«Я тебе пропущу, ***!»: кто прав в стычке полицейского за рулем и простого автомобилиста на кольце

По соцсетям разошлась запись конфликта автомобилиста с полицейским, ехавшим на личной машине, которые не поделили круговое движение на пересечении улиц Кирова и Профсоюзной в Магнитогорске Челябинской области. Дошло до словесной перебранки, в которой сотрудник МВД выглядит, скажем прямо, не образцово. Но нет ли в словах человека в погонах правды, когда он говорит, что автор видео должен был перестроиться правее перед съездом с кругового движения?
Сделавший запись автомобилист въехал на перекресток с круговым движением первым и двигался по внутренней (левой) полосе, тогда как KIA Rio с полицейским за рулем встроился в правую полосу с продолжения улицы Кирова. Далее к выезду с кольца в сторону Профсоюзной обе машины двигались бок о бок, но автор видео постепенно смещался правее, видимо, оттеснив KIA.
После этого KIA некоторое время «оттормаживал» обидчика, пока тот не остановился. Затем человек в форме полицейского прочел автору видео нотацию, суть которой сводится к тому, что при съезде с кольца необходимо занимать внешнюю полосу. Автор парировал, что KIA въезжал со второстепенной дороги и обязан был пропускать в безусловной манере.
Конфликты на перекрестках с круговым движением происходят в России регулярно. Отчасти это объясняется тем, что их форма зачастую очень далека от круга, поэтому с точки зрения водителя они выглядят как несколько обычных перекрестков или развилок. При этом схема движения может меняться в зависимости от того, видно ли на пересечении разметку.
Зато в 2017 году окончательно прояснился вопрос с порядком проезда кольца: при наличии знака 4.3 (а он в нашем случае есть) круговое движение считается главной дорогой по отношению ко всем примыкающим улицам даже в отсутствие знаков приоритета. Поэтому к началу конфликта автор видео действительно ехал по главной дороге, и KIA должен был ему уступить.
Пункт 13.11(1) Правил дорожного движения. При въезде на перекресток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрестку.
Но полицейского возмутило другое: по его мнению, автор видео выдавил его машину на съезде с кольца, пытаясь срезать траекторию от внутренней части ко внешней, — так, кстати, часто делают в России. И здесь важно помнить, что если въехать на круговое движение можно по любой полосе, то при съезде нужно руководствоваться требованиями разметки и знаков 5.15, если они есть, а в общем случае предварительно занять крайнее правое положение, чем многие водители зачастую пренебрегают.
Пункт 8.5 Правил дорожного движения. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.
Автоюрист Лев Воропаев считает, что этот конфликт можно разбить на два эпизода:
— Первый момент — это когда автор видео посигналил машине полицейского. Здесь KIA последнего въезжала со второстепенной дороги и обязана была остановиться и пропустить машину на круговом движении вне зависимости от того, по какой полосе она в тот момент ехала. Судебная практика при разборе таких ДТП однозначна: въезжаем со второстепенной на главную — пропускаем всех. И неважно, едут они в своей полосе или перестраиваются.
При этом эксперт считает, что во второй части конфликта вина лежит на авторе видео:
СЮЖЕТ
— После проезда трамвайных путей они уже оба ехали по главной дороге, и автору видео для съезда с кольца требовалось занять крайнее правое положение, выполнив требование пункта 8.4 ПДД, то есть пропустить машины, движущиеся без изменения полосности. Если бы контакт произошел непосредственно на кольце (а не при въезде на него), думаю, нарушение могли бы вменить именно автору видео.
Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.
При этом не совсем ясно, пытался ли автор видео перестроиться в правый ряд в тот момент, когда на кольцо въезжал KIA: если да, то автомобиль полицейского как раз и создал ему помеху, не позволившую своевременно занять свой ряд.
В любом случае нарушением является поведение полицейского после выезда с перекрестка, когда он намеренно создал опасную ситуацию, «оттормаживая» автомобиль оппонента на оживленной трассе.
Мы уже подробно рассказывали, как проезжать круговые перекрестки в России. Разбор часто забываемых пунктов Правил дорожного движения вы найдете в нашей рубрике «ПДД для бывалых».