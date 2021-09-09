«В профессиональных чатах — нецензурная брань»: что стоит за решением правительства отменить техосмотр

А что, собственно, произошло?

Вчера первый вице-спикер Совета Федераций Андрей Турчак сообщил прессе, что правительственная комиссия во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным поддержала инициативу парламентариев «Единой России» о значительном упрощении процедуры техосмотра.



— Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею, — Марат Хуснуллин, подчеркнув, что за безопасность личного транспорта должен отвечать сам владелец.



Андрей Турчак в свою очередь отметил моральное устаревание правил техосмотра, принятых в 1994 году.



— Все процедуры превратились в банальную формальность, и многие это воспринимают как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО, — отметил он.



Законопроект в Госдуму нового созыва внесут депутаты «Единой России» (якобы, скетч документа уже готов), и, по словам Турчака, документ будет оперативно принят.



Но эти красивые слова произносились с высоких трибун уже неоднократно. Так, в июне 2021 года перевести техосмотр в ранг добровольных мероприятий предложил глава ГИБДД России Михаил Черников, а в августе 2021 года произошла «отвязка» техосмотра от страховки ОСАГО. Но эксперты отмечали, что всё это было, по большому счету, сотрясением воздуха: ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков пояснял нам, что никаких законотворческих шагов по отмене техосмотра не было.

