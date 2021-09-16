Легкий кроссовер Chevrolet, обновленная «Веста» и мощная «Нива» — смотрим главные новинки сентября

Несмотря на критическую ситуацию с поставками автомобилей, производители по-прежнему везут в Россию запланированные новинки, а отечественный автопром готовит первое за шесть лет обновление самой продаваемой (по итогам августа) модели Lada Vesta. Мы собрали в нашем обзоре самые интересные дебюты ближайшего времени.
Но сначала о грустном: на авторынке уже начались «зачистки», например, из-за дефицита электронных компонентов Mazda убрала самую свежую из своих моделей — кроссовер CX-30: об этом пишет издание «Авторевю». Парадоксально, что автомобиль появился в России лишь в начале этого года, то есть не продержался и десяти месяцев.
Но есть и обратные новости, например, Chevrolet возобновила продажи среднеценовых моделей, причем наступает сразу с двух флангов: во-первых, в Россию вернулись автомобили узбекского производства, например Chevrolet Cobalt. Во-вторых, смягчился и американский «Шевроле»: если после кризиса 2015 года в России оставались лишь дорогие модели, вроде Tahoe и Traverse, то в сентябре начинаются продажи компактного кроссовера TrailBlazer.
Важно не запутаться, потому что TrailBlazer больше известен россиянам в качестве рамного внедорожника, и подобные машины выпускаются до сих пор в Бразилии. Однако новый TrailBlazer — это радикально другой автомобиль: он значительно компактнее (4,4 метра в длину против 4,8–5,2 у старых «Трейлов») и является именно кроссовером с несущим кузовом, базовым передним приводом и активацией задних колес через муфту. В России он будет конкурировать с небольшими паркетниками вроде Skoda Karoq, Volkswagen Taos, KIA Sportage, Nissan Qashqai и так далее. Интересно, что собираются TrailBlazer в Южной Корее, а российской локализации не запланировано.
И главное: TrailBlazer в 2–3 раза дешевле, чем Tahoe и Traverse. Цена стартует от 2,049 миллиона рублей за автомобиль с 1,3-литровым турбомотором (
Lada Niva Legend (классическая «Нива») на пятом десятке лет обзавелась наконец более мощным мотором: тольяттинская компания «Супер-Авто» приспособила для нее 1,8-литровый двигатель (
Недостаточно мощный мотор — застарелая проблема как обычной «Нивы», так и Lada Niva Travel, однако для последней новый силовой агрегат не предлагается. При этом ценник на форсированную «Ниву» кусается: цена составит порядка 1,2 миллиона рублей, что почти вдвое дороже обычной Niva 1,7.
При этом АВТОВАЗ еще раз подтвердил, что дни обеих «Нив» сочтены: на смену им идет новое поколение, построенное уже на франко-румынской платформе CMF-B с «урезанной» проходимостью.
Но главной новинкой АВТОВАЗа в сентябре должна стать обновленная Lada Vesta, тестовое производство которой запустят в Ижевске до конца месяца. Кстати, 25 сентября модели исполняется ровно шесть лет, так что потребность в обновлении уже назрела. Внешность автомобиля пока не рассекретили, но известно, что, помимо иных бамперов и другой решетки радиатора, Vesta получит более хищные фары, а в салоне появится мультимедийная система с вертикальным экраном большого размера. Технически автомобиль почти не изменится, однако АВТОВАЗ изучает вопрос увеличения мощности топового 1,8-литрового двигателя с 122 до 136
А вот новость из разряда неожиданных: в России появится внедорожник Isuzu — рамный офф-роудер MU-X. Японская марка известна у нас в основном благодаря коммерческому транспорту и пикапу D-Max, на платформе которого и создан MU-X. И по концепции, и по размерам он станет прямым конкурентом Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport. Isuzu MU-X комплектуется только турбодизелями мощностью 150 или
Сразу две новинки представила KIA. В начале сентября стартовали продажи обновленного KIA Cerato: изменения сугубо косметические, зато цена возросла минимум на 40 тысяч рублей (некоторые версии прибавили до 100 тысяч) и начинается теперь от 1,395 миллиона рублей. Впрочем, подрожали и конкуренты, например, базовые Skoda Octavia и Toyota Corolla стоят уже более 1,5 миллиона рублей в самых начальных версиях.
Аналогичное обновление получил KIA Soul, но его цена возросла не столь сильно: базовая версия обойдется 1,25 миллиона рублей (+10 тысяч). Впрочем, грубить с ценой «Соулу» нельзя: за те же деньги родственный Hyundai предлагает новую Creta, а машины прежнего поколения еще дешевле. KIA по-прежнему ориентируется на людей, которым та же «Крета» кажется слишком примелькавшейся и скучной. Кроме того, у Soul есть мощные версии с 1,6-литровым турбомотором (
Небольшой офтоп: Hyundai пытается вдохнуть жизнь в подзабытый класс субкомпактных «проходимцев» с симпатичной моделью Casper, которая короче первого (трехдверного) поколения Toyota RAV4 и малыша Suzuki Jimny. Но в отличие от него Casper — это даже не паркетник, а, скорее, стилизованный под него хетчбэк, технически близкий к KIA Picanto. Автомобиль точно появится в Европе, но российские перспективы его непонятны: машины А-класса у нас не очень-то любят.
Главной гордостью Skoda в сентябре является обновленный Kodiaq, который по ходу пьесы потерял «внедорожную» версию Scout (на самом деле, она отличалась стилистическими решениями). Изменения касаются лишь стилистики автомобиля и набора комплектаций, например, уже в базовой версии теперь есть светодиодные фары. Выросла и цена автомобиля, хотя и не слишком сильно: на уровне 30–60 тысяч рублей. Однако Kodiaq, как и другие модели, дорожал непрерывно: если в 2018 году базовая версия стоила от 1,4 миллиона рублей, то сейчас автомобили со 125-сильными моторами 1.4 TSI обойдутся минимум в 1,961 миллиона рублей, а 150-сильные версии переваливают уже за 2 миллиона рублей. Полноприводные кроссоверы стоят от 2,217 миллиона рублей, а версии со 180-сильным двухлитровым мотором — от 2,535 миллиона рублей.
Сильнее изменилась внешность помеси кроссовера и компакт-вэна Citroen C3 Aircross, который получил новые варианты индивидуализации внешности и салона: в отсутствие полного привода французская марка делает ставку на имидж модели. Но имидж, как известно, стоит денег, поэтому даже с 1,2-литровым атмосферником (
Впрочем, прайсовые цены сегодня уже почти неактуальны: из-за дефицита автомобилей дилеры активно навязывают допы. Проблемы касаются даже недорогих моделей вроде Lada Granta, купить которую всё проблематичней. При этом продажи автомобилей в России пережили существенный обвал: дилерам просто нечего предложить клиентам.
Кстати, будьте аккуратны с дилерами, предлагающими невероятные скидки: нередко схемы их работы заточены на развод клиентов.