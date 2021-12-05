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Тема дня«Я паркуюсь как чудак»: жители против автохама
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Жильцы дома вызвали экипаж ДПС против автохама — что из этого вышло. И как паркуются под носом у самой ГИБДД

Свежая подборка фото с образцами неправильной парковки

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Стоянка на пути пешеходов

Стоянка на пути пешеходов

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Представляем новый, 255-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Вот так припарковался на Дачной, 21/2. Вызвали ГИБДД, но экипаж так и не появился, — рассказывает читатель Евгений.

Красную машину надо обойти

Красную машину надо обойти

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Встал аккурат там, где дорожку почистили.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Станиславского, 10. Вместо выделенной полосы теперь паркуются на тротуарах, — пишут местные жители.

Заехал на остановку ОТ

Заехал на остановку ОТ

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А почему бы просто не заехать на автобусную остановку? Легко!

Машина на тротуаре, люди на дороге

Машина на тротуаре, люди на дороге

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— Парковка на тротуаре, ул. Рельсовая, — уточняют очевидцы.

Второй ряд на Коммунистической

Второй ряд на Коммунистической

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Стоянка на Коммунистической в два ряда это уже норма. Вот если бы такого вдруг не стало — это уже нонсенс.

Заехал на дорожку

Заехал на дорожку

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— Ул. Арбузова, 8. Тротуар? Не, не слышал, — сообщает Данил.

Аварийка — универсальное средство

Аварийка — универсальное средство

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Включенная аварийка дает вам полное право вставать вторым рядом.

Стоянка на инвалидных местах

Стоянка на инвалидных местах

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— Позорники. Открытие «Декатлона». «Инвалиды» по уму. Прям очень показательно. Легковые стоят, а эти на места для инвалидов, — информирует Максим.

Стоянка возле ГИБДД

Стоянка возле ГИБДД

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Это въезд на территорию полка ДПС, висит запрещающий знак.

— Вот какой персонаж встал прям на проезжей части и говорит — объезжайте, нет парковок, — пишет читатель Олег.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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