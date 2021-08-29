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Как «Лэнд-Крузер» запер жильцам дома вход в подъезд и как гаишники по блату пользуются инвалидными местами. Автохамы недели

Изучаем подборку фотографий с нарушениями ПДД в Новосибирске

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Автомобиль запер подъезд

Автомобиль запер подъезд

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В новом, 242-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: перегороженные подъезды, заставленные тротуары и примеры поведения на дороге от сотрудников ГИБДД. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Адрес: Челюскинцев, 44. Припаркован четко к выходу из дома, — пишет нам читатель Алекс (фото выше).

Стоянка под знаком

Стоянка под знаком

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— Вот так сотрудник ДПС паркует свое авто. На замечание охраны ему наплевать, — недоволен Олег.

ГИБДД на инвалидном месте

ГИБДД на инвалидном месте

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Еще о ГИБДД. Легко можно стоять на инвалидном месте — никто же не оштрафует.

Стоянка на «зебре»

Стоянка на «зебре»

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— Шевченко 25, парковка на переходе, — уточняет читатель Лев.

Стоянка в пешеходной зоне

Стоянка в пешеходной зоне

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Тротуар широкий, люди обойдут.

Забрался на тротуар

Забрался на тротуар

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— «Субару» незаметно втерся на тротуар, ул. Восход, — информируют очевидцы.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Забрался на траву, скоро тут ее не будет.

Заехал на газон

Заехал на газон

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— Парковочных мест много, но главное — быть поближе к калитке, — сообщает Антон.

Тротуар на Советской

Тротуар на Советской

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Место на тротуаре на Советской никогда не пустует.

«Лексус» на Красном проспекте

«Лексус» на Красном проспекте

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— Прекрасно пристроился «Лексус» у Дома быта на пешеходной зоне, — пишут наши читатели.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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