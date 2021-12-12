Автохамы, ваш выход. Водитель «Лэнд Крузер Прадо» обматерил читательницу НГС — смотрим, где и за что

Представляем новый, 2
— Поставил на пешеходный тротуар и на остановку. На замечание полились матерные слова, плохо, что рожу не успела сфотографировать, — пишет читательница Юлия.
Одаренный водитель встал на аварийке на выделенной полосе, заставляя громоздкий автобус с пассажирами объезжать себя — выворачивать в средний ряд, потом обратно.
Еще одна стоянка на аварийке, но это «Мерседес», ему можно.
— Ул. Гребенщикова, 6, парковка на тротуаре, — уточняют местные жители.
— Припарковался на тротуаре во дворе дома Петухова, 12/6, — сообщает Антон.
А это еще осенний эпизод и жалоба нашей читательницы в ГИБДД. В ответе инспекторы отказались наказывать водителя, так как газоны — не компетенция полиции (очень странный закон).
— Наглость водителя и ответ из правоохранительных органов просто поразили своей безразличностью к окружающим и природе. Жаль, что такие люди вокруг нас и среди правоохранителей, — пишет Инна.
— BMW повернул с улицы Ленина сразу на тротуар у магазина TJ Collection и припарковался прямо у рекламной конструкции рядом со знаком «пешеходный переход», — рассказывает Елена.
СЮЖЕТ
— Столкнулась с очередными автохамами нашего города. Они припарковались прямо возле лестницы около бизнес-центра по адресу Вокзальная магистраль, 16, со стороны Alpen Grotte. Оставили узкий проход, где невозможно было пройти с колясками/санками, — возмущается Алина.
— Остановка Волочаевская. Припарковался вместо автобуса, — сообщает Максим.