Отмена техосмотра, новый КоАП и уголовка для водителей: что ждет автомобилистов в 2022 году

1
Техосмотр (почти) отменен
2022 год ставит точку в длинной саге о техосмотре: для подавляющего большинства машин он переходит в разряд добровольных процедур, а значит, новый штраф за езду без диагностических карт обычным автомобилистам не грозит. Закон о техосмотре принят Госдумой в декабре 2021 года и вступил в силу с
Но техосмотр остается обязательным для такси, коммерческого и пассажирского транспорта. Частникам получать диагностическую карту потребуется только при смене собственника и если автомобиль при этом старше 4 лет. Кроме того, карта потребуется для регистрации изменений в конструкцию транспортного средства, например, при глубоком тюнинге.
Напомним, что с августа 2021 года техосмотр больше не требуется для оформления полиса ОСАГО. Однако езда без диагностической карты, если она нужна, с
А как скажется фактическая отмена техосмотра на количестве пунктов? Директор сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов считает, что число станций сократится:
— Большая часть операторов технического осмотра не сможет окупать операционные затраты и уйдет с рынка. Прогнозируемое количество технических осмотров на постреформенный период составляет примерно 8 млн в год, и для такого объема достаточно тысячи пунктов на всю страну, то есть их количество может сократиться более чем в 5 раз.
По мнению эксперта, это приведет к неудобствам для автомобилистов:
— Особенно остро их почувствуют люди, проживающие за пределами городов и районных центров. Кроме того, стоит ожидать повышения стоимости техосмотра через дополнительные услуги, а возможно, и снижение его качества.
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2
Добавятся ежедневные штрафы и уголовка для водителей
Действующий Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) дополнят рядом новшеств. С
Усилится контроль за автомобилями без полиса ОСАГО: штраф останется прежним, 800 рублей, но выписывать его смогут автоматические комплексы с частотой до одного раза в сутки. То есть месяц езды без полиса под камерами потянет почти на 25 тысяч рублей.
Самым спорным новшеством является уже одобренная Госдумой уголовная ответственность для водителей, совершивших третье грубое правонарушение за год. Речь идет о существенном превышении скорости (более чем на 60 и 80 км/час), а также о незаконном выезде на встречную полосу, кроме случаев объезда препятствия. Если водитель уже дважды привлекался за любое из этих нарушений по административному кодексу, то за третий проступок ему уже грозит новая статья 264.2 УК РФ, предусматривающая до 2 лет лишения свободы на первый раз (или штраф до 300 тысяч рублей) и до 3 лет за повторное (или штраф до 500 тысяч рублей). Эксперты считают закон крайне противоречивым.
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3
Ждем радикально новый КоАП РФ
Упомянутые выше штрафы являются лишь вершиной айсберга, потому что на подходе принципиально новый КоАП, который обсуждается уже два года. Его первая редакция предлагала шестикратное увеличение штрафа за превышение скорости и возможность конфискации автомобиля, но шквал критики отправил проект на длительную доработку.
Сейчас новый КоАП уже почти готов и согласован профильными ведомствами. Ряд моментов смягчили, но основные принципы сохранили. Например, в новом кодексе предусмотрено лишение прав для систематических нарушителей по совокупности «заслуг» (так называемая балльная система). Но есть и послабления: исчезнет наказание в виде административного ареста, который применяется, например, за езду после лишения прав или отказ подчиняться полицейскому.
Появится и ряд новых санкций, например, за опасное вождение (3 тысячи рублей), повторное управление автомобилем с тонировкой или нечитаемыми номерами (3 и 5 тысяч), попытки скрыться от полицейской погони (лишение прав на 3 года или штраф 40 тысяч), парковку на газонах и детских площадках (до 4 и 5 тысяч), хранение во дворе «автохлама» (1–3 тысячи).
Ужесточится наказание за пьяную езду, если в салоне находятся дети в возрасте до 16 лет: штраф составит 50 тысяч рублей, а срок лишения прав возрастет до 3 лет (сейчас — 30 тысяч и до 2 лет).
В КоАП появится понятие средней скорости, что легализует применение автоматических комплексов типа «Автодория».
Расширится список неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. В их числе — езда на несезонной резине и фары, не соответствующие документации. Есть и спорные пункты, например, штрафовать на 500 рублей будут за поврежденный бампер или регистратор на лобовом стекле, если он закрывает обзор.
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4
ОСАГО резко подорожает
В конце прошлого года Министерство финансов согласовало с профильными ведомствами проект очередной реформы ОСАГО, которая подразумевает два ключевых изменения: увеличение лимита выплат за ущерб здоровью с 500 тысяч до 2 миллионов рублей, а также отмену коэффициента износа. Он, напомним, снижает реальную выплату на величину до 50% для возрастных машин.
При этом неизбежно вырастет цена полиса ОСАГО, точнее, в очередной раз расширится коридор базового тарифа (сейчас 2471–5436 рублей).
Не исключено, что именно накручивание тарифов является лейтмотивом всей реформы, а увеличение лимита выплат нужно для оправдания такого шага. В прошлом году ОСАГО попало в очередной кризис, когда страховые стали саботировать продажу полисов клиентам, которых считали невыгодными. По опыту прошлых лет такое поведение страховых всегда предваряет очередную волну поднятия тарифов по ОСАГО.
Величина подорожания ОСАГО пока неизвестна, но стоимость полиса с большой вероятностью особенно сильно подскочит для проблемных категорий: малоопытных или аварийных, а также владельцев коммерческого транспорта, возрастных машин и мотоциклов.
А с 1 марта 2022 года штрафы в 800 рублей за отсутствие полиса ОСАГО будут выписываться камерами видеофиксации с частотой до одного раза в сутки.
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5
Водителей проверят на алкоголизм
Скандальный законопроект о поголовной проверке водителей на наркоманию и алкоголизм должен был вступить в силу еще в ноябре 2019 года, но после волны негодования и критики президентом Владимиром Путиным был поставлен на паузу. В очередной раз срок изменений сместили год назад.
Но с 1 марта 2022 года все-таки вступает в силу приказ Минздрава
С 1 марта водительские справки окончательно перейдут в электронную форму, что, по замыслу, позволит ГИБДД оперативно получать информацию о водителях с проблемным здоровьем и отстранять их от управления. Уточним, что эта мера не равносильна лишению прав: срок действия прав в данном случае определяется длительностью заболевания, запрещающего вождение (перечень есть в приказе правительства
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6
Возвращаются таможенные пошлины на электромобили
До конца прошлого года электромобили ввозились в Россию в беспошлинном режиме, но с
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7
Проект «Народный инспектор» уравняет смартфон с камерами видеофиксации
Давняя идея штрафовать нарушителей на основе записей смартфонов или аналогичных устройств близка к реализации: президент России Владимир Путин поручил правительству проработать детали до
Новое приложение для смартфонов позволит фиксировать дату и место съемки, что, по замыслу, уравняет мобильную камеру с комплексом автоматической видеофиксации. Это позволит внести такие устройства в исключения статьи 1.5 КоАП РФ «Презумпция невиновности» и выписывать автовладельцам «заочные» штрафы на основании одних лишь видеозаписей. ГИБДД принимает пользовательские видео и сейчас, но процедура наказания очень забюрокрачена (вот пример), потому что необходимо установить, кто именно был за рулем в момент нарушения. Новое приложение позволит по умолчанию штрафовать владельцев автомобилей без их личной явки в ГИБДД.
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