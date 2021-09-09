«В профессиональных чатах — нецензурная брань»: что стоит за решением правительства отменить техосмотр

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила перевод техосмотра частных машин в категорию добровольных процедур, с одним лишь исключением: получение диагностической карты потребуется автомобилям старше четырех лет при смене владельца. Впрочем, свежо предание: этим летом отмену техосмотра анонсировали уже несколько раз, но с юридической точки зрения реформа как шла, так и идет. А отсюда вопрос: ставит ли решение правительственной комиссии точку (вернее, надгробный крест) в вопросе техосмотра?
А что, собственно, произошло?
Вчера первый вице-спикер Совета Федераций Андрей Турчак сообщил прессе, что правительственная комиссия во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным поддержала инициативу парламентариев «Единой России» о значительном упрощении процедуры техосмотра.
— Мы предварительно неоднократно этот вопрос обсуждали с МВД, думали о подходах, советовались, взвешивали ситуацию. Сегодня на комиссии поддержали эту идею, — Марат Хуснуллин, подчеркнув, что за безопасность личного транспорта должен отвечать сам владелец.
Андрей Турчак в свою очередь отметил моральное устаревание правил техосмотра, принятых в 1994 году.
— Все процедуры превратились в банальную формальность, и многие это воспринимают как дополнительный налог или даже оброк при оформлении полиса ОСАГО, — отметил он.
Законопроект в Госдуму нового созыва внесут депутаты «Единой России» (якобы, скетч документа уже готов), и, по словам Турчака, документ будет оперативно принят.
Но эти красивые слова произносились с высоких трибун уже неоднократно. Так, в июне 2021 года перевести техосмотр в ранг добровольных мероприятий предложил глава ГИБДД России Михаил Черников, а в августе 2021 года произошла «отвязка» техосмотра от страховки ОСАГО. Но эксперты отмечали, что всё это было, по большому счету, сотрясением воздуха: ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков пояснял нам, что никаких законотворческих шагов по отмене техосмотра не было.
Судьба техосмотра решена
Однако сейчас все опрошенные нами эксперты сходятся во мнении, что на этот раз всё серьезно.
— Нет, это не «вброс», а вполне реалистичный сценарий, — уверен руководитель Федерации автовладельцев России Максим Едрышов. — Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения — это специальный орган, через который проходят все изменения законов для автомобилистов, и, с точки зрения аппаратного веса, это достаточно весомый аргумент в пользу того, что анонсированный законопроект будет принят. Вся история законотворчества в России говорит о том, что такие инициативы реализуются.
С этим мнением согласен руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов:
— Серьезность этой инициативы очевидна, так как выдвинула ее крупнейшая партия, а поддержало правительство, и я уверен, что её реализуют.
Директор федеральной сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов называет новость шокирующей, но также считает, что решение о формате техосмотра уже принято:
— При этом чувствуется тотальный рассинхрон на федеральном уровне, когда законодательная и исполнительная власть словно не знают, что делается у второй стороны, — сетует он. — Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказывался в пользу сохранения обязательного техосмотра, ранее председатель правительства Михаил Мишустин требовал навести порядок в сфере до 1 октября 2021 года, но вот проходит время — и появляется эта инициатива. Да, мы в шоке.
Эксперт отмечает, что время для подобного анонса выбрано как будто не случайно:
— Посыл получился интересный: до выборов — полторы недели, и тут представитель «Единой России» дает такую установку: мол, голосуйте за партию и она внесет данный законопроект и примет его. Конечно, законопроект может не одобрить Совет Федераций или президент, но, думаю, это маловероятно. Видимо, грядут очень непростые выборы, раз потребовалось разыграть эту карту.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, однако, уверен, что окончательно вопрос еще не решен:
— Контуры реформы могут в очередной раз измениться, и как именно она будет выглядеть — сейчас неясно. В выигрыше от отмены техосмотра могут быть страховые компании, получив возможность предъявлять регрессные требования виновнику ДТП, если экспертиза установит, что его причиной стало техническое состояние автомобиля. Кроме того, у страховых появится повод требовать повышения тарифов ОСАГО.
При этом он согласен, что нынешняя инициатива выглядит достаточно серьезной, но с оговорками:
— Реформа не окончена: как только в правительство придут крупные логисты и такси, ритейлеры со своими автотранспортными предприятиями, которым негде будет проходить обязательный техосмотр, вопрос о возрождении системы встанет снова.
На двусмысленность предложения «Единой России» указывает и председатель МРОО «Движение автомобилистов» Армен Оганесян:
— Это очередное недопонимание вопроса и нежелание вникнуть в его суть, — уверен он. — С одной стороны, анонсируется отмена техосмотра, а с другой стороны, у автомобилистов остаются обязанности его проходить, иначе в случае ДТП по техническим причинам страховые могут воспользоваться регрессом. Я рекомендую всем по-прежнему получать диагностические карты и сам делаю так же: если следишь за состоянием машины, это несложно.
Как будет выглядеть «новый техосмотр»
Конкретики пока мало, но кое-что известно. Техосмотр для коммерческого транспорта (автобусы, такси, грузовые машины) остается обязательным, поскольку это требование прописано в международной конвенции о дорожном движении (Венская конвенция 1968 года).
Для частного транспорта обязательный периодический техосмотр отменяется, и делать его нужно будет лишь при смене собственника для автомобилей и мотоциклов в возрасте старше четырех лет. Эксперты, кстати, отмечают парадоксальность такого подхода, потому что одни автомобили не будут посещать пункты ТО десятилетиями, а другие (при частой смене владельца) — по несколько раз в год.
Неясной остается судьба «ежедневного» автоматического штрафа в 2000 рублей, который вступает в силу с 1 марта 2022 года.
— Думаю, что штраф останется, — считает Петр Шкуматов. — Техосмотр ведь не отменяется полностью и остается обязательным для ряда категорий транспорта, поэтому не вижу причины, почему бы штраф отменили.
Геннадий Безносов при этом считает, что штраф могут отменить, создав автомобилистам иную мотивацию:
— Деталей реформы пока никто не объяснил, но создается впечатление, что при смене собственника поставить автомобиль старше четырех лет на учет без диагностической карты будет невозможно: тогда и штраф не понадобится.
Максим Едрышов, в свою очередь, уверен, что найдутся и другие стимулы для прохождения техосмотра в добровольном порядке:
— Полагаю, что для автомобилей без диагностической карты возрастут тарифы ОСАГО, и для получения скидки человеку придется проходить техосмотр, так что операторы в любом случае не останутся без работы.
Предложение увязать стоимость ОСАГО с наличием диагностической карты высказывал и родоначальник идеи о добровольном техосмотре Михаил Черников.
«Нецензурно ругаются и собираются закрываться...»
Реформа техосмотра повысила требования к операторам, и многие компании начали инвестировать в новое оборудование для прохождения сертификации. Поэтому решение правительства воспринято ими без энтузиазма:
— Да, в профессиональном сообществе сейчас, грубо говоря, истерия: смотришь профессиональные чаты — все нецензурно ругаются и собираются закрываться, а кто-то предлагает бойкотировать техосмотр, то есть не принимать никакой транспорт: ни автобусы, ни такси, — рассказывает Геннадий Безносов. — Но это всё больше эмоциональная реакция, а в остальном ситуация не так плоха, как кажется.
Он подчеркивает, что, вопреки заголовкам СМИ, правительство не отменило техосмотр, и для «выживших» операторов остается свой фронт работы:
— В год происходит порядка 11 миллионов регистраций автомобилей, из них 60% связаны со сменой собственника, то есть в любом случае остается большой сегмент частных машин, которым техосмотр необходим, — говорит Геннадий Безносов. — Вкупе с повышением стоимости услуги это создаст достаточный рынок для работы тех операторов, которые уже вложились в оборудование и инфраструктуру. В любом случае ситуация лучше, чем в настоящее время.
Сейчас, напомним, у автомобилистов нет стимула посещать пункты техосмотра вообще: раньше это требовалось для оформления ОСАГО, но с 22 августа эта связка отменена. Активно продвигается версия о страховом регрессе клиентов без диагностических карт, но эксперты сомневаются, что эта практика станет массовой.
При этом единства в вопросе нет: часть сенаторов высказалась за ускорение старой реформы техосмотра, а в конце августа с подачи Минтранса обсуждалось предложение оставить техосмотр обязательным, но упростить процедуру. Против отмены техосмотра высказываются и эксперты.