Дорожный знак устроил автоподставу. Смотрим, как на перекрестке поменяли главную дорогу и машины летят друг на друга

В рубрике «Куда ты рулишь?» сегодня у нас видео предаварийной ситуации на перекрестке на Ордынском шоссе. Там поставили внезапный знак изменения направления главной дороги, и автомобили попадают в очень опасные положения, что и отображено в ролике. Автор утверждает, что некоторые водители бьются на этом перекрестке. Давайте разберемся, виноват знак или невнимательность людей?
Ордынское шоссе, правый поворот с трассы в сторону поселка Крупского — раньше тут всегда главная дорога была по шоссе. Но вот появился плакат, где указано, что главная дорога теперь уходит направо. Соответственно, машины, которые едут со стороны поселка и выезжают на трассу, имеют приоритет, но они сталкиваются с летящими по шоссе водителями. Автор видео запечатлел несколько аварийных ситуаций.
— Ордынская трасса, изменен приоритет. Вот главная дорога сейчас уходит направо, где они выезжают. Вон он, видите, ему сигналит, типа что ты выезжаешь. А он знак не видит, что вот здесь вот так. И все там бьются каждые 2 часа. Не видно, не обращаешь внимания, все едут по старой памяти. Хоть бы какую-то гирлянду здесь повесили, чтоб она светила, моргала, чтобы обращали внимание мужики. Или бабу с голыми сиськами, или я не знаю, что здесь ставить, — комментирует водитель.
Действительно, желтый плакат неоднозначен. Водители обычно считают такие плакаты информационными и не глядят на них; кроме того, желтый дорожный знак «Главная дорога» сливается с фоном желтого плаката, теряется на нём. Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что юридически это даже не знак: «Нельзя считать знаком, это информационный щит, он не является дорожным знаком».
— Наши водители ездят не по правилам, а по привычке. Привычка наша такая, что мы на знаки не смотрим. Почему изменилось резко направление главной дороги — возможно, что там пошел общественный транспорт. Конечно, сейчас, первое время, пока все привыкнут, это будет проблема. Что я могу предложить для безопасности нашим водителям — это подавать звуковые сигналы, хотя и их тоже по ПДД нельзя подавать как попало. Тем не менее нужно обращать внимание водителей на знак. Я тоже езжу по этой дороге не так часто и я бы тоже, наверное, не заметила этот знак. Конечно, было бы здорово, если бы стоял знак еще один, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Гирлянды или голые женщины — наверное, это неплохо, но и правда тут нужен второй, стандартный знак на отдельной стойке. И, может быть, нужна дополнительная мигающая желтая секция для привлечения внимания (как на площади Ленина). А привычку водителей поменять будет сложно, ведь до сих пор, к примеру, бьются на пересечении улицы Жуковского и Мочищенского шоссе после изменения схемы движения.