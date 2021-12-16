«Японка» ценою с «Мерседес»: смотрим на новый компактный кроссовер за 2,8 млн рублей — стоит ли он своих денег

Версия с 1,5-литровым наддувным двигателем не сказать чтобы прям молниеносная — разгон до сотни 1 1,4 секунды (у атмосферника вообще 11,9). Но с места берет бодро, тянет уверенно, хороший крутящий момент выдает уже на 2000 оборотах.

Слаженность работы с вариатором неплоха, но я в принципе не особо обожаю автомобили с вариаторами с их унылой монотонностью разгона. 1 ,5-литр овый мотор, как мы уже говорили, идет вместе с полным приводом — это система AWC, использующая муфту, которая подключает заднюю ось. Из органов управления полным приводом — единственная кнопка, блокирующая центр, тогда тяга закрепляется равномерно на обе оси.



Комфортная подвеска