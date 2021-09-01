Осмотрят вполглаза: в правительстве отказались упразднять техосмотр, но предложили поблажки

Техосмотр остается в силе

Директор федеральной сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов считает, что новый законопроект как минимум свидетельствует об отказе правительства от идеи превращать «легковой» техосмотр в добровольную процедуру.

— Тот факт, что Минтранс активно включился в законотворческую деятельность и проработал процедуру техосмотра, на 99% свидетельствует о том, что мечты господина Черникова (Михаил Черников, глава ГИБДД России. — Прим. ред.) об отмене обязательного техосмотра не сбудутся, — убежден он.

За отмену техосмотра, впрочем, выступает ряд законотворцев. Депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков считает идею главы ГИБДД по существу верной:

— Моя частная точка зрения: можно отменить техосмотр, но одновременно предусмотреть пакетную ответственность — от административной до страховой, финансовой и уголовной, если в ДТП с транспортным средством кто-то пострадает. Собственник должен покрывать эти потери, потому что автомобиль — источник повышенной опасности, и за машиной нужно следить. Нужно каждые 10 тысяч километров или раз в год проверять ее состояние и не ждать, когда шаровая отвалится и машина уйдет в лоб на встречку.