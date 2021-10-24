Матери за рулем. Смотрим, как одна сибирячка с ребенком бросила «Лексус», а другая на джипе «залезла» на тротуар

В Новосибирске выбрали автохамов недели с 18 по 24 октября 2021 года
В юбилейном, 250-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: странная парковка возле школ, нашествие рекламных грузовиков и массовое убийство газонов. Не забывайте и вы присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Леди привезла ребенка в «Вишневую страну» на улицу Кошурникова. На замечание о неправильной парковке ответила, что ей некогда и она очень торопится, — пишет читатель Денис (фото выше).
— Дама на китайском авто на замечание, что «это не парковка и надо уехать», сказала: «Я знаю» — и осталась на своем месте. Экономический лицей, улица Крылова, 44, — сообщает Андрей.
— Парковка на площади Ленина меньше чем за 5 метров от переходного перехода, — уточняет Евгений.
— Рекламный фургончик шлет привет из-под знака «Остановка запрещена», — пишет Михаил.
— Вот какой одаренный водитель встал прямо на пешеходную дорожку. Мне на всех наплевать, — возмущен Олег.
— Ежедневная парковка на газоне напротив администрации Калининского района. Безобразие продолжается уже на протяжении минимум недели. Каждое утро охранник администрации открывает ворота на территорию и каждый вечер закрывает. И ему, впрочем, как и остальным сотрудникам, видимо, нет никакого дела, что этот газон принадлежит администрации и эти автохамы уже замесили газон в грязь, — жалуется читательница Ирина.
СЮЖЕТ
— Часто в сквере за оперным театром паркуется данный индивид — «хозяин жизни», заезжая на газон через пешеходный переход и тротуар. Уже от газона мало что осталось. Рядом в 50 метрах платная стоянка. Судя по авто, может себе позволить. Но проще убить газон и грязь растащить везде, — возмущены наши читатели.
— Хрен вам, а не велодорожки, — решили водители этих машин