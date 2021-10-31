Чудаки и чудачки. Простой способ припарковаться с нарушением (и тебя всё равно не эвакуируют)

В новом,
Всё правильно сделал, из-под знака же могут эвакуировать, а с газона — нет. И вероятность, что тебя оштрафуют сотрудники районной администрации, крайне невысока (фото выше).
— Дама на «Мазде» припарковала авто на пешеходном переходе у школы в поселке Краснообск. На замечание и просьбу убрать машину ответила: «Ничего страшного!», закрыла машину и ушла. Удивительно, что на противоположной стороне стоял так же припаркованный грузовик, — пишет читательница Яна.
— Иначе как чудаком с буквы М это автохамло и назвать нельзя: припарковался аккурат на «зебре», перекрыл светофор и переход, — негодует Михаил.
— Возле детского сада. Паркуется так постоянно с начала сентября. В ответ на замечание говорит, что больше встать негде, — рассказывает Ирина.
Массово раскатали газон, молодцы.
— Крылова, рядом со стройкой школы
— Спартаковский пешеходный мост у «Флотилии», двойное нарушение, переезд стоп-линии и стоянка под знаком. И это здесь норма, эвакуатор по ним плачет, — информирует читатель Лев.
— Ул. Галущака, мастер парковки с перекрытием тротуара, — недовольны пешеходы.
Так паркуются в ЖК «Европейский берег» — как ехал, так и уперся.
— Парковка на тротуаре с перекрытием зоны пешеходного перехода, — уточняют наши читатели.