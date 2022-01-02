Отмена техосмотра, новый КоАП и уголовка для водителей: что ждет автомобилистов в 2022 году

2022 год ставит точку в длинной саге о техосмотре: для подавляющего большинства машин он переходит в разряд добровольных процедур, а значит, новый штраф за езду без диагностических карт обычным автомобилистам не грозит. Закон о техосмотре принят Госдумой в декабре 2021 года и вступил в силу с 1 января 2022 года.



Но техосмотр остается обязательным для такси, коммерческого и пассажирского транспорта. Частникам получать диагностическую карту потребуется только при смене собственника и если автомобиль при этом старше 4 лет. Кроме того, карта потребуется для регистрации изменений в конструкцию транспортного средства, например, при глубоком тюнинге.



Напомним, что с августа 2021 года техосмотр больше не требуется для оформления полиса ОСАГО. Однако езда без диагностической карты, если она нужна, с 1 марта 2022 года обернется крупным штрафом: его размер составит 2000 рублей, а фиксировать нарушение будут автоматические камеры с частотой до одного раза в сутки.



А как скажется фактическая отмена техосмотра на количестве пунктов? Директор сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов считает, что число станций сократится:

— Большая часть операторов технического осмотра не сможет окупать операционные затраты и уйдет с рынка. Прогнозируемое количество технических осмотров на постреформенный период составляет примерно 8 млн в год, и для такого объема достаточно тысячи пунктов на всю страну, то есть их количество может сократиться более чем в 5 раз.

По мнению эксперта, это приведет к неудобствам для автомобилистов:

— Особенно остро их почувствуют люди, проживающие за пределами городов и районных центров. Кроме того, стоит ожидать повышения стоимости техосмотра через дополнительные услуги, а возможно, и снижение его качества.