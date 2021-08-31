Табличная глупость: с 1 сентября в России отменяют полезный знак в пользу бессмысленного

С 1 сентября 2021 года из Правил дорожного движения исчезает табличка 8.23 «Фотовидеофиксация», которая предупреждала водителей о наличии автоматических камер. На первый взгляд, большой беды нет, потому что ее заменяют знаком 6.22. Он выглядит точно так же и может ставиться отдельно (табличка шла только в комплекте с тем или иным знаком). Но этот знак претендует на звание самого бесполезного изобретения года, и вот почему.