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Тема дняНовый парк на Красном проспекте. Где он будет?
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Автохамы недели. Двойной инвалид на «Лексусе» ООО и девушка, обматерившая сибирячку за замечание о парковке

Обзор нарушений правил парковки за последнюю неделю

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Стоянка на двух инвалидных местах

Стоянка на двух инвалидных местах

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В Новосибирске выбрали автохамов недели

В новом, 252-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: как занимать сразу несколько инвалидных мест и как отвечать на замечания о неправильной парковке. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Водитель «Лексуса» отлично занял сразу два места для инвалидов (фото выше).

Парень заехал на газон

Парень заехал на газон

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— Вот этот чудесный автомобиль на моих глазах заехал передними колесами на газон. На замечание о нарушении правил парковки очень молодой человек ответил, что ему всего на 10 минут. А его дама сердца стала закрывать номера авто от камеры. Парень психанул, но таки уехал, девочка продемонстрировала мне вслед, что она умеет нецензурно выражаться, — рассказывает читательница Полина.

Сквер превратили в дорогу

Сквер превратили в дорогу

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Проблема со сквером «Солнечный» по адресу Ватутина, 49/1, 51, 53. Из-за перекрытия улицы Таймырской отдельные водители превратили дорожки и газоны сквера в проезжую часть. Мэрия по 051 не реагирует, учит обращаться в ГИБДД. ГИБДД в воскресенье тоже не среагировала, — жалуются местные жители.

Грузовик придется обойти

Грузовик придется обойти

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— Станиславского, 8 — попробуй обойди, — недовольны наши читатели.

Перекрыла одну полосу из двух

Перекрыла одну полосу из двух

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Встала криво на середину дороги и съела целую полосу движения — сразу пробка.

Стоянка на выделенной полосе

Стоянка на выделенной полосе

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На таком «Кайене» можно стоять на выделенной полосе.

Заехал на пешеходный переход

Заехал на пешеходный переход

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Еще один обладатель красивых номеров, стоит прямо на пешеходной «зебре».

Инвалидам и матерям с колясками не проехать

Инвалидам и матерям с колясками не проехать

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Это место для проезда колясок — из-за вставшего джипа проехать коляски уже не смогут.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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