Автохамы недели. Двойной инвалид на «Лексусе» ООО и девушка, обматерившая сибирячку за замечание о парковке

— Вот этот чудесный автомобиль на моих глазах заехал передними колесами на газон. На замечание о нарушении правил парковки очень молодой человек ответил, что ему всего на 10 минут. А его дама сердца стала закрывать номера авто от камеры. Парень психанул, но таки уехал, девочка продемонстрировала мне вслед, что она умеет нецензурно выражаться, — рассказывает читательница Полина.

