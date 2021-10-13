На пунктах техосмотра очереди. Рассказываем, кому нужно получать диагностическую карту этой осенью

1
Почему возникли очереди в октябре 2021 года?
— Наплыв клиентов объясняется тем, что до 1 октября действовала так называемая «мишустинская отсрочка», — комментирует генеральный директор сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов. — После 30 сентября сроки действия диагностических карт перестали продлеваться на полгода, поэтому люди, у которых техосмотр истекает в это время, спешат на ПТО, чтобы не допускать нарушений.
Согласно февральскому распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, срок диагностических карт, истекающих до 30 сентября, увеличился сразу на полгода: так, если у автомобилиста диагностическая карта заканчивалась, например, 1 сентября, она автоматически продлевалась до конца февраля 2022 года. Кстати, на инфографике выше хорошо виден провал после 22 августа — дня, когда ОСАГО отвязали от техосмотра.
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2
Разве техосмотр не отменен совсем?
Строго говоря, нет. Обязанность регулярно проходить его остается, а реформа системы, начатая еще в марте, идет своим чередом.
Но есть нюансы. В августе 2021 года исчезла необходимость предъявлять диагностическую карту при покупке полиса ОСАГО. При этом штрафов за езду без техосмотра для водителей-частников нет, а значит, пропала и единственная мотивация обращаться на ПТО. Крупный штраф появится 1 марта 2022 года, и вот тогда нарушителям будет выписываться до 60 тысяч рублей штрафов ежемесячно (по 2 тысячи за каждые сутки просрочки).
Осенью Госдума начнет рассмотрение законопроекта о добровольном техосмотре, но, скорее всего, до 1 марта (дня появления драконовского штрафа) депутаты не уложатся.
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3
Заканчивается техосмотр. Нужно ли проходить его сейчас?
Формально вы обязаны это делать, но прямых наказаний за отсутствие диагностической карты для водителей-частников нет. В теории, страховая может использовать против вас процедуру регресса по ОСАГО, но юристы считают такой сценарий маловероятным.
Наказание за езду без техосмотра предусмотрено для такси и коммерческого транспорта: по части 2 статьи 12.1 КоАП РФ штраф составляет 500–800 рублей.
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4
Заканчивается страховка. Нужен ли техосмотр?
Нет, оформить полис ОСАГО с августа 2021 года можно без диагностической карты. Но будьте готовы к тому, что страховая откажется продавать полис по иным причинам — проблемы такого рода фиксируются по всей России.
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5
Когда примут обещанный закон об «отмене» техосмотра?
Скорее всего, нескоро. Сам законопроект уже готов и внесен в нижнюю палату парламента, но состав Государственной думы нового созыва только сформирован, поэтому быстрого прогресса ждать не стоит.
Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский считает, что шансов на принятие закона до 1 марта 2022 года немного:
— Совершенно точно, что законопроект об изменении правил техосмотра не примут до конца года, потому что только вчера прошло первое заседание Думы, а законопроект проходит три чтения, потом Совет Федераций. Что касается 1 марта, если очень постараться, можно успеть с его принятием, но этот законопроект не стоит в числе приоритетных — это не госбюджет. Так что никто торопиться не будет.
А с 1 марта 2022 года, напомним, заработает статья КоАП, вводящая ежедневный штраф в 2000 рублей за езду без диагностической карты (штрафовать смогут камеры).
— Сейчас законопроект находится в стадии обсуждения, на него поступают отзывы региональных парламентариев и профильного комитета Госдумы, то есть его готовят к первому чтению, запланированному на ноябрь текущего года, — добавляет Геннадий Безносов.
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6
Кому понадобится техосмотр после принятия законопроекта?
Проект вносит поправки в федеральные законы «О техосмотре...» и «О регистрации транспортных средств». Если они пройдут, техосмотр для частных автомобилей будет добровольным, кроме случаев смены собственника автомобиля. При этом автомобили в возрасте до четырех лет по-прежнему будут освобождены от техосмотра.
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7
Может ли страховая отказать в выплате по ОСАГО при отсутствии техосмотра?
Страховая может задействовать процедуру регресса, то есть выплатить пострадавшей стороне компенсацию, а потом взыскать всю сумму с клиента, обладателя полиса. В главе 14 закона «Об ОСАГО...» перечислены случаи, когда страховая компания может задействовать регресс, и, помимо прочего, там есть пункт об отсутствии диагностической карте.
Однако страховой потребуется обосновать, что ДТП произошло вследствие технической неисправности, которую мог выявить своевременный техосмотр. Для этого необходима автотехническая экспертиза, которую обычно назначают лишь в случае с тяжелыми ДТП. Для рутинных аварий вероятность использования этого пункта крайне мала.
В России тем временем обострились проблемы с оформлением полиса ОСАГО: продают его теперь не всем.
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