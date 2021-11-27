Дорожный знак сменил ориентацию — из-за этого легковушку протаранил грузовик. Смотрите, где он стоит

В свежем выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» обсуждаем необычное ДТП. Коварный знак направления главной дороги решил сменить ориентацию и ввел водителя легковушки в заблуждение — в результате произошло столкновение с грузовиком. Можно ли в подобной ситуации наказать дорожников — обсуждаем вместе с экспертом.
Водители часто критикуют пересечение улиц Автогенной и Панфиловцев в Октябрьском районе из-за своей конфигурации. Автогенная делает тут изгиб, меняет угол пересечения, плюс к перекрестку еще примыкает улица Дунайская.
Водитель на «Тойоте-Приус» с регистратором движется по Панфиловцев со стороны Никитина, приближается к Автогенной. На записи мы видим знак «уступи дорогу» и табличку направления главной дороги — она показывает, что водитель якобы движется именно по главной. Вероятно, он думает, что у шофера грузовика приоритета меньше, поэтому не сбавляет ход.
— Осталось два километра, что ты пристегиваешься, — говорит один человек в легковушке.
— Вот за этим и пристегиваюсь, — отвечает второй человек и тут же происходит удар (смотрите видео).
— А у кого главная? — слышится вопрос, повисает пауза.
— У него, — слышится ответ, занавес опускается.
В действительности табличка направления главной должна выглядеть так — Панфиловцев полностью второстепенная, главная — Автогенная со своим изгибом.
Но знак решил сменить ориентацию и повернулся против часовой стрелки на 90 градусов. Это и ввело водителя в заблуждение, хотя наличие основного знака «уступи дорогу» должно было насторожить.
— Достаточно спорный момент, как суд оценит. Можно строить позицию защиты на том, что здесь водитель автомобиля с регистратором был введен в заблуждение. Но слабый момент, когда возник момент опасности, водитель не стал [экстренно] тормозить и, собственно, пункт
Пункт
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
С кого же взыскать остальные
Остаются дорожники, которые плохо следят за своим хозяйством и позволяют знакам самовольно менять ориентацию.
— Часть вины взыскать с лиц, которые отвечают за регулирование дорожного движения в данном районе. Потому что знак реально вводит в заблуждение, — заключает эксперт.