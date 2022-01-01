Как правильно ездить по новосибирским кольцам и кому уступать — разбираем пример ДТП на круге Березовой рощи

В рубрике «Куда ты рулишь?» вновь говорим об авариях на кольцах — эта тема волнует и вызывает множество вопросов у новосибирских водителей. С недавних пор большинство колец в городе лишились знаков «круговое движение» и были преобразованы в обычные перекрестки. Кому уступать, ждать ли завершения маневра других автомобилей — далее подробней.
Кольцо на Березовой роще, автомобиль с видеорегистратором движется по улице Кошурникова со стороны Ипподромской магистрали. Ранее мы неоднократно писали, что большинство колец Новосибирска лишились знака 4.3 «Круговое движение». Сейчас эти кольца — совокупность Т-образных перекрестков со знаками 4.1.4 «Движение прямо или направо». Так же сделано и на Березовой роще, мы видим такой знак. Машины стартуют на зеленый, но вот по кольцу пытается завершить свой маневр другой автомобиль — происходит столкновение с авто в левом ряду, смотрите видео.
У пользователей соцсетей возник вопрос: а разве водитель красного автомобиля, двигавшегося по улице Кошурникова, не должен был дать оппоненту закончить маневр проезда перекрестка, ведь есть такое правило.
Пункт 13.7 ПДД. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка.
Однако тут это не так, конфигурацию перекрестка и правила проезда объясняет эксперт.
— Перекресток имеет знак 4.1.4 «Прямо и направо», знака 4.3 «Круговое движение» нет. Кроме того, установлен знак 2.1 «Главная дорога». По направлению движения красного авто (авто 1) действует знак «Главная дорога», где водитель авто 1 въезжает на неравнозначный перекресток, двигаясь по главной дороге, а не на кольцо, и имеет приоритет движения согласно 3.13.9 ПДД. Соответственно, водитель авто 2 обязан был уступить дорогу водителю авто 1. Кроме того, согласно п. 13.10 ПДД авто 1 располагалось справа от авто 2, соответственно, водитель авто 2 обязан был также уступить дорогу авто 1, — объясняет адвокат коллегии «Бойко и партнеры» Мария Соловьева.
Пункт 3.13.9 ПДД. На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.
Пункт 13.10. В случае, когда главная дорога на перекрестке меняет направление, водители, движущиеся по главной дороге, должны руководствоваться между собой правилами проезда перекрестков равнозначных дорог. Этими же правилами должны руководствоваться водители, движущиеся по второстепенным дорогам.
Правила проезда бывших колец в Новосибирске постоянно вызывают затруднения у ряда водителей, поэтому и происходят аварии. Оттого на таких перекрестках надо быть бдительней, не разгоняться до высокой скорости, по возможности съезжать с перекрестка из крайней правой полосы, контролировать обстановку сзади справа от вашей машины.