«Лексус» — в бутик, «Рендж-Ровер» — в ресторан. Читатели НГС показали водителей-хамов

В новом, 254-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: стоянка у бутиков и ресторанов, а также мнимые инвалиды. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.



— Водитель просто оставил машину прямо на дороге и ушел в бутик на Крылова, — пишут наши читатели (фото выше).