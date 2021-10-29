29 октября пятница
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 4/10
usd 70.52
eur 81.84
Тема дняКак люди принимают следы от самолетов за химтрейлы
Все новости
Все новости

«Повеситься хочется». Собственники машин с армянскими номерами рассказали, как у них забирали авто

Против людей начались настоящие репрессии, несмотря на то, что они не совершали ничего противоправного

3 478
48Обсудить

Поделиться

Машины изымают сотрудники ДПС

Машины изымают сотрудники ДПС

Поделиться

За последние несколько лет более 300 тысяч человек с разных уголков России купили в Армении машины, оформили их в собственность, привезли домой и через несколько лет узнали, что стали нарушителями закона. Журналисты 93.RU нашли несколько многодетных семей, которые несколько лет назад взяли кредиты на покупку машины, а в итоге остались ни с чем.

Зачем россияне покупали армянские автомобили?


В 2014 году Армения вошла в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), куда также входят Россия, Киргизия, Казахстан и Беларусь. Согласно договору, республике отводился переходный период с пониженными льготными ставками по растаможке машин для личного пользования. Получается, что в Армении можно было купить неплохую машину примерно вдвое дешевле, чем в России — особенно популярностью пользовались вместительные минивэны.

— При покупке такого автомобиля гражданам России так и говорили: «Так как мы теперь в Союзе, можно автомобиль поставить тут на учет и пользоваться им на всей территории Союза, но этот автомобиль только для личного пользования, ты и только ты можешь им пользоваться в России, продать его сможешь только в Армении. А спустя несколько лет эти ограничения снимутся, и его можно будет поставить на учет в России или продать», — рассказала член координационного совета Общероссийского общественного движения «Авто Союза» Ольга Файзова.

Машины пользуются популярностью у многодетных семей

Машины пользуются популярностью у многодетных семей

Поделиться

До 2020 года россияне спокойно покупали машины в Армении, ставили их на учет на свое имя, оформляя временную регистрацию. Затем люди беспрепятственно пересекали границы, ввозили автомобили, страховали их и оформляли нотариальные доверенности. Но налоги платили не в российскую казну, а в Армению.

Когда всё изменилось?


В середине июля 2020 года по инициативе МВД РФ законодательство изменили — теперь машины нужно ставить на российский учет. Для этого таможня должна выдать паспорт транспортного средства (ПТС). Однако получить его можно только после таможенного декларирования и уплаты пошлин и налогов в размере разницы стоимости. Получается, что собственники машин должны добровольно доплатить в среднем еще две стоимости транспорта на момент его покупки в Армении. Многие из нынешних собственников авто просто не могут себе этого позволить.

— И по всей стране начались репрессии! Автомобили начали конфисковывать как ГИБДД, так и Федеральная таможенная служба (ФТС), — добавляет Файзова.

Сотрудники ГИБДД, как правило, оформляют на собственников административные протоколы по:

  • статье 12.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра»);
  • статье 12.31 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов»).
Машину могут изъять на дороге

Машину могут изъять на дороге

Поделиться

В первом случае статью используют за отсутствие регистрации, а вот вторую норму закона применять к машинам с армянскими номерами нельзя — «временный ввоз», на который ссылаются при оформлении протоколов, не оформляется с 2018 года. В некоторых регионах транспорт конфискуют и помещают на штрафстоянки, за которые платить должны собственники авто.

Таможня отбирает добро


Если же нарушение выявляет таможня, то наказание еще суровее: штраф, доплата и изъятие машины с последующим ее выставлением на торги через «Росимущество». Если сумма неуплаченных платежей превышает 2 миллиона рублей, собственникам может грозить реальный срок по статье 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей»).

— Сотни тысяч граждан страны в один миг стали злостными контрабандистами и даже уголовными преступниками! Почему о собственниках автомобилей вспомнили лишь спустя несколько лет, только лишь в 2020 году, нам неизвестно. Ни одно министерство и ведомство не может объяснить это людям. Ответов на наши прямые вопросы нет. Только указания на нормы закона и «Вы должны растаможить», — продолжила Файзова.

Накануне инициативная группа собственников подала коллективное заявление на имя прокурора Краснодарского края Сергея Табельского с просьбой провести проверку по факту нарушения полицейскими КоАП. Ранее люди уже обращались в прокуратуру, у них приняли документы, но ответили как обычно — типичной отпиской. Вот несколько историй жителей Краснодарского края, Поволжья и Сибири, купивших машины с армянскими номерами и попавших в настоящую западню.

27 октября пострадавшие пришли в прокуратуру

27 октября пострадавшие пришли в прокуратуру

Поделиться

«Живем на пенсию мамы»


У Евгении Пархомчук из Краснодара трое детей, которых она воспитывает одна. Несколько лет назад она взяла кредит и купила в Армении микроавтобус, который зарегистрировала на свое имя с помощью временной регистрации. Женщина решила найти машину в соседней республике, так как ей нужен был вместительный минивэн за небольшие деньги:

— Мне очень часто приходилось ездить со своими несовершеннолетними детьми в Крым, к своей престарелой и больной маме. Это еще одна из причин, по которой я выбирала именно вместительный минивэн, ведь не в каждой машине можно установить кучу детских кресел, уместить личные вещи, загрузить продукты и т. д. А после его покупки я подрабатывала на нём летом перевозками в Крыму.

По пути домой краснодарка пересекла две границы и четыре таможенных поста — ни у кого не было вопросов, никакие дополнительные документы заполнять не требовали.

В России около 300 тысяч машин с армянскими номерами

В России около 300 тысяч машин с армянскими номерами

Поделиться

— Я сама лично уточняла на российской границе, нужны ли мне какие-то дополнительные документы или мне нужно задекларировать свой транспорт. Меня уверяли, что я могу совершенно спокойно пользоваться своим автомобилем на территории России и никаких дополнительных документов, кроме страховки и ПТС, мне для этого не нужно.

В Краснодаре женщину неоднократно останавливали сотрудники ДПС, но во время проверки документов вопросов не возникало. Всё изменилось в июле 2020 года.

Последние полтора года женщина не пользуется своей машиной, потому что боится конфискации. Евгения лишилась подработки, что особенно трудно в условиях пандемии. Чтобы растаможить автомобиль, нужно доплатить таможенную разницу в размере 1 миллиона 980 тысяч рублей — это неподъемная сумма для многодетной матери, оставшейся без работы.

— На данный момент моя семья находится в катастрофической ситуации: всё, что у нас есть, уходит на погашение кредита, вплоть до детских алиментов.

«Теперь я — контрабандистка»


Галина Агапова из Тихорецка рассказала, что у нее две дочки, которых она воспитывает одна. В 2019 году она узнала, что в Армении можно купить недорогой подержанный автомобиль в хорошем состоянии. Видя, что на дорогах много машин с армянскими номерами, женщина на всякий случай уточнила их законность в ФТС и ГИБДД, а также прочитала несколько статей в СМИ.

— Звучало одно — что это законно. Долго думала, решалась на этот шаг, и в 2019 году взяла кредит и купила там автомобиль. Я и мои дети были безумно счастливы, — рассказала Галина.

Полтора года семья ездила без проблем на «БМВ 535 Ай» за 500 тысяч рублей. У сотрудников ДПС, которые останавливали машину для проверки документов, ни разу не возникло никаких претензий. Однако в конце 2020-го у женщины забрали автомобиль из-за отсутствия временного ввоза, который не нужен для транспорта ЕАЭС. Галине удалось вернуть машину, но в марте 2021 года ее снова забрали:

— В марте 2021 года, в тот момент, когда моя младшая дочь лежала в больнице за 60 километров от Тихорецка, мне как никогда нужна была машина — ездить к дочери, за мной началась слежка! Именно слежка. Меня поджидала возле дома рота ДПС и без каких-либо объяснений наглым образом забрала машину. Я просила оформить штраф, если что-то нарушила, умоляла не забирать машину, она мне нужна очень. Но они были непреклонны.

У Галины забрали машину, когда ее дочь лежала в больнице

У Галины забрали машину, когда ее дочь лежала в больнице

Поделиться

Еще через несколько дней Галина узнала, что ГИБДД передала машину ФТС, которая поставила ее на склад временного хранения (СВХ). Женщину об этом не уведомили, а таможня возбудила дело по статье 16.2 КоАП («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»).

— В таможне мне прямо говорят: «Свой автомобиль вы не вернете». Теперь я — контрабандистка.

«Там другой климат — нет таких промерзаний»


Жительница Новосибирска Евгения Чунихина работает учителем, ее муж — инженер. В 2019 году супруги ждали третьего ребенка и поняли, что им нужна большая семиместная машина, так как вместе с ними еще живет мать женщины — инвалид первой группы. Всё, что можно было купить в России, семья не могла себе позволить.

— И тут нам подсказали вариант купить машину в Армении — дешевле и состояние лучше российских, так как там другой климат — нет таких промерзаний. Оказалось, что у многих уже такие машины 2–3 года и претензий к ним нет.

Муж Евгении полетел в Ереван и лично купил «Ниссан-Патфайндер» 2008 года, на котором вернулся в Новосибирск. При пересечении границ у таможни не было вопросов, никакие документы заполнить не просили. Автомобиль обошелся семье примерно в 700 тысяч рублей со всеми расходами: перелетом, гостиницей, бензином и другим.

В Краснодаре популярны «Хонды»

В Краснодаре популярны «Хонды»

Поделиться

Спустя год ГИБДД начали останавливать машину, а в феврале 2021 года выписали постановление по статье 12.3 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов»). Его удалось отменить через суд, но ездить теперь семья боится:

— Машина у нас одна, детей надо возить в школу, садик, секции, а живем мы в деревне, всё это только в городе. Он рядом, конечно, но без машины нереально совсем: в школу, например, с пересадкой надо ездить.

«Таможня говорила, что с машиной всё в порядке»


У Александры Чудаковой пятеро детей, в 2018 году семья жила в Саратове и решила купить вместительный автомобиль. Для этого супруги продали свою старую машину, а недостающую сумму заняли у друзей. Муж женщины сам отправился в Армению, где подобрал «Хонду-Одиссей» 2007 года. Мужчина оформил документы и привез автомобиль домой, потратив на всё около 400 тысяч рублей. Никаких проблем по дороге и на таможне не возникло, но ситуация изменилась спустя три года:

— У нас отняли машину в апреле 2021 года. Остановила ДПС и вызвала таможню. До этого таможня нас несколько раз останавливала и говорила, что с нашей машиной всё в порядке и мы можем перемещаться беспрепятственно. Когда мы их просили выдать какой-то документ о том, что всё хорошо, они нам говорили, что ничего не надо. На этой машине мы пересекали границу Россия — Украина раз семь, и никто ничего не спрашивал.

Семья Чудаковых купила вместительную машину

Семья Чудаковых купила вместительную машину

Поделиться

Сейчас идут суды, протокол составили по статье 16.2 КоАП («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»). В районном суде Чудаковы выиграли, но дело отправили в областной суд, и сейчас всё снова затянулось.

«Слезы текут»


Олеся Стерехова живет в Когалыме и одна воспитывает четверых детей. В июне 2019 года взяла 450 тысяч рублей в кредит, на которые купила автомобиль из Армении. Женщина без проблем пересекла две границы и больше года пользовалась машиной. Когда сотрудники ДПС останавливали ее для проверки документов, никаких вопросов у них не возникало.

— В августе 2020 года остановили, переписали мои данные, данные автомобиля и отпустили. Спустя два месяца после этой переписи таможня конфисковала мой автомобиль со стоянки у дома. Еще через месяц без суда мой автомобиль был передан на торги в «Росимущество». Это огромная и тяжелая проблема, которая случилась со мной и моей семьей! Автомобиль являлся жизненной необходимостью для меня и моих детей, он необходим для достойного содержания и воспитания моих детей. На данный момент я не знаю, где находится мой автомобиль, за который я выплачиваю кредит. Как мы с детьми выживаем?

А что таможня?


В октябре 2020 года на сайте Федеральной таможенной службы России появилось пояснение о ввозе машин с армянскими номерами. В тексте сказано, что машины, оформленные в республике после 10 октября 2014 года по ставкам, действующим в соседней стране до 1 января 2020 года, имеют статус иностранного товара.

Машины, которые в Армении выпустили по пониженным ставкам, в других государствах ЕАЭС могут использовать только те, кто постоянно проживают в республике.

— Ввоз и использование на территории Российской Федерации таких транспортных средств лицами, постоянно проживающими в Российской Федерации, допускается при условии таможенного декларирования и уплаты таможенных пошлин, налогов в размере разницы, — сказано на сайте ФТС.

Отметим, что таможенные декларации таких машин оформляют на основании приказа Минфина России от 14 января 2020 года. То есть документ появился спустя 6 лет после начала ввоза автомобилей.

Некоторые пригоняли из Армении элитные авто

Некоторые пригоняли из Армении элитные авто

Поделиться

В ФТС также уточнили, что машины будут находиться в статусе иностранных товаров либо до полной уплаты пошлин и налогов, либо до истечения трех лет после начала применения Арменией ставок, установленных актами Союза (до 1 января 2023 года, а в отдельных случаях — до 2 мая 2025 года).

— Раз уж люди попали в эту ловушку не по своей вине, почему бы не пойти им навстречу? — задается вопросом член координационного совета Общероссийского общественного движения «Авто Союза» Сергей Шубин. — Объявить таможенную амнистию, или, как в Казахстане, поставить автомобили на временный регистрационный учет до 2023 года. Ну не может так быть, согласитесь, чтобы 300 тысяч человек через несколько лет пользования в один миг стали контрабандистами и преступниками!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ9
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Россияотобрали машинутаможенная пошлинатаможенный контрольармянские автоармянские номера
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...