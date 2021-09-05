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Чудеса парковки. На «Рендж Ровере» в окна Сбербанка, на «Крузере» среди рельс, на «Порше Кайене» среди голубей

Обзор нарушений правил парковки за последнюю неделю

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В новом, 243-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: асы парковки, опасная стоянка на газоне с голубями и помехи пешеходам. Читайте об этом в сообщениях наших читателей. И не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

Притерся к зданию поближе

Притерся к зданию поближе

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— Чудак в рубашке в синий горошек припарковал своего бегемота назло пешеходам под дверь Сбербанка и побежал в отделение (фото выше), — прокомментировал читатель НГС.

На траве среди рельс

На траве среди рельс

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Забрался в труднодоступное место среди трамвайных рельс.

Стоянка на газоне с голубями

Стоянка на газоне с голубями

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«Порше» на газоне. Интересно, ему накакают на крышу местные голуби?

Перегородил дорожку

Перегородил дорожку

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Девушка не может пройти по дорожке с детской коляской.

Стоянка на траве

Стоянка на траве

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— М... на газоне возле «Дендропарка», — ругается еще новосибирец.

Посреди газона хорошо

Посреди газона хорошо

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— Свято место, хотя рядом пустая парковка, — недоумевает прохожий.

Заехал на дорожку

Заехал на дорожку

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Хоть маленько, да надо заехать на пешеходную дорожку.

Двойное нарушение ПДД

Двойное нарушение ПДД

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И на газон, и на тротуар — двойное нарушение.

Трава пока целая

Трава пока целая

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— Просто нравится это место, хотя парковок рядом достаточно, — полагает читатель НГС.

Микроавтобус на тротуаре

Микроавтобус на тротуаре

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«Мерседес» на тротуаре, можно и обойти.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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