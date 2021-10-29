«Повеситься хочется». Собственники машин с армянскими номерами рассказали, как у них забирали авто

«Слезы текут»

Олеся Стерехова живет в Когалыме и одна воспитывает четверых детей. В июне 2019 года взяла 450 тысяч рублей в кредит, на которые купила автомобиль из Армении. Женщина без проблем пересекла две границы и больше года пользовалась машиной. Когда сотрудники ДПС останавливали ее для проверки документов, никаких вопросов у них не возникало.



— В августе 2020 года остановили, переписали мои данные, данные автомобиля и отпустили. Спустя два месяца после этой переписи таможня конфисковала мой автомобиль со стоянки у дома. Еще через месяц без суда мой автомобиль был передан на торги в «Росимущество». Это огромная и тяжелая проблема, которая случилась со мной и моей семьей! Автомобиль являлся жизненной необходимостью для меня и моих детей, он необходим для достойного содержания и воспитания моих детей. На данный момент я не знаю, где находится мой автомобиль, за который я выплачиваю кредит. Как мы с детьми выживаем?

А что таможня?

В октябре 2020 года на сайте Федеральной таможенной службы России появилось пояснение о ввозе машин с армянскими номерами. В тексте сказано, что машины, оформленные в республике после 10 октября 2014 года по ставкам, действующим в соседней стране до 1 января 2020 года, имеют статус иностранного товара.



Машины, которые в Армении выпустили по пониженным ставкам, в других государствах ЕАЭС могут использовать только те, кто постоянно проживают в республике.



— Ввоз и использование на территории Российской Федерации таких транспортных средств лицами, постоянно проживающими в Российской Федерации, допускается при условии таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы, — сказано на сайте ФТС.

Отметим, что таможенные декларации таких машин оформляют на основании приказа Минфина России от 14 января 2020 года. То есть документ появился спустя 6 лет после начала ввоза автомобилей.