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Автохамы, ваш выход. Водитель «Лэнд Крузер Прадо» обматерил читательницу НГС — смотрим, где и за что

Обзор нарушений правил парковки за последнюю неделю

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Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Представляем новый, 256-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Поставил на пешеходный тротуар и на остановку. На замечание полились матерные слова, плохо, что рожу не успела сфотографировать, — пишет читательница Юлия.

Помеха на выделенной полосе

Помеха на выделенной полосе

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Одаренный водитель встал на аварийке на выделенной полосе, заставляя громоздкий автобус с пассажирами объезжать себя — выворачивать в средний ряд, потом обратно.

Стоянка вторым рядом

Стоянка вторым рядом

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Еще одна стоянка на аварийке, но это «Мерседес», ему можно.

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

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— Ул. Гребенщикова, 6, парковка на тротуаре, — уточняют местные жители.

Перегородил дорожку

Перегородил дорожку

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— Припарковался на тротуаре во дворе дома Петухова, 12/6, — сообщает Антон.

«Одной ногой» — на газоне

«Одной ногой» — на газоне

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А это еще осенний эпизод и жалоба нашей читательницы в ГИБДД. В ответе инспекторы отказались наказывать водителя, так как газоны — не компетенция полиции (очень странный закон).

Ответ ГИБДД читательнице

Ответ ГИБДД читательнице

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— Наглость водителя и ответ из правоохранительных органов просто поразили своей безразличностью к окружающим и природе. Жаль, что такие люди вокруг нас и среди правоохранителей, — пишет Инна.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— BMW повернул с улицы Ленина сразу на тротуар у магазина TJ Collection и припарковался прямо у рекламной конструкции рядом со знаком «пешеходный переход», — рассказывает Елена.

Эти машины надо обойти

Эти машины надо обойти

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудакЯ паркуюсь как чудак

— Столкнулась с очередными автохамами нашего города. Они припарковались прямо возле лестницы около бизнес-центра по адресу Вокзальная магистраль, 16, со стороны Alpen Grotte. Оставили узкий проход, где невозможно было пройти с колясками/санками, — возмущается Алина.

Заехал на остановку

Заехал на остановку

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— Остановка Волочаевская. Припарковался вместо автобуса, — сообщает Максим.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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