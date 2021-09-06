Кобальтовая бомба: зачем Chevrolet вернула в Россию «убийцу» Lada Vesta

«Если очень долго сидеть у реки, увидишь проплывающие трупы врагов», — таков девиз Chevrolet Cobalt — автомобиля, который я тестировал ровно восемь лет назад. С тех пор он уходил, возвращался, уходил снова и возвращался опять. И дождался момента, когда «поплыли трупы врагов», например, близкого по концепции Nissan Almera. Правда, появлялись и враги новые, куда более грозные, — с Lada Vesta во главе. В этом году Chevrolet Cobalt исполняется десять лет, и возникает вопрос: как такой «старовер» смотрится на фоне более современной оппозиции?
Краткая предыстория: Chevrolet Cobalt второго поколения был разработан General Motors для бразильского рынка и дебютировал в 2011 году, а через два года добрался до нас в адаптированном виде, причем сразу узбекской сборки. В 2015 году General Motors минимизировал свое присутствие в России, а его партнер GM-Uzbekistan попытался самостоятельно продвинуть несколько моделей, включая Cobalt, под маркой Ravon. Успеха не было, и дело не в самих моделях — поставки Ravon буксовали так долго, что оценить их маркетинговый потенциал теперь уже невозможно. В 2020 году предприятие начало с чистого листа: узбекская сторона выкупила у GM долю, договорилась об использовании бренда Chevrolet, наладила досборку машин в Казахстане и поставила во главе предприятия бывшего (и крайне успешного) гендиректора «АВТОВАЗА» шведа Бу Андерссона.
В 2013 году Chevtolet Cobalt позиционировался как бюджетный седан, а в качестве козырей имел повышенную вместимость на уровне рекордсмена среди лоукостеров Nissan Almera. Сегодня само понятие «бюджетный седан» потеряло смысл — цены приблизились к миллиону рублей, — но в любом случае Cobalt конкурирует с наиболее доступными моделями: по цене он ближе к Lada Vesta, чем к более дорогим Hyundai Solaris или Škoda Rapid.
Как и раньше, его главная проблема — неумение себя преподнести. Ни дизайн, ни качество отделочных материалов не рождают в душе волшебных чувств, а эргономика явно отстает от стандартов класса: руль не регулируется по вылету, посадка в кресле высокая, крыша — низкая, передние стойки — широкие. Вызывают вопросы и маркая отделочная ткань, и скромное оформление багажника.
И тут уже один шаг, чтобы поставить дизлайк не глядя, но не спешите. Распробовать Cobalt проще всего в движении, причем интенсивном, причем по плохим дорогам. Как и в прошлый раз, мне понравилось сочетание
А еще у Cobalt отличная подвеска, напоминающая таковую у Renault Logan, разве что более внимательную к мелочам. На разбитом асфальте и грунте он вынослив, как мул, и даже на откровенные провокации вроде замурованной в асфальт трубы (сельский лежачий полицейский) реагирует сдержанно, без стонов и жалоб.
При длине без малого 4,5 метра в 2013 году он был откровенным переростком В-сегмента, да и сейчас крупнее большинства конкурентов, кроме Škoda Rapid. Он сравнительно просторен на втором ряду, а по объему багажника (545 литров) является рекордсменом класса, опережая даже упомянутый лифтбэк Škoda Rapid, традиционно лидирующий в этой категории. Другое дело, что оформление грузового отсека у Rapid лучше и функциональней, но и разница в цене существенная.
Стоимость Chevrolet Cobalt стартует от 830 тысяч рублей за версию без кондиционера, которая вряд ли будет пользоваться спросом. Более реальной является вторая комплектация — за 897 тысяч рублей, в которой есть кондиционер, аудиосистема, подогрев сидений, две подушки безопасности, АБС, противотуманные фары. При этом Cobalt лишен ряда опций, которые в наше время привычны для В-сегмента, например, у него нет системы стабилизации, парктроника, мультимедийной системы и круиз-контроля. Версия с «автоматом» обойдется в 941 тысячу рублей, а топовая комплектация за 956 тысяч отличается в основном мелочами (задние электростеклоподъемники, литые диски и чуть иная отделка салона).
В 2013 году Cobalt с кондиционером стоил менее 500 тысяч, и от нынешних цен, конечно, темнеет в глазах. Но подорожали и все конкуренты: например, в том же 2013 году Solaris можно было купить за 485 тысяч рублей, а сейчас он вдвое дороже (машина сменила поколение). Благодаря этому Cobalt сместился вниз по ценовой лестнице, например, версия с «автоматом» на 4 тысячи рублей дешевле, чем близко оснащенная Lada Vesta (у нее, правда, сразу есть ESP и парктроник, но нет противотуманок). Renault Logan с «автоматом» в близкой по смыслу комплектации Life обойдется на 30 тысяч дешевле, а ушедшие на повышение Hyundai Solaris, KIA Rio, Škoda Rapid и Volkswagen Polo дороже Cobalt на 100 тысяч и больше.
Впрочем, Rio, Solaris и Polo он вряд ли конкурент — после смены поколений все они избавились от следов бюджетности и оккупируют сегодня ту же нишу, что восемь лет назад занимали автомобили гольф-класса. Поэтому соперники Cobalt — это всё же Logan и Vesta. На их фоне он старше и грубее, но есть в этом и плюс: если выбирать седан именно для суровых условий, выносливый и шустрый Cobalt может стать альтернативой.
Купить новый автомобиль сегодня непросто: почти все дилеры предлагают машины с большими наценками. Это связано с дефицитом новых машин, который возник из-за нехватки автокомпонентов. Опасайтесь и слишком заманчивых предложений: нередко это лишь приманка, которой «серые дилеры» заманивают к себе клиентов.