Матери за рулем. Смотрим, как одна сибирячка с ребенком бросила «Лексус», а другая на джипе «залезла» на тротуар

В юбилейном, 250-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: странная парковка возле школ, нашествие рекламных грузовиков и массовое убийство газонов. Не забывайте и вы присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .



— Леди привезла ребенка в «Вишневую страну» на улицу Кошурникова. На замечание о неправильной парковке ответила, что ей некогда и она очень торопится, — пишет читатель Денис (фото выше).