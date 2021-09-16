Легкий кроссовер Chevrolet, обновленная «Веста» и мощная «Нива» — смотрим главные новинки сентября

Несмотря на критическую ситуацию с поставками автомобилей, производители по-прежнему везут в Россию запланированные новинки, а отечественный автопром готовит первое за шесть лет обновление самой продаваемой (по итогам августа) модели Lada Vesta. Мы собрали в нашем обзоре самые интересные дебюты ближайшего времени.

Но сначала о грустном: на авторынке уже начались «зачистки», например, из-за дефицита электронных компонентов Mazda убрала самую свежую из своих моделей — кроссовер CX-30: об этом пишет издание «Авторевю». Парадоксально, что автомобиль появился в России лишь в начале этого года, то есть не продержался и десяти месяцев.