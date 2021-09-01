Осмотрят вполглаза: в правительстве отказались упразднять техосмотр, но предложили поблажки

Несмотря на многочисленные вбросы в СМИ о грядущей отмене обязательного техосмотра частных машин, в правительстве РФ решили сохранить обязательный статус процедуры. С подачи Министерства транспорта опубликован проект постановления, которое в случае принятия начнет действовать с 1 марта 2022 года — то есть одновременно с крупным штрафом за езду без диагностической карты. Постановление, с одной стороны, сохраняет обязательность техосмотра для всех категорий транспорта, а с другой — вводит ряд послаблений.
Из техосмотра исключат «лишние» проверки
Впервые об упрощении процедуры техосмотра около месяца назад заговорили в МВД, предложив убрать множество пунктов, в том числе об отсутствии трещин на лобовом стекле (одна из самых популярных причин «неудов» во время осмотра). На столь радикальные изменения в Минтрансе не решились, но в остальном список напоминает тот, что ранее был предложен силовиками. Из процедуры исчезли, например, проверки коррозии деталей тормозной системы, работоспособности стеклоомывателя, наличия аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки, а также инструментальная проверка шумности выхлопа. Оператор закроет глаза на каплепадения технических жидкостей и не будет проверять места установки государственных знаков.
При этом большая часть привычных проверок остается — это оценка распределения тормозных усилий, токсичности выхлопа, распределение света фар и так далее. С точки зрения нагрузки на оператора исключенные пункты экономят минимальное количество времени, поэтому как такового ускорения процедуры ждать не стоит.
Техосмотр остается в силе
Директор федеральной сети станций техосмотра «ТОПСТО» Геннадий Безносов считает, что новый законопроект как минимум свидетельствует об отказе правительства от идеи превращать «легковой» техосмотр в добровольную процедуру.
— Тот факт, что Минтранс активно включился в законотворческую деятельность и проработал процедуру техосмотра, на 99% свидетельствует о том, что мечты господина Черникова (Михаил Черников, глава ГИБДД России. — Прим. ред.) об отмене обязательного техосмотра не сбудутся, — убежден он.
За отмену техосмотра, впрочем, выступает ряд законотворцев. Депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков считает идею главы ГИБДД по существу верной:
— Моя частная точка зрения: можно отменить техосмотр, но одновременно предусмотреть пакетную ответственность — от административной до страховой, финансовой и уголовной, если в ДТП с транспортным средством кто-то пострадает. Собственник должен покрывать эти потери, потому что автомобиль — источник повышенной опасности, и за машиной нужно следить. Нужно каждые 10 тысяч километров или раз в год проверять ее состояние и не ждать, когда шаровая отвалится и машина уйдет в лоб на встречку.
При этом Вячеслав Лысаков подчеркивает, что на данный момент никакого законопроекта об отмене техосмотра даже не рассматривается, а предложения Михаила Черникова носят статус мнения, а не законодательной инициативы.
Срок без осмотра увеличат до 8 лет?
В некоторых регионах наблюдается нехватка пунктов техосмотра, поэтому в кулуарах обсуждается довольно радикальная идея освободить от техосмотра легковые автомобили в возрасте до 8 лет (сейчас — до 4 лет).
— Пока это лишь идея, и ее нет даже в проекте, но она активно обсуждается в профессиональном обществе, — уточняет Геннадий Безносов. — Она рассматривается как альтернатива полной отмене техосмотра, и хотя не обсуждается открыто на официальных заседаниях, активно муссируется в неофициальной плоскости. Хотя операторы техосмотра, естественно, против, потому что такой подход сократит рынок.
Хотя и не так сильно. Например, в этом году необходимо проходить техосмотр автомобилям 2018, 2016, 2014, 2012 и более ранних годов. Если период без осмотра увеличится до 8 лет, выпадут порядка 5,5 млн автомобилей (статистика АЕБ), то есть около 10% общего автопарка России, средний возраст которого превышает 13 лет. Поэтому в правительстве могут решиться на такую меру для снижения напряженности в обществе и нагрузки на операторов.
Что происходит с техосмотром сейчас?
В России продолжается масштабная реформа отрасли, стартовавшая в марте 2021 года. Ее главное следствие — сокращение количества нелегальных «продавцов» техосмотра и более жесткий контроль. Например, появились прецеденты аннулирования диагностических карт в случае выявление подлога.
22 августа 2021 года исчезла необходимость проходить техосмотр для оформления полиса ОСАГО. Попутно возникло опасение, что страховые будут массово регрессировать клиентов, которые попали в ДТП без действующей диагностической карты. Эксперты оценивают такую перспективу скептически, но, например, председатель Государственной думы Вячеслав Володин придерживается другой точки зрения:
— По действующему законодательству, если водитель автомобиля, не прошедшего техосмотр, станет виновником ДТП из-за технической неисправности, то страховка не будет работать, — пояснил он. — Например, если у автомобиля откажут тормоза и он столкнется с другой машиной, то сначала страховая по ОСАГО оплатит владельцу пострадавшего авто причиненный ущерб, а затем потребует у виновника аварии вернуть компании эти деньги.
Пока же пункты техосмотра ощутили резкий отток клиентов, например, если в последнюю неделю до реформы (
В данный момент мотивация проходить техосмотр для легковых автомобилей практически отсутствует — штраф за езду без диагностической карты предусмотрен лишь для коммерческого транспорта и такси. Однако уже с 1 марта 2022 года вводится штраф в 2000 рублей для частных автовладельцев, и автоматические камеры смогут фиксировать нарушение в ежедневном режиме. В Совете Федерации предлагают сместить введение штрафа уже на 1 октября 2021 года.
Продолжает действовать «мишустинская отсрочка»: диагностические карты, срок действия которых истекал до 30 сентября 2021 года включительно, продлили еще на полгода. Например, владельцы карт, истекающих 1 сентября 2021 года, могут не проходить техосмотр до конца февраля 2022 года. Проверить срок действия вашей диагностической карты можно с помощью сайта Гибдд.рф (последний пункт в разделе «Проверка автомобиля»). Понадобится лишь VIN вашей машины.