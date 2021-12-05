Жильцы дома вызвали экипаж ДПС против автохама — что из этого вышло. И как паркуются под носом у самой ГИБДД

Представляем новый, 2
Вот так припарковался на Дачной, 21/2. Вызвали ГИБДД, но экипаж так и не появился, — рассказывает читатель Евгений.
Встал аккурат там, где дорожку почистили.
— Станиславского, 10. Вместо выделенной полосы теперь паркуются на тротуарах, — пишут местные жители.
А почему бы просто не заехать на автобусную остановку? Легко!
— Парковка на тротуаре, ул. Рельсовая, — уточняют очевидцы.
Стоянка на Коммунистической в два ряда это уже норма. Вот если бы такого вдруг не стало — это уже нонсенс.
— Ул. Арбузова, 8. Тротуар? Не, не слышал, — сообщает Данил.
Включенная аварийка дает вам полное право вставать вторым рядом.
— Позорники. Открытие «Декатлона». «Инвалиды» по уму. Прям очень показательно. Легковые стоят, а эти на места для инвалидов, — информирует Максим.
Это въезд на территорию полка ДПС, висит запрещающий знак.
— Вот какой персонаж встал прям на проезжей части и говорит — объезжайте, нет парковок, — пишет читатель Олег.