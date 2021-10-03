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Вершина наглости. Как «Камри» 222 проникла в Первомайский сквер и как ведет себя человек на «Лексусе» 001

Изучаем очередную подборку фото с нарушениями на улицах Новосибирска

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Стоянка прямо в парке

Стоянка прямо в парке

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В новом, 247-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: автомобили в городских парках, приставы-инвалиды и «Субару» головного мозга. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Первомайский сквер, площадка, где люди сидят на лавочках, отдыхают (фото выше).

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Стоянка на газоне, ул. Мичурина, напротив Центрального парка, — пишут наши читатели.

Приставы на инвалидном месте

Приставы на инвалидном месте

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— Автомобиль службы судебных приставов замечен на парковке для инвалидов магазина «Лента» на Большевистской. В этот момент парковка была практически пустой, но приставы демонстративно встали именно у входа, на место для инвалидов, — сообщает Павел.

Это место не для стоянки

Это место не для стоянки

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Знаете, что означает эта разметка? Что вставать на это место нельзя...

Там проходит пешеходная дорожка

Там проходит пешеходная дорожка

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...потому что там выходит дорожка для пешеходов.

Приехал любитель книг?

Приехал любитель книг?

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— Парковка на тротуаре, Богаткова, 262. Возле магазина «Читай-город», — информирует Виктор.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Улица Родники, школа № 207, парковка на газонах, — уточняет читатель Сергей.

Аккуратно перегородил дорожку

Аккуратно перегородил дорожку

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Возникают подозрения, что некоторые, жадные до любой славы индивидуумы надеются, что их фото украсит рубрику вашего сайта. Пример такого жаждущего — на фото. Иной причины не вижу, — рассказывает наш читатель.

Миру — мир, «Субарам» — газоны!

Миру — мир, «Субарам» — газоны!

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— Зачем газон? Это же парковка для «Субару», — информирует Данила.

Стоянка на тротуаре во дворе

Стоянка на тротуаре во дворе

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— Так паркуются на тротуаре во дворе дома на Пермитина, 1, — уточняет Евгений.

Почти заехал в подъезд

Почти заехал в подъезд

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— Парковка у подъезда, ул. Советская 56. Перекрыт подход к подъезду, — пишет читатель Денис.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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