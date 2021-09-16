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Легкий кроссовер Chevrolet, обновленная «Веста» и мощная «Нива» — смотрим главные новинки сентября

А японская марка Isuzu начнет в России продажи нового рамного внедорожника

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Марка Chevrolet окончательно возвращается в масс-сегмент российского авторынка

Марка Chevrolet окончательно возвращается в масс-сегмент российского авторынка

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Несмотря на критическую ситуацию с поставками автомобилей, производители по-прежнему везут в Россию запланированные новинки, а отечественный автопром готовит первое за шесть лет обновление самой продаваемой (по итогам августа) модели Lada Vesta. Мы собрали в нашем обзоре самые интересные дебюты ближайшего времени.

Но сначала о грустном: на авторынке уже начались «зачистки», например, из-за дефицита электронных компонентов Mazda убрала самую свежую из своих моделей — кроссовер CX-30: об этом пишет издание «Авторевю». Парадоксально, что автомобиль появился в России лишь в начале этого года, то есть не продержался и десяти месяцев.

Mazda CX-30 заменяла в России ушедшую «трешку»

Mazda CX-30 заменяла в России ушедшую «трешку»

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Но есть и обратные новости, например, Chevrolet возобновила продажи среднеценовых моделей, причем наступает сразу с двух флангов: во-первых, в Россию вернулись автомобили узбекского производства, например Chevrolet Cobalt. Во-вторых, смягчился и американский «Шевроле»: если после кризиса 2015 года в России оставались лишь дорогие модели, вроде Tahoe и Traverse, то в сентябре начинаются продажи компактного кроссовера TrailBlazer.

Несмотря на сходность названий, к старым TrailBlazer новинка не имеет отношения: она построена на легковой платформе BXX и технически близка к американскому Buick Encore

Несмотря на сходность названий, к старым TrailBlazer новинка не имеет отношения: она построена на легковой платформе BXX и технически близка к американскому Buick Encore

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Важно не запутаться, потому что TrailBlazer больше известен россиянам в качестве рамного внедорожника, и подобные машины выпускаются до сих пор в Бразилии. Однако новый TrailBlazer — это радикально другой автомобиль: он значительно компактнее (4,4 метра в длину против 4,8–5,2 у старых «Трейлов») и является именно кроссовером с несущим кузовом, базовым передним приводом и активацией задних колес через муфту. В России он будет конкурировать с небольшими паркетниками вроде Skoda Karoq, Volkswagen Taos, KIA Sportage, Nissan Qashqai и так далее. Интересно, что собираются TrailBlazer в Южной Корее, а российской локализации не запланировано.

Chevrolet TrailBlazer рассчитан на семейных горожан

Chevrolet TrailBlazer рассчитан на семейных горожан

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И главное: TrailBlazer в 2–3 раза дешевле, чем Tahoe и Traverse. Цена стартует от 2,049 миллиона рублей за автомобиль с 1,3-литровым турбомотором (150 л. с.), вариатором и передним приводом. Полноприводные версии стоят от 2,3 миллиона рублей и оснащаются девятиступенчатым автоматом. На фоне конкурентов это недешево: например, близкая по оснащению Skoda Karoq обойдется почти на 400 тысяч дешевле. При этом дилеры за счет скидок иногда анонсируют более низкую цену.

Интерьер Chevrolet TrailBlazer

Интерьер Chevrolet TrailBlazer

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Lada Niva Legend (классическая «Нива») на пятом десятке лет обзавелась наконец более мощным мотором: тольяттинская компания «Супер-Авто» приспособила для нее 1,8-литровый двигатель (122 л. с.), который ставит на Vesta и XRAY и который в полтора раза мощнее нивовского агрегата объемом 1,7 литра. При кажущейся простоте задачи пересадка потребовала основательно поработать над размещением навесных узлов, поскольку у «Нивы» — продольное размещение силового агрегата. Также пришлось переносить на заднюю дверь запасное колесо.

Недостаточно мощный мотор — застарелая проблема как обычной «Нивы», так и Lada Niva Travel, однако для последней новый силовой агрегат не предлагается. При этом ценник на форсированную «Ниву» кусается: цена составит порядка 1,2 миллиона рублей, что почти вдвое дороже обычной Niva 1,7.

За 40 лет серийная Lada Niva так и не избавилась от мотора, который берет начало от старых жигулевских двигателей

За 40 лет серийная Lada Niva так и не избавилась от мотора, который берет начало от старых жигулевских двигателей

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При этом АВТОВАЗ еще раз подтвердил, что дни обеих «Нив» сочтены: на смену им идет новое поколение, построенное уже на франко-румынской платформе CMF-B с «урезанной» проходимостью.

Но главной новинкой АВТОВАЗа в сентябре должна стать обновленная Lada Vesta, тестовое производство которой запустят в Ижевске до конца месяца. Кстати, 25 сентября модели исполняется ровно шесть лет, так что потребность в обновлении уже назрела. Внешность автомобиля пока не рассекретили, но известно, что, помимо иных бамперов и другой решетки радиатора, Vesta получит более хищные фары, а в салоне появится мультимедийная система с вертикальным экраном большого размера. Технически автомобиль почти не изменится, однако АВТОВАЗ изучает вопрос увеличения мощности топового 1,8-литрового двигателя с 122 до 136 л. с. Это будет последнее обновление «Весты», которую в 2024–2025 годах должна сменить новая модель на упомянутой выше платформе CMF-B. От разработки машин на собственных платформах АВТОВАЗ отказался окончательно.

Абсолютно новой Lada Vesta на российской платформе мы не увидим: после рестайлинга ее заменят моделью на французских агрегатах, хотя название Vesta, вероятно, сохранят

Абсолютно новой Lada Vesta на российской платформе мы не увидим: после рестайлинга ее заменят моделью на французских агрегатах, хотя название Vesta, вероятно, сохранят

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А вот новость из разряда неожиданных: в России появится внедорожник Isuzu — рамный офф-роудер MU-X. Японская марка известна у нас в основном благодаря коммерческому транспорту и пикапу D-Max, на платформе которого и создан MU-X. И по концепции, и по размерам он станет прямым конкурентом Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport. Isuzu MU-X комплектуется только турбодизелями мощностью 150 или 190 л. с., а полный привод с жестко подключаемым передком можно включать лишь на дорогах со скользким покрытием: для длительной езды по сухому асфальту такая схема не подходит. Стоимость автомобиля предположительно составит около 3 миллионов рублей.

Isuzu MU-X, в отличие от пикапа D-Max, имеет не рессорную, а пружинную заднюю подвеску

Isuzu MU-X, в отличие от пикапа D-Max, имеет не рессорную, а пружинную заднюю подвеску

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Сразу две новинки представила KIA. В начале сентября стартовали продажи обновленного KIA Cerato: изменения сугубо косметические, зато цена возросла минимум на 40 тысяч рублей (некоторые версии прибавили до 100 тысяч) и начинается теперь от 1,395 миллиона рублей. Впрочем, подрожали и конкуренты, например, базовые Skoda Octavia и Toyota Corolla стоят уже более 1,5 миллиона рублей в самых начальных версиях.

Обновленный KIA Cerato

Обновленный KIA Cerato

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Аналогичное обновление получил KIA Soul, но его цена возросла не столь сильно: базовая версия обойдется 1,25 миллиона рублей (+10 тысяч). Впрочем, грубить с ценой «Соулу» нельзя: за те же деньги родственный Hyundai предлагает новую Creta, а машины прежнего поколения еще дешевле. KIA по-прежнему ориентируется на людей, которым та же «Крета» кажется слишком примелькавшейся и скучной. Кроме того, у Soul есть мощные версии с 1,6-литровым турбомотором (200 л. с.) и преселективным роботом, но цена выглядит устрашающе — от 1,87 миллиона рублей.

KIA Soul 2022 модельного года

KIA Soul 2022 модельного года

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Небольшой офтоп: Hyundai пытается вдохнуть жизнь в подзабытый класс субкомпактных «проходимцев» с симпатичной моделью Casper, которая короче первого (трехдверного) поколения Toyota RAV4 и малыша Suzuki Jimny. Но в отличие от него Casper — это даже не паркетник, а, скорее, стилизованный под него хетчбэк, технически близкий к KIA Picanto. Автомобиль точно появится в Европе, но российские перспективы его непонятны: машины А-класса у нас не очень-то любят.

Псевдокроссовер Hyundai Casper: городской автомобиль повышенной проходимости

Псевдокроссовер Hyundai Casper: городской автомобиль повышенной проходимости

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Главной гордостью Skoda в сентябре является обновленный Kodiaq, который по ходу пьесы потерял «внедорожную» версию Scout (на самом деле, она отличалась стилистическими решениями). Изменения касаются лишь стилистики автомобиля и набора комплектаций, например, уже в базовой версии теперь есть светодиодные фары. Выросла и цена автомобиля, хотя и не слишком сильно: на уровне 30–60 тысяч рублей. Однако Kodiaq, как и другие модели, дорожал непрерывно: если в 2018 году базовая версия стоила от 1,4 миллиона рублей, то сейчас автомобили со 125-сильными моторами 1.4 TSI обойдутся минимум в 1,961 миллиона рублей, а 150-сильные версии переваливают уже за 2 миллиона рублей. Полноприводные кроссоверы стоят от 2,217 миллиона рублей, а версии со 180-сильным двухлитровым мотором — от 2,535 миллиона рублей.

Skoda Kodiaq прошла плановый рестайлинг

Skoda Kodiaq прошла плановый рестайлинг

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Сильнее изменилась внешность помеси кроссовера и компакт-вэна Citroen C3 Aircross, который получил новые варианты индивидуализации внешности и салона: в отсутствие полного привода французская марка делает ставку на имидж модели. Но имидж, как известно, стоит денег, поэтому даже с 1,2-литровым атмосферником (82 л. с.) автомобиль стоит более 1,5 миллиона рублей — за эти деньги можно купить уже полноприводный Hyundai Creta нового поколения. Зато, помимо 110-сильного турбомотора того же объема (цена — от 1,789 миллиона рублей), Citroen предлагает дизельные версии, но только с механической коробкой передач и по цене от 1,8 миллиона рублей.

Citroen C3 Aircross избавился от гигантских противотуманок

Citroen C3 Aircross избавился от гигантских противотуманок

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Впрочем, прайсовые цены сегодня уже почти неактуальны: из-за дефицита автомобилей дилеры активно навязывают допы. Проблемы касаются даже недорогих моделей вроде Lada Granta, купить которую всё проблематичней. При этом продажи автомобилей в России пережили существенный обвал: дилерам просто нечего предложить клиентам.

Кстати, будьте аккуратны с дилерами, предлагающими невероятные скидки: нередко схемы их работы заточены на развод клиентов.

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