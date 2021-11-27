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Дорожный знак сменил ориентацию — из-за этого легковушку протаранил грузовик. Смотрите, где он стоит

Разбираем аварию, которая произошла по вине дефектного дорожного знака

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За секунду до удара. Стоп-кадр с видеорегистратора

За секунду до удара. Стоп-кадр с видеорегистратора

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В свежем выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» обсуждаем необычное ДТП. Коварный знак направления главной дороги решил сменить ориентацию и ввел водителя легковушки в заблуждение — в результате произошло столкновение с грузовиком. Можно ли в подобной ситуации наказать дорожников — обсуждаем вместе с экспертом.

Водители часто критикуют пересечение улиц Автогенной и Панфиловцев в Октябрьском районе из-за своей конфигурации. Автогенная делает тут изгиб, меняет угол пересечения, плюс к перекрестку еще примыкает улица Дунайская.

Водитель на «Тойоте-Приус» с регистратором движется по Панфиловцев со стороны Никитина, приближается к Автогенной. На записи мы видим знак «уступи дорогу» и табличку направления главной дороги — она показывает, что водитель якобы движется именно по главной. Вероятно, он думает, что у шофера грузовика приоритета меньше, поэтому не сбавляет ход.

— Осталось два километра, что ты пристегиваешься, — говорит один человек в легковушке.

— Вот за этим и пристегиваюсь, — отвечает второй человек и тут же происходит удар (смотрите видео).

— А у кого главная? — слышится вопрос, повисает пауза.

— У него, — слышится ответ, занавес опускается.

Вид на знаки с Панфиловцев

Вид на знаки с Панфиловцев

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В действительности табличка направления главной должна выглядеть так — Панфиловцев полностью второстепенная, главная — Автогенная со своим изгибом.

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Но знак решил сменить ориентацию и повернулся против часовой стрелки на 90 градусов. Это и ввело водителя в заблуждение, хотя наличие основного знака «уступи дорогу» должно было насторожить.

— Достаточно спорный момент, как суд оценит. Можно строить позицию защиты на том, что здесь водитель автомобиля с регистратором был введен в заблуждение. Но слабый момент, когда возник момент опасности, водитель не стал [экстренно] тормозить и, собственно, пункт 10.1 не был выполнен. Насколько корректно он выполнил пункт 10.1, это опять же суду решать. Я думаю, что его вина не 100%, но процентов 30–40, что суд может прийти к такому решению, — объясняет адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.

Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

С кого же взыскать остальные 60–70% вины? Точно не с шофера грузовика, который вообще не при чем. С его стороны знаки выглядят так:

Вид на знаки с Автогенной

Вид на знаки с Автогенной

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Остаются дорожники, которые плохо следят за своим хозяйством и позволяют знакам самовольно менять ориентацию.

— Часть вины взыскать с лиц, которые отвечают за регулирование дорожного движения в данном районе. Потому что знак реально вводит в заблуждение, — заключает эксперт.

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ДТП«Куда ты рулишь?»
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