Чудеса парковки. На «Рендж Ровере» в окна Сбербанка, на «Крузере» среди рельс, на «Порше Кайене» среди голубей

В новом, 243-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: асы парковки, опасная стоянка на газоне с голубями и помехи пешеходам. Читайте об этом в сообщениях наших читателей. И не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Чудак в рубашке в синий горошек припарковал своего бегемота назло пешеходам под дверь Сбербанка и побежал в отделение (фото выше), — прокомментировал читатель НГС.
Забрался в труднодоступное место среди трамвайных рельс.
«Порше» на газоне. Интересно, ему накакают на крышу местные голуби?
Девушка не может пройти по дорожке с детской коляской.
— М... на газоне возле «Дендропарка», — ругается еще новосибирец.
— Свято место, хотя рядом пустая парковка, — недоумевает прохожий.
Хоть маленько, да надо заехать на пешеходную дорожку.
И на газон, и на тротуар — двойное нарушение.
— Просто нравится это место, хотя парковок рядом достаточно, — полагает читатель НГС.
«Мерседес» на тротуаре, можно и обойти.