«Я тебе пропущу, ***!»: кто прав в стычке полицейского за рулем и простого автомобилиста на кольце

После этого KIA некоторое время «оттормаживал» обидчика, пока тот не остановился. Затем человек в форме полицейского прочел автору видео нотацию, суть которой сводится к тому, что при съезде с кольца необходимо занимать внешнюю полосу. Автор парировал, что KIA въезжал со второстепенной дороги и обязан был пропускать в безусловной манере.

Конфликты на перекрестках с круговым движением происходят в России регулярно. Отчасти это объясняется тем, что их форма зачастую очень далека от круга, поэтому с точки зрения водителя они выглядят как несколько обычных перекрестков или развилок. При этом схема движения может меняться в зависимости от того, видно ли на пересечении разметку.



Зато в 2017 году окончательно прояснился вопрос с порядком проезда кольца: при наличии знака 4.3 (а он в нашем случае есть) круговое движение считается главной дорогой по отношению ко всем примыкающим улицам даже в отсутствие знаков приоритета. Поэтому к началу конфликта автор видео действительно ехал по главной дороге, и KIA должен был ему уступить.