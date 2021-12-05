Жильцы дома вызвали экипаж ДПС против автохама — что из этого вышло. И как паркуются под носом у самой ГИБДД

Представляем новый, 2 55-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



Вот так припарковался на Дачной, 21/2. Вызвали ГИБДД, но экипаж так и не появился, — рассказывает читатель Евгений.