Госдума отменила обязательный техосмотр

Депутаты Госдумы освободили водителей от обязанности проходить техосмотр. Поправки в соответствующий закон депутаты приняли 22 декабря в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.
Согласно закону, который может вступить в силу уже с 1 января 2022 года, автомобилистам и мотоциклистам больше не нужно будет проходить техосмотр и получать диагностическую карту, чтобы оформить полис ОСАГО и выехать на дорогу.
— Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны, — говорил ранее председатель ГД Вячеслав Володин.
Обязательным техосмотр останется в том случае, если транспортное средство старше четырех лет и его нужно поставить на учет или зарегистрировать смену владельца (например, при продаже). Кроме того, процедура останется обязательной при изменении конструкции или замене основных агрегатов. Также техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков.
— Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится: в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации, — подчеркнул Вячеслав Володин.
Ожидается, что отмена техосмотра напрямую коснется порядка 50 миллионов автовладельцев в России.