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Матери за рулем. Смотрим, как одна сибирячка с ребенком бросила «Лексус», а другая на джипе «залезла» на тротуар

Изучаем новые фото с нарушителями правил парковки в Новосибирске

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Стоянка авто на «зебре». Почему бы и нет

Стоянка авто на «зебре». Почему бы и нет

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В Новосибирске выбрали автохамов недели с 18 по 24 октября 2021 года

В юбилейном, 250-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: странная парковка возле школ, нашествие рекламных грузовиков и массовое убийство газонов. Не забывайте и вы присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Леди привезла ребенка в «Вишневую страну» на улицу Кошурникова. На замечание о неправильной парковке ответила, что ей некогда и она очень торопится, — пишет читатель Денис (фото выше).

На тротуаре возле школы

На тротуаре возле школы

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— Дама на китайском авто на замечание, что «это не парковка и надо уехать», сказала: «Я знаю» — и осталась на своем месте. Экономический лицей, улица Крылова, 44, — сообщает Андрей.

Рекламный грузовик у перехода

Рекламный грузовик у перехода

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— Парковка на площади Ленина меньше чем за 5 метров от переходного перехода, — уточняет Евгений.

Еще один грузовик под знаком

Еще один грузовик под знаком

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— Рекламный фургончик шлет привет из-под знака «Остановка запрещена», — пишет Михаил.

Джип перегородил проход

Джип перегородил проход

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— Вот какой одаренный водитель встал прямо на пешеходную дорожку. Мне на всех наплевать, — возмущен Олег.

Массовое убийство газона

Массовое убийство газона

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— Ежедневная парковка на газоне напротив администрации Калининского района. Безобразие продолжается уже на протяжении минимум недели. Каждое утро охранник администрации открывает ворота на территорию и каждый вечер закрывает. И ему, впрочем, как и остальным сотрудникам, видимо, нет никакого дела, что этот газон принадлежит администрации и эти автохамы уже замесили газон в грязь, — жалуется читательница Ирина.

«Парковка на тротуаре. Никитина, 68», — уточняет Елена. А кто знает, что за регион 01, кстати? А это Республика Адыгея

«Парковка на тротуаре. Никитина, 68», — уточняет Елена. А кто знает, что за регион 01, кстати? А это Республика Адыгея

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«Грузовик занял 2/3 парковки на улице Крылова, около детского сада 117», — сообщает Алексей

«Грузовик занял 2/3 парковки на улице Крылова, около детского сада 117», — сообщает Алексей

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«Шевелил губами, что ему "очень нада"», — рассказывает Лев про водителя на тротуаре

«Шевелил губами, что ему "очень нада"», — рассказывает Лев про водителя на тротуаре

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В сквере за оперным

В сквере за оперным

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Часто в сквере за оперным театром паркуется данный индивид — «хозяин жизни», заезжая на газон через пешеходный переход и тротуар. Уже от газона мало что осталось. Рядом в 50 метрах платная стоянка. Судя по авто, может себе позволить. Но проще убить газон и грязь растащить везде, — возмущены наши читатели.

Нечего разъезжать на велике

Нечего разъезжать на велике

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— Хрен вам, а не велодорожки, — решили водители этих машин

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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