Чудеса парковки. На «Рендж Ровере» в окна Сбербанка, на «Крузере» среди рельс, на «Порше Кайене» среди голубей

В новом, 243-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: асы парковки, опасная стоянка на газоне с голубями и помехи пешеходам. Читайте об этом в сообщениях наших читателей. И не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

