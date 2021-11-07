Автохамы недели. Двойной инвалид на «Лексусе» ООО и девушка, обматерившая сибирячку за замечание о парковке

В Новосибирске выбрали автохамов недели
В новом, 252-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: как занимать сразу несколько инвалидных мест и как отвечать на замечания о неправильной парковке. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
Водитель «Лексуса» отлично занял сразу два места для инвалидов (фото выше).
— Вот этот чудесный автомобиль на моих глазах заехал передними колесами на газон. На замечание о нарушении правил парковки очень молодой человек ответил, что ему всего на 10 минут. А его дама сердца стала закрывать номера авто от камеры. Парень психанул, но таки уехал, девочка продемонстрировала мне вслед, что она умеет нецензурно выражаться, — рассказывает читательница Полина.
СЮЖЕТ
— Проблема со сквером «Солнечный» по адресу Ватутина, 49/1, 51, 53. Из-за перекрытия улицы Таймырской отдельные водители превратили дорожки и газоны сквера в проезжую часть. Мэрия по 051 не реагирует, учит обращаться в ГИБДД. ГИБДД в воскресенье тоже не среагировала, — жалуются местные жители.
— Станиславского, 8 — попробуй обойди, — недовольны наши читатели.
Встала криво на середину дороги и съела целую полосу движения — сразу пробка.
На таком «Кайене» можно стоять на выделенной полосе.
Еще один обладатель красивых номеров, стоит прямо на пешеходной «зебре».
Это место для проезда колясок — из-за вставшего джипа проехать коляски уже не смогут.