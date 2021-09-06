Кобальтовая бомба: зачем Chevrolet вернула в Россию «убийцу» Lada Vesta

Краткая предыстория: Chevrolet Cobalt второго поколения был разработан General Motors для бразильского рынка и дебютировал в 2011 году, а через два года добрался до нас в адаптированном виде, причем сразу узбекской сборки. В 2015 году General Motors минимизировал свое присутствие в России, а его партнер GM-Uzbekistan попытался самостоятельно продвинуть несколько моделей, включая Cobalt, под маркой Ravon. Успеха не было, и дело не в самих моделях — поставки Ravon буксовали так долго, что оценить их маркетинговый потенциал теперь уже невозможно. В 2020 году предприятие начало с чистого листа: узбекская сторона выкупила у GM долю, договорилась об использовании бренда Chevrolet, наладила досборку машин в Казахстане и поставила во главе предприятия бывшего (и крайне успешного) гендиректора «АВТОВАЗА» шведа Бу Андерссона.