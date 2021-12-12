Автохамы, ваш выход. Водитель «Лэнд Крузер Прадо» обматерил читательницу НГС — смотрим, где и за что

Представляем новый, 2 56-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— Поставил на пешеходный тротуар и на остановку. На замечание полились матерные слова, плохо, что рожу не успела сфотографировать, — пишет читательница Юлия.

