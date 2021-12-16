«Японка» ценою с «Мерседес»: смотрим на новый компактный кроссовер за 2,8 млн рублей — стоит ли он своих денег

Компания Mitsubishi уже вовсю продает в Америке новый Outlander, так же как и новый технически родственный Nissan X-Trail (под именем Rogue). А у нас всё еще представлен Outlander предыдущего поколения, продажи которого стартовали аж в 2012 году. Покупать сейчас автомобиль 9
Mitsubishi Eclipse Cross (предоставлен официальным дилером «Фастар») — это компактный кроссовер с хищной внешностью, на момент дебюта у него была особая фишка — рассеченное спойлером надвое заднее стекло. Запоминалось в потоке однозначно, но при обновлении решили от этой штуки отказаться — якобы мешает обзору назад.
Eclipse Cross не слишком велик — его длина 4545 мм, ширина 1805 мм, масса порядка 1,6 тонны. Типичный городской паркетник для хороших дорог, хотя есть у него и версия с полным приводом. Автомобиль построен на платформе GS (как и Outlander, и ASX), на нашем рынке представлен с двумя моторами: 1,5 литра турбо и
Рассмотрим сначала основные достоинства автомобиля.
Внешность
С современностью дизайна тут всё в порядке — фирменные хромированные клыки, модная двухъярусная оптика, хищный прищур скошенных ходовых огней. Двери с двумя линиями выштамповки, арки защищены черным пластиком, периметр остекления отделан хром-декором.
Задняя часть после удаления спойлера посередине стекла стала более сдержанной, но выглядит всё равно неплохо. Использованы крупные фонари, заходящие на заднюю стойку кузова и поднимающиеся почти к крыше — сейчас это редкое решение. Ну и фирменный маркетинговый красный цвет — яркий, насыщенный.
Турбомотор
Версия с 1,5-литровым наддувным двигателем не сказать чтобы прям молниеносная — разгон до сотни 1
Слаженность работы с вариатором неплоха, но я в принципе не особо обожаю автомобили с вариаторами с их унылой монотонностью разгона. 1
Комфортная подвеска
Колеса тут размерности 225/55 R18 — низкопрофильные, как и на моем Outlander XL. Но после «Аутлендера», который является настоящей табуреткой, «Эклипс» показался не то чтобы супермягким кораблем, но вполне комфортным автомобилем с приемлемой плавностью хода. Умеренная упругость элементов подвески, потенциал по сглаживанию и рассеиванию ударов от неровностей — там на ямах, где «Аутлендер» просто сокрушительно падает вниз, «Эклипс» лишь напоминает вам о профиле дороги легким подрагиванием. Кстати, клиренс у автомобиля 199 мм, что вкупе с умеренной колесной базой в 2670 мм является достоинством при штурме городских сугробов и бордюров.
Эргономика
С посадкой все в порядке, водительское кресло удобное, есть электропривод, хоть и простенький. Все органы управления, все кнопки — под рукой, ничего искать не надо. Простая, но информативная приборная панель с крупными цифрами на аналоговых шкалах и центральным дисплеем, куда выводятся различные данные. Нормальный большой механический рычаг КП, который можно перемещать не глядя, а не эти все электрические джойстики, на которые надо постоянно смотреть.
Одно из полезных решений — защита на нижней кромке дверей, это позволяет порогам всегда оставаться чистыми и не пачкать вашу одежду.
Ну а теперь поговорим о минусах.
Интерьер
Передняя панель не только выглядит старомодно со своими этими закруглениями в зоне боковых воздуховодов. Она еще и сделана из непонятного пластика, мягкого, но выглядящего как резиновое изделие. Декор интерьера слишком прост — серебрянки, царапающийся глянец и имитация под карбон. Рулевое колесо тоже старомодно — такие большие серединки сейчас не делают. Кроме того, у Mitsubishi есть такая фирменная черта — их рулевые колеса «грустные». Это когда блоки кнопок на боковых спицах растянуты вниз и наружу — напоминает выражение грустного лица с глазами, внешние уголки которых опущены вниз.
Мультимедиа
Тоже неактуальная система с непонятной графикой и блеклыми цветами. Что-то японцы хромают в этом плане, что Toyota, что Mitsubishi. Маленький экран, минимум функционала, хорошо хоть оставили физическую крутилку громкости. Звучание штатной акустики тоже без откровений — звук есть, песни поют, да и ладно.
Недостаток практичности
Практичность во многом — это же объемы, это вместительность. С таким багажником в 331 литр много вещей не увезешь — огромную часть грузового пространства сжирает полноценное запасное колесо. Вот зачем оно здесь, когда можно обойтись докаткой и шиномонтажки на каждом шагу? Плюс неэффективный органайзер — инструментов в нем меньше, чем толстых стенок самого этого органайзера.
На задних местах вроде с простором нормально, но если куда-то ехать впятером (или даже вчетвером) и брать с собой в салон какие-то вещи (из-за недостатка багажника), то будет уже тесно.
Соотношение цена — количество автомобиля
В этом плане Eclipse Cross, конечно,проигрывает — за компактный автомобильчик в топовой версии с полным приводом отдаем