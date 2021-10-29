«Повеситься хочется». Собственники машин с армянскими номерами рассказали, как у них забирали авто

За последние несколько лет более 300 тысяч человек с разных уголков России купили в Армении машины, оформили их в собственность, привезли домой и через несколько лет узнали, что стали нарушителями закона. Журналисты
Зачем россияне покупали армянские автомобили?
В 2014 году Армения вошла в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда также входят Россия, Киргизия, Казахстан и Беларусь. Согласно договору, республике отводился переходный период с пониженными льготными ставками по растаможке машин для личного пользования. Получается, что в Армении можно было купить неплохую машину примерно вдвое дешевле, чем в России — особенно популярностью пользовались вместительные минивэны.
— При покупке такого автомобиля гражданам России так и говорили: «Так как мы теперь в Союзе, можно автомобиль поставить тут на учет и пользоваться им на всей территории Союза, но этот автомобиль только для личного пользования, ты и только ты можешь им пользоваться в России, продать его сможешь только в Армении. А спустя несколько лет эти ограничения снимутся, и его можно будет поставить на учет в России или продать», — рассказала член координационного совета Общероссийского общественного движения «Авто Союза» Ольга Файзова.
До 2020 года россияне спокойно покупали машины в Армении, ставили их на учет на свое имя, оформляя временную регистрацию. Затем люди беспрепятственно пересекали границы, ввозили автомобили, страховали их и оформляли нотариальные доверенности. Но налоги платили не в российскую казну, а в Армению.
Когда всё изменилось?
В середине июля 2020 года по инициативе МВД РФ законодательство изменили — теперь машины нужно ставить на российский учет. Для этого таможня должна выдать паспорт транспортного средства (ПТС). Однако получить его можно только после таможенного декларирования и уплаты пошлин и налогов в размере разницы стоимости. Получается, что собственники машин должны добровольно доплатить в среднем еще две стоимости транспорта на момент его покупки в Армении. Многие из нынешних собственников авто просто не могут себе этого позволить.
— И по всей стране начались репрессии! Автомобили начали конфисковывать как ГИБДД, так и Федеральная таможенная служба (ФТС), — добавляет Файзова.
Сотрудники ГИБДД, как правило, оформляют на собственников административные протоколы по:
- статье 12.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра»);
- статье 12.31 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов»).
В первом случае статью используют за отсутствие регистрации, а вот вторую норму закона применять к машинам с армянскими номерами нельзя — «временный ввоз», на который ссылаются при оформлении протоколов, не оформляется с 2018 года. В некоторых регионах транспорт конфискуют и помещают на штрафстоянки, за которые платить должны собственники авто.
Таможня отбирает добро
Если же нарушение выявляет таможня, то наказание еще суровее: штраф, доплата и изъятие машины с последующим ее выставлением на торги через «Росимущество». Если сумма неуплаченных платежей превышает 2 миллиона рублей, собственникам может грозить реальный срок по статье 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей»).
— Сотни тысяч граждан страны в один миг стали злостными контрабандистами и даже уголовными преступниками! Почему о собственниках автомобилей вспомнили лишь спустя несколько лет, только лишь в 2020 году, нам неизвестно. Ни одно министерство и ведомство не может объяснить это людям. Ответов на наши прямые вопросы нет. Только указания на нормы закона и «Вы должны растаможить», — продолжила Файзова.
Накануне инициативная группа собственников подала коллективное заявление на имя прокурора Краснодарского края Сергея Табельского с просьбой провести проверку по факту нарушения полицейскими КоАП. Ранее люди уже обращались в прокуратуру, у них приняли документы, но ответили как обычно — типичной отпиской. Вот несколько историй жителей Краснодарского края, Поволжья и Сибири, купивших машины с армянскими номерами и попавших в настоящую западню.
«Живем на пенсию мамы»
У Евгении Пархомчук из Краснодара трое детей, которых она воспитывает одна. Несколько лет назад она взяла кредит и купила в Армении микроавтобус, который зарегистрировала на свое имя с помощью временной регистрации. Женщина решила найти машину в соседней республике, так как ей нужен был вместительный минивэн за небольшие деньги:
— Мне очень часто приходилось ездить со своими несовершеннолетними детьми в Крым, к своей престарелой и больной маме. Это еще одна из причин, по которой я выбирала именно вместительный минивэн, ведь не в каждой машине можно установить кучу детских кресел, уместить личные вещи, загрузить продукты
По пути домой краснодарка пересекла две границы и четыре таможенных поста — ни у кого не было вопросов, никакие дополнительные документы заполнять не требовали.
— Я сама лично уточняла на российской границе, нужны ли мне какие-то дополнительные документы или мне нужно задекларировать свой транспорт. Меня уверяли, что я могу совершенно спокойно пользоваться своим автомобилем на территории России и никаких дополнительных документов, кроме страховки и ПТС, мне для этого не нужно.
В Краснодаре женщину неоднократно останавливали сотрудники ДПС, но во время проверки документов вопросов не возникало. Всё изменилось в июле 2020 года.
Последние полтора года женщина не пользуется своей машиной, потому что боится конфискации. Евгения лишилась подработки, что особенно трудно в условиях пандемии. Чтобы растаможить автомобиль, нужно доплатить таможенную разницу в размере 1 миллиона 980 тысяч рублей — это неподъемная сумма для многодетной матери, оставшейся без работы.
— На данный момент моя семья находится в катастрофической ситуации: всё, что у нас есть, уходит на погашение кредита, вплоть до детских алиментов.
«Теперь я — контрабандистка»
Галина Агапова из Тихорецка рассказала, что у нее две дочки, которых она воспитывает одна. В 2019 году она узнала, что в Армении можно купить недорогой подержанный автомобиль в хорошем состоянии. Видя, что на дорогах много машин с армянскими номерами, женщина на всякий случай уточнила их законность в ФТС и ГИБДД, а также прочитала несколько статей в СМИ.
— Звучало одно — что это законно. Долго думала, решалась на этот шаг, и в 2019 году взяла кредит и купила там автомобиль. Я и мои дети были безумно счастливы, — рассказала Галина.
Полтора года семья ездила без проблем на «БМВ 535 Ай» за 500 тысяч рублей. У сотрудников ДПС, которые останавливали машину для проверки документов, ни разу не возникло никаких претензий. Однако в конце
— В марте 2021 года, в тот момент, когда моя младшая дочь лежала в больнице за 60 километров от Тихорецка, мне как никогда нужна была машина — ездить к дочери, за мной началась слежка! Именно слежка. Меня поджидала возле дома рота ДПС и без каких-либо объяснений наглым образом забрала машину. Я просила оформить штраф, если что-то нарушила, умоляла не забирать машину, она мне нужна очень. Но они были непреклонны.
Еще через несколько дней Галина узнала, что ГИБДД передала машину ФТС, которая поставила ее на склад временного хранения (СВХ). Женщину об этом не уведомили, а таможня возбудила дело по статье 16.2 КоАП («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»).
— В таможне мне прямо говорят: «Свой автомобиль вы не вернете». Теперь я — контрабандистка.
«Там другой климат — нет таких промерзаний»
Жительница Новосибирска Евгения Чунихина работает учителем, ее муж — инженер. В 2019 году супруги ждали третьего ребенка и поняли, что им нужна большая семиместная машина, так как вместе с ними еще живет мать женщины — инвалид первой группы. Всё, что можно было купить в России, семья не могла себе позволить.
— И тут нам подсказали вариант купить машину в Армении — дешевле и состояние лучше российских, так как там другой климат — нет таких промерзаний. Оказалось, что у многих уже такие машины 2–3 года и претензий к ним нет.
Муж Евгении полетел в Ереван и лично купил «Ниссан-Патфайндер» 2008 года, на котором вернулся в Новосибирск. При пересечении границ у таможни не было вопросов, никакие документы заполнить не просили. Автомобиль обошелся семье примерно в 700 тысяч рублей со всеми расходами: перелетом, гостиницей, бензином и другим.
Спустя год ГИБДД начали останавливать машину, а в феврале 2021 года выписали постановление по статье 12.3 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов»). Его удалось отменить через суд, но ездить теперь семья боится:
— Машина у нас одна, детей надо возить в школу, садик, секции, а живем мы в деревне, всё это только в городе. Он рядом, конечно, но без машины нереально совсем: в школу, например, с пересадкой надо ездить.
«Таможня говорила, что с машиной всё в порядке»
У Александры Чудаковой пятеро детей, в 2018 году семья жила в Саратове и решила купить вместительный автомобиль. Для этого супруги продали свою старую машину, а недостающую сумму заняли у друзей. Муж женщины сам отправился в Армению, где подобрал «Хонду-Одиссей» 2007 года. Мужчина оформил документы и привез автомобиль домой, потратив на всё около 400 тысяч рублей. Никаких проблем по дороге и на таможне не возникло, но ситуация изменилась спустя три года:
— У нас отняли машину в апреле 2021 года. Остановила ДПС и вызвала таможню. До этого таможня нас несколько раз останавливала и говорила, что с нашей машиной всё в порядке и мы можем перемещаться беспрепятственно. Когда мы их просили выдать какой-то документ о том, что всё хорошо, они нам говорили, что ничего не надо. На этой машине мы пересекали границу Россия — Украина раз семь, и никто ничего не спрашивал.
Сейчас идут суды, протокол составили по статье 16.2 КоАП («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»). В районном суде Чудаковы выиграли, но дело отправили в областной суд, и сейчас всё снова затянулось.
«Слезы текут»
Олеся Стерехова живет в Когалыме и одна воспитывает четверых детей. В июне 2019 года взяла 450 тысяч рублей в кредит, на которые купила автомобиль из Армении. Женщина без проблем пересекла две границы и больше года пользовалась машиной. Когда сотрудники ДПС останавливали ее для проверки документов, никаких вопросов у них не возникало.
— В августе 2020 года остановили, переписали мои данные, данные автомобиля и отпустили. Спустя два месяца после этой переписи таможня конфисковала мой автомобиль со стоянки у дома. Еще через месяц без суда мой автомобиль был передан на торги в «Росимущество». Это огромная и тяжелая проблема, которая случилась со мной и моей семьей! Автомобиль являлся жизненной необходимостью для меня и моих детей, он необходим для достойного содержания и воспитания моих детей. На данный момент я не знаю, где находится мой автомобиль, за который я выплачиваю кредит. Как мы с детьми выживаем?
А что таможня?
В октябре 2020 года на сайте Федеральной таможенной службы России появилось пояснение о ввозе машин с армянскими номерами. В тексте сказано, что машины, оформленные в республике после 10 октября 2014 года по ставкам, действующим в соседней стране до 1 января 2020 года, имеют статус иностранного товара.
Машины, которые в Армении выпустили по пониженным ставкам, в других государствах ЕАЭС могут использовать только те, кто постоянно проживают в республике.
— Ввоз и использование на территории Российской Федерации таких транспортных средств лицами, постоянно проживающими в Российской Федерации, допускается при условии таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы, — сказано на сайте ФТС.
Отметим, что таможенные декларации таких машин оформляют на основании приказа Минфина России от 14 января 2020 года. То есть документ появился спустя 6 лет после начала ввоза автомобилей.
В ФТС также уточнили, что машины будут находиться в статусе иностранных товаров либо до полной уплаты пошлин и налогов, либо до истечения трех лет после начала применения Арменией ставок, установленных актами Союза (до 1 января 2023 года, а в отдельных случаях — до 2 мая 2025 года).
— Раз уж люди попали в эту ловушку не по своей вине, почему бы не пойти им навстречу? — задается вопросом член координационного совета Общероссийского общественного движения «Авто Союза» Сергей Шубин. — Объявить таможенную амнистию, или, как в Казахстане, поставить автомобили на временный регистрационный учет до 2023 года. Ну не может так быть, согласитесь, чтобы 300 тысяч человек через несколько лет пользования в один миг стали контрабандистами и преступниками!