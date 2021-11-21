«Лексус» — в бутик, «Рендж-Ровер» — в ресторан. Читатели НГС показали водителей-хамов

В новом, 254-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: стоянка у бутиков и ресторанов, а также мнимые инвалиды. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Водитель просто оставил машину прямо на дороге и ушел в бутик на Крылова, — пишут наши читатели (фото выше).
— На парковке торгового центра «Эдем» в Академгородке. Дополнительным рядом к парковке для инвалидов, на проезде для машин, — рассказывает читатель Сергей.
Очередной эпизод парковки на тротуаре возле ресторана «Том-Ям».
Заехал прямо в зону перехода.
Еще один такой же бесстрашный.
— Суббота, ул. Богдана Хмельницкого, 10, — уточняет Денис.
— Я паркуюсь как м... Рельсовая улица, парковка на пешеходной части, — пишут местные жители.
— Ул. Бориса Богаткова, 83, стало традицией устраивать СТО прямо на тротуаре, — недовольна читательница Ольга.
— Мясникова, 35, магазин «Леруа», огромное количество свободных мест...
— Все эти машины никакого отношения к инвалидам не имеют. Проверено в реестре инвалидов, — утверждают читатели.