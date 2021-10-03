Вершина наглости. Как «Камри» 222 проникла в Первомайский сквер и как ведет себя человек на «Лексусе» 001

В новом, 247-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: автомобили в городских парках, приставы-инвалиды и «Субару» головного мозга. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .



Первомайский сквер, площадка, где люди сидят на лавочках, отдыхают (фото выше).