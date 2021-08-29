Как «Лэнд-Крузер» запер жильцам дома вход в подъезд и как гаишники по блату пользуются инвалидными местами. Автохамы недели

В новом, 242-м выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: перегороженные подъезды, заставленные тротуары и примеры поведения на дороге от сотрудников ГИБДД. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Адрес: Челюскинцев, 44. Припаркован четко к выходу из дома, — пишет нам читатель Алекс (фото выше).
— Вот так сотрудник ДПС паркует свое авто. На замечание охраны ему наплевать, — недоволен Олег.
Еще о ГИБДД. Легко можно стоять на инвалидном месте — никто же не оштрафует.
— Шевченко 25, парковка на переходе, — уточняет читатель Лев.
Тротуар широкий, люди обойдут.
— «Субару» незаметно втерся на тротуар, ул. Восход, — информируют очевидцы.
Забрался на траву, скоро тут ее не будет.
— Парковочных мест много, но главное — быть поближе к калитке, — сообщает Антон.
Место на тротуаре на Советской никогда не пустует.
— Прекрасно пристроился «Лексус» у Дома быта на пешеходной зоне, — пишут наши читатели.