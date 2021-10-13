На пунктах техосмотра очереди. Рассказываем, кому нужно получать диагностическую карту этой осенью

Скорее всего, нескоро. Сам законопроект уже готов и внесен в нижнюю палату парламента, но состав Государственной думы нового созыва только сформирован, поэтому быстрого прогресса ждать не стоит.



Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский считает, что шансов на принятие закона до 1 марта 2022 года немного:



— Совершенно точно, что законопроект об изменении правил техосмотра не примут до конца года, потому что только вчера прошло первое заседание Думы, а законопроект проходит три чтения, потом Совет Федераций. Что касается 1 марта, если очень постараться, можно успеть с его принятием, но этот законопроект не стоит в числе приоритетных — это не госбюджет. Так что никто торопиться не будет.



А с 1 марта 2022 года, напомним, заработает статья КоАП, вводящая ежедневный штраф в 2000 рублей за езду без диагностической карты (штрафовать смогут камеры).



— Сейчас законопроект находится в стадии обсуждения, на него поступают отзывы региональных парламентариев и профильного комитета Госдумы, то есть его готовят к первому чтению, запланированному на ноябрь текущего года, — добавляет Геннадий Безносов.

