Дорожный знак сменил ориентацию — из-за этого легковушку протаранил грузовик. Смотрите, где он стоит

Водитель на «Тойоте-Приус» с регистратором движется по Панфиловцев со стороны Никитина, приближается к Автогенной. На записи мы видим знак «уступи дорогу» и табличку направления главной дороги — она показывает, что водитель якобы движется именно по главной. Вероятно, он думает, что у шофера грузовика приоритета меньше, поэтому не сбавляет ход.

— Осталось два километра, что ты пристегиваешься, — говорит один человек в легковушке.

— Вот за этим и пристегиваюсь, — отвечает второй человек и тут же происходит удар (смотрите видео).