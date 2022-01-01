Как правильно ездить по новосибирским кольцам и кому уступать — разбираем пример ДТП на круге Березовой рощи

В рубрике «Куда ты рулишь?» вновь говорим об авариях на кольцах — эта тема волнует и вызывает множество вопросов у новосибирских водителей. С недавних пор большинство колец в городе лишились знаков «круговое движение» и были преобразованы в обычные перекрестки. Кому уступать, ждать ли завершения маневра других автомобилей — далее подробней.



Кольцо на Березовой роще, автомобиль с видеорегистратором движется по улице Кошурникова со стороны Ипподромской магистрали. Ранее мы неоднократно писали, что большинство колец Новосибирска лишились знака 4.3 «Круговое движение». Сейчас эти кольца — совокупность Т-образных перекрестков со знаками 4.1.4 «Движение прямо или направо». Так же сделано и на Березовой роще, мы видим такой знак. Машины стартуют на зеленый, но вот по кольцу пытается завершить свой маневр другой автомобиль — происходит столкновение с авто в левом ряду, смотрите видео.