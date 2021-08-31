Табличная глупость: с 1 сентября в России отменяют полезный знак в пользу бессмысленного

С 1 сентября 2021 года из Правил дорожного движения исчезает табличка 8.23 «Фотовидеофиксация», которая предупреждала водителей о наличии автоматических камер. На первый взгляд, большой беды нет, потому что ее заменяют знаком 6.22. Он выглядит точно так же и может ставиться отдельно (табличка шла только в комплекте с тем или иным знаком). Но этот знак претендует на звание самого бесполезного изобретения года, и вот почему.
На загородных трассах знак 6.22 по-прежнему будет предупреждать о наличии камер, и ставится он, как и большинство знаков такого рода, за 150–300 метров до места расположения стационарных или мобильных пунктов видеофиксации. Но в городах и селах знак применяется исключительно на въезде вместе со знаком, обозначающим начало населенного пункта. Таблички же, которые раньше стояли непосредственно перед зонами видеофиксации, уходят в прошлое: их постепенно демонтируют.
Необходимость знака вызывает большие вопросы, потому что сам факт наличия камер в Екатеринбурге, Самаре или Ростове вряд ли является новостью для автомобилистов: с тем же успехом можно предупредить их, что в мегаполисах есть светофоры, перекрестки или ямы на дорогах. Водителей больше интересует конкретное место установки камер, но его теперь «засекретят». При таком подходе проще было бы отменить табличку фотовидеофиксации совсем, тем более участники дорожного движения обязаны соблюдать правила везде, а не только в зоне работы камер. Автоэксперт Юрий Панчеко разъяснил подоплеку этих изменений:
— Несколько лет назад президент заявил, мол, хватит подлавливать водителей с помощью камер, не обозначенных знаками. После этого установщики камер, особенно передвижных, притихли: вроде и нужно обозначать, а вроде и смысл камеры теряется. И тогда придумали такой вот финт: а давайте в городах предупреждать один раз, только на въезде.
Знак может быть отчасти полезен в деревнях, расположенных вдоль автотрасс: предупреждение о камере впереди заставит водителей соблюдать скоростной режим в населенном пункте.
Отмена таблички фотовидеофиксации — далеко не единственное странное изменение ПДД последнего времени. Большие вопросы вызывает, например, новый способ обозначения мест для инвалидов.
Кроме того, коварен знак «Место стоянки легковых такси» — оставляйте до него зазор не менее 15 метров.