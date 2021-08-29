Как «Лэнд-Крузер» запер жильцам дома вход в подъезд и как гаишники по блату пользуются инвалидными местами. Автохамы недели

В новом, 242-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: перегороженные подъезды, заставленные тротуары и примеры поведения на дороге от сотрудников ГИБДД. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .

— Адрес: Челюскинцев, 44. Припаркован четко к выходу из дома, — пишет нам читатель Алекс (фото выше).