Чудаки и чудачки. Простой способ припарковаться с нарушением (и тебя всё равно не эвакуируют)

В новом, 251-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: как встать, чтобы не эвакуировали, как запарковаться на тротуаре и как перекрыть людям проход. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Всё правильно сделал, из-под знака же могут эвакуировать, а с газона — нет. И вероятность, что тебя оштрафуют сотрудники районной администрации, крайне невысока (фото выше).

