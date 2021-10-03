Вершина наглости. Как «Камри» 222 проникла в Первомайский сквер и как ведет себя человек на «Лексусе» 001

В новом, 247-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: автомобили в городских парках, приставы-инвалиды и «Субару» головного мозга. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
Первомайский сквер, площадка, где люди сидят на лавочках, отдыхают (фото выше).
— Стоянка на газоне, ул. Мичурина, напротив Центрального парка, — пишут наши читатели.
— Автомобиль службы судебных приставов замечен на парковке для инвалидов магазина «Лента» на Большевистской. В этот момент парковка была практически пустой, но приставы демонстративно встали именно у входа, на место для инвалидов, — сообщает Павел.
Знаете, что означает эта разметка? Что вставать на это место нельзя...
...потому что там выходит дорожка для пешеходов.
— Парковка на тротуаре, Богаткова, 262. Возле магазина «Читай-город», — информирует Виктор.
— Улица Родники, школа
СЮЖЕТ
— Возникают подозрения, что некоторые, жадные до любой славы индивидуумы надеются, что их фото украсит рубрику вашего сайта. Пример такого жаждущего — на фото. Иной причины не вижу, — рассказывает наш читатель.
— Зачем газон? Это же парковка для «Субару», — информирует Данила.
— Так паркуются на тротуаре во дворе дома на Пермитина, 1, — уточняет Евгений.
— Парковка у подъезда, ул. Советская 56. Перекрыт подход к подъезду, — пишет читатель Денис.