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Чудаки и чудачки. Простой способ припарковаться с нарушением (и тебя всё равно не эвакуируют)

Изучаем подборку фотографий с нарушениями ПДД в Новосибирске

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Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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В новом, 251-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: как встать, чтобы не эвакуировали, как запарковаться на тротуаре и как перекрыть людям проход. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Всё правильно сделал, из-под знака же могут эвакуировать, а с газона — нет. И вероятность, что тебя оштрафуют сотрудники районной администрации, крайне невысока (фото выше).

Оккупировали переход

Оккупировали переход

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— Дама на «Мазде» припарковала авто на пешеходном переходе у школы в поселке Краснообск. На замечание и просьбу убрать машину ответила: «Ничего страшного!», закрыла машину и ушла. Удивительно, что на противоположной стороне стоял так же припаркованный грузовик, — пишет читательница Яна.

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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— Иначе как чудаком с буквы М это автохамло и назвать нельзя: припарковался аккурат на «зебре», перекрыл светофор и переход, — негодует Михаил.

Электрокар нарушает

Электрокар нарушает

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— Возле детского сада. Паркуется так постоянно с начала сентября. В ответ на замечание говорит, что больше встать негде, — рассказывает Ирина.

Массовая стоянка на газоне

Массовая стоянка на газоне

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Массово раскатали газон, молодцы.

Джип с номерами ААА на тротуаре

Джип с номерами ААА на тротуаре

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— Крылова, рядом со стройкой школы № 54, каждый день паркуется на тротуаре «Лексус» с блатными номерами. Видимо, начальник стройки и это его территория, — сообщают очевидцы.

Стоянка под знаком запрета

Стоянка под знаком запрета

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— Спартаковский пешеходный мост у «Флотилии», двойное нарушение, переезд стоп-линии и стоянка под знаком. И это здесь норма, эвакуатор по ним плачет, — информирует читатель Лев.

Пройти людям сложно

Пройти людям сложно

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— Ул. Галущака, мастер парковки с перекрытием тротуара, — недовольны пешеходы.

Уперся в газон

Уперся в газон

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Так паркуются в ЖК «Европейский берег» — как ехал, так и уперся.

Перекрыл зону перехода

Перекрыл зону перехода

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— Парковка на тротуаре с перекрытием зоны пешеходного перехода, — уточняют наши читатели.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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