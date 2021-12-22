«А теперь у вас бланк неправильный»: как страховая мурыжила автомобилиста при оформлении полиса ОСАГО

Мы направили запросы в Банк России с просьбой уточнить истинную причину отказа автомобилисту и опубликуем ответ по мере его получения.



«Позиция регулятора инертна»

Кто прав в этой ситуации? На стороне автомобилиста есть два положительных решения Арбитражного суда Свердловской области. Кроме того, в одном из ответов Банк России в несколько витиеватой форме всё же признал просчеты сотрудников «АльфаСтрахования», не конкретизировав, правда, когда и какие меры будут приняты. Цитируем ответ ЦБ:



— Алексей Александрович, Банк России уделяет особое внимание рассмотрению обращений граждан […]. Получаемая информация учитывается при разработке рекомендаций для субъектов финансового рынка, направленных на защиту прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, а также обеспечение доступности финансовых услуг и противодействие недобросовестным практикам. В этой связи сообщаем, что в действиях Страховщика по неинформированию Вас о недостаточности предоставленных 29.07.2021, 03.08.2021, 11.08.2021 документов, отдел службы (Банка России — прим. ред.) усматривает признаки недобросовестной практики со стороны Страховщика, нарушающей Ваше право как потребителя финансовых услуг на получение корректной информации с целью заключения договора ОСАГО. В отношении Страховщика по данным фактам приняты меры надзорного регулирования. По вопросу привлечения Страховщика к административной ответственности сообщаем, что материалы рассматриваемого дела переданы уполномоченному должностному лицу Банка России для рассмотрения в соответствии с нормами КоАП РФ.



Сам Алексей считает такую позицию инертной: по его мнению, Банк России не намерен всерьез заниматься проблемой растущего «дефицита» полисов ОСАГО для автомобилистов. Административное наказание для страховых в любом случае сравнительно мягкое, но даже для его применения приходится обращаться в высшие инстанции. Очевидно, что таким образом проблему не решить: желающих судиться со страховыми и Центробанком найдется немного.



Что в сухом остатке

Отказ компании «АльфаСтрахование» оформлять полис ОСАГО на Toyota RAV4 выглядит законным, но сама манера общения страховщика с клиентом представляется необоснованной, на что указал Арбитражный суд Свердловской области, а позже признал и Банк России. Вместо того, чтобы предложить автомобилисту исправить ошибки в заявлении, страховщик несколько раз отказал в оформлении полиса.



Причины отказа страховать вторую машину, Hyundai Accent, пока непонятны, потому что ни страховая, ни ЦБ не уточнили конкретный пункт, который Алексей якобы не указал в заявлении.



Во всей истории удивляет позиция Банка России, не усмотревшего нарушений в действиях страховщика, которые увидел арбитраж. При таком отношении автомобилисты остаются один на один со страховыми, которые всё чаще отказываются оформлять полис ОСАГО по надуманным причинам.



Мы тем временем получаем всё новые жалобы на трудности с покупкой полиса обязательного страхования. Банк России советует жаловаться на такие компании, но без жесткой позиции против нарушителей такие жалобы мало что значат.



На Урале ситуация с ОСАГО усугубилась после отзыва Банком России лицензии у компании «АСКО-Страхование». При этом крайними оказались автомобилисты, потому что у них возникли проблемы и с возвратом премий, и с получением страховых компенсаций. Среди сотрудников «АСКО-Страхования» распространено мнение, что отзыв лицензии связан с переделом рынка.