем на 8% (около 4 рублей), а дизтоплива — на 10%. То есть темпы увеличения цены почти вдвое выше, чем в среднем за предыдущие 15 лет. А в августе 2021 года резко взлетели цены на пропан-бутан.

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Почему растет цена бензина


Глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов считает, что интенсивный рост цен вполне объясним:

— Посмотрите, какая динамика цен на нефть и нефтепродукты: она с декабря 2020 года строго положительная, идет вверх-вверх, правда, сейчас затормозилась и колеблется в рамках коридора.

Изменение цен на нефть в течение 2021 года

Изменение цен на нефть в течение 2021 года

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Эксперт отмечает, что общемировая цена нефти и нефтепродуктов оказывает сильное влияние на внутренний российский рынок:

— Оптовая цена топлива в России формируется не под воздействием факторов спроса и предложения внутри страны, а в первую очередь по принципу экспортной альтернативы. Когда у вас дорожает нефть на мировом рынке, возникает больше оснований для экспорта как готового продукта, так и самого сырья. И если вы поставляете за границу больше нефти, то падает производство внутри страны.

Новая реальность: обычный АИ-95 стоит дороже 50 рублей

Новая реальность: обычный АИ-95 стоит дороже 50 рублей

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Оптовые цены на максимум


Из-за ограниченных поставок внутри страны в сентябре биржевые оптовые цены обновили исторический рекорд: бензин АИ-95 пробил планку в 60 тысяч рублей за тонну, что в пересчете на цену литра составляет порядка 45–47 рублей. На тот момент это было сопоставимо с розничной стоимостью такого бензина в некоторых регионах.

Но почему в таких условиях производители нефти не переориентируются на внутренний рынок, обеспечив достаточные поставки и снизив оптовую цену?

— По налоговой системе экспортные поставки более интересны, — говорит Григорий Баженов. — Например, налоги на внутреннем рынке повышаются с 2014 года, акцизы выросли более чем в 3 раза. И наоборот, экспортные пошлины падают и относительно 2014 года сократились на 96%.

В результате растет так называемый нетбэк: условная цена топлива, при которой производителю без разницы, реализовывать ли его внутри страны или экспортировать. При искусственно ограниченных ценах внутри страны растущий нетбэк стимулирует нефтяные компании отгружать нефтепродукты в другие страны, что оказывает сильное давление на внутренние цены.

То есть нефтяные компании совсем не прочь поднять цены внутри страны, но они связаны неформальным соглашением с правительством, которое появилось в 2018 году на волне топливного кризиса. Оно подразумевает, что рост стоимости бензинов и дизтоплива не может быть выше уровня инфляции. Но годовая инфляция в 2021 году составила около 8,4%, то есть оказалась выше, чем в предыдущие годы, что и позволило сильнее поднять розничные цены на топливо.

Ужасный демпфер


Искусственное сдерживание розничных цен делает проблематичной работу независимых АЗС, потому что оптовые цены оказываются зачастую выше розничных (с учетом расходов на доставку и содержание автозаправок). По мнению Григория Баженова, главная проблема — в полной стагнации этого рынка и отсутствии инвестиций, что ощущается и крупными топливными компаниями.

— Но у них есть хотя бы преимущество в виде демпфера — это механизм государственного субсидирования внутренних цен в условиях, когда экспортные поставки оказываются более выгодными, — объясняет эксперт. — На эти цели в прошлом году потрачен почти триллион рублей. В результате крупные нефтяные компании могут перераспределить убытки в рамках своей вертикальной структуры и выйти на хороший результат, тогда как независимые АЗС такой возможности лишены.

Ждать ли дальнейшего роста цен?


С 1 января традиционно изменятся топливные акцизы: так, на бензины 5-го экологического класса они вырастут с 13,3 тысячи за тонну до 13,8 тысячи рублей. В пересчете на стоимость литра это означает прибавку в 38 копеек. Акцизы на дизтопливо увеличатся с 9,2 тысячи за тонну до 9,56 тысячи рублей (30 копеек на литр).

Несмотря на сильное давление на топливные цены, Григорий Баженов считает, что ждать резкого скачка прайсов на АЗС в 2022 году не стоит:

— У нас профицитное производство, то есть нефтезаводы делают больше топлива, чем потребляется внутри страны, поэтому у нас есть экспортные поставки. Запас прочности достаточный, — уверен он.

Если предположить, что инфляция сохранится на нынешнем уровне, к концу 2022 года стоимость бензина АИ-95 достигнет 54–55 рублей за литр.

По мнению эксперта, проблемы могут возникнуть лишь в Сибири и на Дальнем Востоке в случае неких форс-мажоров, например, остановки на ремонт заводов.

— Из-за протяженности железнодорожных путей и прочих каналов поставок эти регионы более чувствительны, но в остальном цены на топливо будут меняться в пределах инфляции, — подытоживает Григорий Баженов.

Кстати, проблемы с дефицитом топлива на Дальнем Востоке действительно случаются.

В прошлом году мировые цены на нефть упали ниже нуля (да-да, такое бывает), но бензин всё равно подорожал.

Интересно, что Минпромторг делает ставку на электромобили, производство которых наладят в России в ближайшее время.

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АЗСбензинтопливоцены на топливо
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