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Кобальтовая бомба: зачем Chevrolet вернула в Россию «убийцу» Lada Vesta

Автомобиль неказист и старомоден, но вынослив, просторен и шустр

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Chevrolet Cobalt уже встречается на дорогах России. Зачем он дебютировал повторно?

Chevrolet Cobalt уже встречается на дорогах России. Зачем он дебютировал повторно?

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«Если очень долго сидеть у реки, увидишь проплывающие трупы врагов», — таков девиз Chevrolet Cobalt — автомобиля, который я тестировал ровно восемь лет назад. С тех пор он уходил, возвращался, уходил снова и возвращался опять. И дождался момента, когда «поплыли трупы врагов», например, близкого по концепции Nissan Almera. Правда, появлялись и враги новые, куда более грозные, — с Lada Vesta во главе. В этом году Chevrolet Cobalt исполняется десять лет, и возникает вопрос: как такой «старовер» смотрится на фоне более современной оппозиции?

Уже в 2013 году многие критиковали Cobalt за спорный дизайн

Уже в 2013 году многие критиковали Cobalt за спорный дизайн

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Краткая предыстория: Chevrolet Cobalt второго поколения был разработан General Motors для бразильского рынка и дебютировал в 2011 году, а через два года добрался до нас в адаптированном виде, причем сразу узбекской сборки. В 2015 году General Motors минимизировал свое присутствие в России, а его партнер GM-Uzbekistan попытался самостоятельно продвинуть несколько моделей, включая Cobalt, под маркой Ravon. Успеха не было, и дело не в самих моделях — поставки Ravon буксовали так долго, что оценить их маркетинговый потенциал теперь уже невозможно. В 2020 году предприятие начало с чистого листа: узбекская сторона выкупила у GM долю, договорилась об использовании бренда Chevrolet, наладила досборку машин в Казахстане и поставила во главе предприятия бывшего (и крайне успешного) гендиректора «АВТОВАЗА» шведа Бу Андерссона.

Чтобы понять Cobalt, лучше проехаться вот по таким дорогам

Чтобы понять Cobalt, лучше проехаться вот по таким дорогам

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В 2013 году Chevtolet Cobalt позиционировался как бюджетный седан, а в качестве козырей имел повышенную вместимость на уровне рекордсмена среди лоукостеров Nissan Almera. Сегодня само понятие «бюджетный седан» потеряло смысл — цены приблизились к миллиону рублей, — но в любом случае Cobalt конкурирует с наиболее доступными моделями: по цене он ближе к Lada Vesta, чем к более дорогим Hyundai Solaris или Škoda Rapid.

Автомобиль длиной 4,5 метра вполне годится на роль семейного

Автомобиль длиной 4,5 метра вполне годится на роль семейного

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Как и раньше, его главная проблема — неумение себя преподнести. Ни дизайн, ни качество отделочных материалов не рождают в душе волшебных чувств, а эргономика явно отстает от стандартов класса: руль не регулируется по вылету, посадка в кресле высокая, крыша — низкая, передние стойки — широкие. Вызывают вопросы и маркая отделочная ткань, и скромное оформление багажника.

Интерьер Cobalt выглядит неплохо для своих лет, но отделочные материалы самые простые

Интерьер Cobalt выглядит неплохо для своих лет, но отделочные материалы самые простые

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Да-да, у него магнитола с CD-проигрывателем и без USB-порта. Климат-контроля нет даже за доплату

Да-да, у него магнитола с CD-проигрывателем и без USB-порта. Климат-контроля нет даже за доплату

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Многие критикуют его цифровой спидометр, но, на самом деле, он довольно нагляден

Многие критикуют его цифровой спидометр, но, на самом деле, он довольно нагляден

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Один из плюсов Cobalt — достаточно расторопный «автомат»

Один из плюсов Cobalt — достаточно расторопный «автомат»

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Настройки водительского места ограничены: такую машину важно примерить на себя

Настройки водительского места ограничены: такую машину важно примерить на себя

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И тут уже один шаг, чтобы поставить дизлайк не глядя, но не спешите. Распробовать Cobalt проще всего в движении, причем интенсивном, причем по плохим дорогам. Как и в прошлый раз, мне понравилось сочетание 1,5-литрового двигателя (106 л. с.) с 6-ступенчатым «автоматом», который, как настырный тренер, выдавливает из двигателя всё до последней «лошади». Иногда коробка работает резковато, зато темп разгона по меркам класса хорош во всех диапазонах, включая обгонные 80–120 км/ч. К тому же, это не робот и не вариатор, а более привычная гидромеханическая коробка.

Двигатель объемом 1,5 литра знаком по разным моделям GM

Двигатель объемом 1,5 литра знаком по разным моделям GM

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А еще у Cobalt отличная подвеска, напоминающая таковую у Renault Logan, разве что более внимательную к мелочам. На разбитом асфальте и грунте он вынослив, как мул, и даже на откровенные провокации вроде замурованной в асфальт трубы (сельский лежачий полицейский) реагирует сдержанно, без стонов и жалоб.

В сельской местности Cobalt позиционировал себя как рабочий инструмент: машина не для красоты, а для дела

В сельской местности Cobalt позиционировал себя как рабочий инструмент: машина не для красоты, а для дела

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При длине без малого 4,5 метра в 2013 году он был откровенным переростком В-сегмента, да и сейчас крупнее большинства конкурентов, кроме Škoda Rapid. Он сравнительно просторен на втором ряду, а по объему багажника (545 литров) является рекордсменом класса, опережая даже упомянутый лифтбэк Škoda Rapid, традиционно лидирующий в этой категории. Другое дело, что оформление грузового отсека у Rapid лучше и функциональней, но и разница в цене существенная.

Задние места просторны. Однако и конкуренты за это время прибавили

Задние места просторны. Однако и конкуренты за это время прибавили

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Огромный багажник имеет сложную форму, что осложняет перевозку крупногабаритов. Спинки задних сидений складываются

Огромный багажник имеет сложную форму, что осложняет перевозку крупногабаритов. Спинки задних сидений складываются

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Стоимость Chevrolet Cobalt стартует от 830 тысяч рублей за версию без кондиционера, которая вряд ли будет пользоваться спросом. Более реальной является вторая комплектация — за 897 тысяч рублей, в которой есть кондиционер, аудиосистема, подогрев сидений, две подушки безопасности, АБС, противотуманные фары. При этом Cobalt лишен ряда опций, которые в наше время привычны для В-сегмента, например, у него нет системы стабилизации, парктроника, мультимедийной системы и круиз-контроля. Версия с «автоматом» обойдется в 941 тысячу рублей, а топовая комплектация за 956 тысяч отличается в основном мелочами (задние электростеклоподъемники, литые диски и чуть иная отделка салона).

За эти восемь лет Cobalt подорожал чуть меньше конкурентов, что дает ему ценовое преимущество

За эти восемь лет Cobalt подорожал чуть меньше конкурентов, что дает ему ценовое преимущество

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В 2013 году Cobalt с кондиционером стоил менее 500 тысяч, и от нынешних цен, конечно, темнеет в глазах. Но подорожали и все конкуренты: например, в том же 2013 году Solaris можно было купить за 485 тысяч рублей, а сейчас он вдвое дороже (машина сменила поколение). Благодаря этому Cobalt сместился вниз по ценовой лестнице, например, версия с «автоматом» на 4 тысячи рублей дешевле, чем близко оснащенная Lada Vesta (у нее, правда, сразу есть ESP и парктроник, но нет противотуманок). Renault Logan с «автоматом» в близкой по смыслу комплектации Life обойдется на 30 тысяч дешевле, а ушедшие на повышение Hyundai Solaris, KIA Rio, Škoda Rapid и Volkswagen Polo дороже Cobalt на 100 тысяч и больше.

Возможно, приживется он и в такси

Возможно, приживется он и в такси

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Впрочем, Rio, Solaris и Polo он вряд ли конкурент — после смены поколений все они избавились от следов бюджетности и оккупируют сегодня ту же нишу, что восемь лет назад занимали автомобили гольф-класса. Поэтому соперники Cobalt — это всё же Logan и Vesta. На их фоне он старше и грубее, но есть в этом и плюс: если выбирать седан именно для суровых условий, выносливый и шустрый Cobalt может стать альтернативой.

Помимо Cobalt бюджетные модели Chevrolet в России представлены малышом Spark и Nexia, которая де-факто является седаном Chevrolet Aveo Т250.

Помимо Cobalt бюджетные модели Chevrolet в России представлены малышом Spark и Nexia, которая де-факто является седаном Chevrolet Aveo Т250.

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Купить новый автомобиль сегодня непросто: почти все дилеры предлагают машины с большими наценками. Это связано с дефицитом новых машин, который возник из-за нехватки автокомпонентов. Опасайтесь и слишком заманчивых предложений: нередко это лишь приманка, которой «серые дилеры» заманивают к себе клиентов.

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