Дорожный знак устроил автоподставу. Смотрим, как на перекрестке поменяли главную дорогу и машины летят друг на друга

— Ордынская трасса, изменен приоритет. Вот главная дорога сейчас уходит направо, где они выезжают. Вон он, видите, ему сигналит, типа что ты выезжаешь. А он знак не видит, что вот здесь вот так. И все там бьются каждые 2 часа. Не видно, не обращаешь внимания, все едут по старой памяти. Хоть бы какую-то гирлянду здесь повесили, чтоб она светила, моргала, чтобы обращали внимание мужики. Или бабу с голыми сиськами, или я не знаю, что здесь ставить, — комментирует водитель.



Действительно, желтый плакат неоднозначен. Водители обычно считают такие плакаты информационными и не глядят на них; кроме того, желтый дорожный знак «Главная дорога» сливается с фоном желтого плаката, теряется на нём. Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что юридически это даже не знак: «Нельзя считать знаком, это информационный щит, он не является дорожным знаком».

— Наши водители ездят не по правилам, а по привычке. Привычка наша такая, что мы на знаки не смотрим. Почему изменилось резко направление главной дороги — возможно, что там пошел общественный транспорт. Конечно, сейчас, первое время, пока все привыкнут, это будет проблема. Что я могу предложить для безопасности нашим водителям — это подавать звуковые сигналы, хотя и их тоже по ПДД нельзя подавать как попало. Тем не менее нужно обращать внимание водителей на знак. Я тоже езжу по этой дороге не так часто и я бы тоже, наверное, не заметила этот знак. Конечно, было бы здорово, если бы стоял знак еще один, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.