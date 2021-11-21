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«Лексус» — в бутик, «Рендж-Ровер» — в ресторан. Читатели НГС показали водителей-хамов

Изучаем очередную подборку фото с нарушениями на улицах Новосибирска

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Машины вынуждены объезжать этот джип

Машины вынуждены объезжать этот джип

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В новом, 254-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: стоянка у бутиков и ресторанов, а также мнимые инвалиды. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Водитель просто оставил машину прямо на дороге и ушел в бутик на Крылова, — пишут наши читатели (фото выше).

Так делают в Академгородке

Так делают в Академгородке

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— На парковке торгового центра «Эдем» в Академгородке. Дополнительным рядом к парковке для инвалидов, на проезде для машин, — рассказывает читатель Сергей.

Стоянка на тротуаре на Красном

Стоянка на тротуаре на Красном

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Очередной эпизод парковки на тротуаре возле ресторана «Том-Ям».

Залез прямо на переход

Залез прямо на переход

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Заехал прямо в зону перехода.

Стоянка на пути людей

Стоянка на пути людей

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Еще один такой же бесстрашный.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Суббота, ул. Богдана Хмельницкого, 10, — уточняет Денис.

Бабуле приходится обходить

Бабуле приходится обходить

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— Я паркуюсь как м... Рельсовая улица, парковка на пешеходной части, — пишут местные жители.

Местные недовольны такими действиями

Местные недовольны такими действиями

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— Ул. Бориса Богаткова, 83, стало традицией устраивать СТО прямо на тротуаре, — недовольна читательница Ольга.

На инвалидном месте

На инвалидном месте

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— Мясникова, 35, магазин «Леруа», огромное количество свободных мест...

Разрешений, как говорят читатели, на машины нет

Разрешений, как говорят читатели, на машины нет

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— Все эти машины никакого отношения к инвалидам не имеют. Проверено в реестре инвалидов, — утверждают читатели.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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