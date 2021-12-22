«А теперь у вас бланк неправильный»: как страховая мурыжила автомобилиста при оформлении полиса ОСАГО

Рынок ОСАГО переживает очередной кризис, в чём мы убедились во время недавнего рейда: оформить полис на ряд автомобилей практически невозможно. При этом Банк России рекомендует обращаться к нему, обещая принять меры вплоть до отзыва лицензии. Но, оказалось, этот путь не всегда работает: с редакцией наших колег из 74.RU связался Алексей из Екатеринбурга, чьи жалобы на страховщика ЦБ многократно отклонил. Автомобилист подал заявление в Арбитражный суд и выиграл дело, но застраховать автомобиль всё равно не смог. Вот подробности истории.
Слишком старая «Тойота»?
Toyota RAV4 принадлежит матери Алексея и выпущена в 1994 году. Возможно, неявная причина отказа страховщика именно в этом: читатели уже неоднократно жаловались нам на сложности с оформлением полиса для автомобилей старше 10 лет.
Первый раз Алексей обратился в один из филиалов «АльфаСтрахования» в Екатеринбурге в конце июля 2021 года. Он написал заявление, но получил отказ из-за того, что не указал категорию транспортного средства.
— То есть нужно было отметить, что это легковой автомобиль, а не грузовик, — говорит Алексей. — В тот раз я не стал никуда жаловаться, пришел в страховую еще раз и написал новое заявление.
Но он снова получил отказ, потому что ошибся с датой в графе «Срок действия страховки»: вместо 28 июля написал 22 июля.
Тогда Алексей обратился с жалобой в Уральское главное управление Центрального Банка России. Он добивался возбуждения административного дела по статье 15.34.1 КоАП против ряда сотрудников екатеринбургского филиала «АльфаСтрахования» и самого юрлица. Но Банк России не удовлетворил его жалобу и возбуждать дело не стал.
Статья 15.34.1 КоАП РФ. Необоснованный отказ страховой организации [...] от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования [...] влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Алексей не поленился обратиться в Арбитражный суд Свердловской области, который встал на его сторону, признав отказ Банка России наказывать страховую необоснованным. Суд также прекратил дело против сотрудников «АльфаСтрахования», но лишь потому, что применение указанной статьи не относится к компетенции арбитража (то есть наказывать сотрудников страховой всё же должен Банк России).
И вот важный для автомобилистов вывод: суд подчеркнул, что ошибки в заявлении не являются основанием для отказа оформлять полис. Страховщик лишь имеет право указать заявителю на ошибки в день обращения и потребовать их исправить.
Ненадежный бланк
Но история не закончилась: Алексей снова пошел в «АльфаСтрахование» с тщательно заполненным заявлением и снова получил письменный отказ. На этот раз из-за того, что сделал это на неправильном бланке.
— В первые разы я писал заявления от руки, что неудобно, поэтому в третий раз оформил всё дома в электронном виде, многократно проверив данные, — рассказывает автомобилист. — Но мне снова отказали, сославшись на неправильный бланк, потому что за это время у них слегка поменялась форма. При этом все графы, которые касаются меня, остались прежними, а изменилось несколько букв на последней странице заявления, которая заполняется самим страховщиком. То есть данных для полиса в моем заявлении было достаточно.
Алексей снова обратился в Банк России, снова получил отказ на свою жалобу и снова пошел в Арбитражный суд Свердловской области, который поддержал его. Мотивировка та же самая: даже при оформлении заявления на устаревшем бланке страховщик обязан был указать страхователю на ошибки в день обращения, а не отказывать в оформлении полиса.
Вы не владелец
В четвертый раз Алексей обратился в «АльфаСтрахование» 21 августа 2021 года: с начала эпопеи прошел уже почти месяц. На этот раз он писал заявление в офисе компании от руки.
— Но поскольку они придираются к каждой запятой, я многократно проверил заявление, причем тем же способом, что учили в школе во время диктантов: читал задом наперед, — смеется он.
Однако на этот раз «АльфаСтрахование» ответила отказом, потому что обязанность страховать транспортные средства возложена на владельца транспортного средства, коим Алексей не являлся (машина, напомним, принадлежит его маме).
— Во-первых, если это было основной причиной, почему они не указывали ее в более ранних отказах? — рассуждает Алексей. — Во-вторых, требование страховать автомобиль от лица владельца или его законного представителя действует при оформлении электронного ОСАГО, а я обратился в офис лично.
Однако это не совсем так. Мы спросили мнение эксперта страхового рынка, директора компании «Центр Страхования» Кирилла Смолина, справедлив ли отказ страховой в данном случае:
— Думаю, что справедлив. Застраховать автомобиль по ОСАГО может либо собственник, либо один из водителей, допущенных к управлению в заявлении на заключение ОСАГО, — объясняет он. — Если Алексей не был указан в заявлении на заключение договора как один из допущенных водителей, то он не может быть страхователем и заключить договор.
Пункт 1 статьи 1 закона «Об ОСАГО...» №40-ФЗ: «Владелец транспортного средства — собственник транспортного средства, а также лицо, владеющее транспортным средством на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (право аренды, доверенность на право управления транспортным средством, распоряжение соответствующего органа о передаче этому лицу транспортного средства и тому подобное). Не является владельцем транспортного средства лицо, управляющее транспортным средством в силу исполнения своих служебных или трудовых обязанностей, в том числе на основании трудового или гражданско-правового договора с собственником или иным владельцем транспортного средства».
Ту же самую аргументацию приводит в своем ответе Алексею Банк России, ссылаясь также на пункт 1 статьи 929 Гражданского кодекса: страхователь должен обладать имущественным интересом в заключении договора страхования.
Тем не менее именно этот аргумент был выдвинут страховой уже при четвертом обращении Алексея, что оставляет открытым вопрос, почему нельзя было в первый же день указать ему на все требования и предложить выполнить их сразу.
В компании «АльфаСтрахование» на наш запрос с просьбой пояснить ситуацию ответили следующее:
— Наша компания осуществляет свою деятельность в рамках действующего законодательства. Страховые компании сегодня зачастую сталкиваются со случаями попыток предоставления клиентами неверной информации о страхователях и автомобиле с целью снижения стоимости полиса. По этой причине «АльфаСтрахование» тщательно проверяет данные, предоставляемые клиентами на этапе заключения договора.
Акцент на заявлении
В компании «АльфаСтрахование» у Алексея был застрахован и собственный автомобиль, Hyundai Accent 2008 года выпуска. Когда в конце октября 2021 года подошел срок оформления нового полиса, он обратился с заявлением.
— Я действовал скорее из спортивного интереса, потому что «Тойоту» мамы я на тот момент уже застраховал в другой компании и мог бы обратиться туда по поводу своей машины, — объясняет Алексей.
Он заполнил заявление с максимальной тщательностью, но ему снова отказали: в своем ответе специалист «АльфаСтрахования» объяснил, что в заявлении заполнены не все поля.
— Я абсолютно уверен, что заполнил все поля, но даже если я что-то пропустил, то нужно было указать конкретный пункт, — говорит Алексей. — При этом ни они, ни Банк России, куда я обратился с жалобой, не уточняют, какой именно информации недостаточно для удовлетворения заявления. Вместо конструктивного ответа Банк России в начале декабря уведомил меня, что срок рассмотрения заявления продлевается на 30 суток. То есть они ровно месяц искали недостающий пункт в моем заявлении, но не придумали ничего лучше, чем попросить еще месяц на эти «изыскания».
Мы направили запросы в Банк России с просьбой уточнить истинную причину отказа автомобилисту и опубликуем ответ по мере его получения.
«Позиция регулятора инертна»
Кто прав в этой ситуации? На стороне автомобилиста есть два положительных решения Арбитражного суда Свердловской области. Кроме того, в одном из ответов Банк России в несколько витиеватой форме всё же признал просчеты сотрудников «АльфаСтрахования», не конкретизировав, правда, когда и какие меры будут приняты. Цитируем ответ ЦБ:
— Алексей Александрович, Банк России уделяет особое внимание рассмотрению обращений граждан […]. Получаемая информация учитывается при разработке рекомендаций для субъектов финансового рынка, направленных на защиту прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, а также обеспечение доступности финансовых услуг и противодействие недобросовестным практикам. В этой связи сообщаем, что в действиях Страховщика по неинформированию Вас о недостаточности предоставленных 29.07.2021, 03.08.2021, 11.08.2021 документов, отдел службы (Банка России — прим. ред.) усматривает признаки недобросовестной практики со стороны Страховщика, нарушающей Ваше право как потребителя финансовых услуг на получение корректной информации с целью заключения договора ОСАГО. В отношении Страховщика по данным фактам приняты меры надзорного регулирования. По вопросу привлечения Страховщика к административной ответственности сообщаем, что материалы рассматриваемого дела переданы уполномоченному должностному лицу Банка России для рассмотрения в соответствии с нормами КоАП РФ.
Сам Алексей считает такую позицию инертной: по его мнению, Банк России не намерен всерьез заниматься проблемой растущего «дефицита» полисов ОСАГО для автомобилистов. Административное наказание для страховых в любом случае сравнительно мягкое, но даже для его применения приходится обращаться в высшие инстанции. Очевидно, что таким образом проблему не решить: желающих судиться со страховыми и Центробанком найдется немного.
Что в сухом остатке
Отказ компании «АльфаСтрахование» оформлять полис ОСАГО на Toyota RAV4 выглядит законным, но сама манера общения страховщика с клиентом представляется необоснованной, на что указал Арбитражный суд Свердловской области, а позже признал и Банк России. Вместо того, чтобы предложить автомобилисту исправить ошибки в заявлении, страховщик несколько раз отказал в оформлении полиса.
Причины отказа страховать вторую машину, Hyundai Accent, пока непонятны, потому что ни страховая, ни ЦБ не уточнили конкретный пункт, который Алексей якобы не указал в заявлении.
Во всей истории удивляет позиция Банка России, не усмотревшего нарушений в действиях страховщика, которые увидел арбитраж. При таком отношении автомобилисты остаются один на один со страховыми, которые всё чаще отказываются оформлять полис ОСАГО по надуманным причинам.
Мы тем временем получаем всё новые жалобы на трудности с покупкой полиса обязательного страхования. Банк России советует жаловаться на такие компании, но без жесткой позиции против нарушителей такие жалобы мало что значат.
На Урале ситуация с ОСАГО усугубилась после отзыва Банком России лицензии у компании «АСКО-Страхование». При этом крайними оказались автомобилисты, потому что у них возникли проблемы и с возвратом премий, и с получением страховых компенсаций. Среди сотрудников «АСКО-Страхования» распространено мнение, что отзыв лицензии связан с переделом рынка.