В России кончаются «Лады». Мы попробовали купить дешевую «Гранту» и вот что получилось

Дефицит на автомобильном рынке приобретает всё более угрожающие масштабы, и на нехватку новых машин жалуются даже дилеры Lada, о чем сообщает агентство РИА «Новости». При этом в нашем прошлом исследовании именно дилеры АВТОВАЗа предлагали большее разнообразие машин в наличии, и казалось, что у российского завода есть некоторый иммунитет к ситуации. Мы обзвонили автосалоны Lada в разных регионах России, чтобы понять — реально ли купить автомобиль из наличия за разумные деньги (то есть без навязанных опций)?
«Лады» кончают начинаться
По легенде мы попытались купить одну из доступных версий седана Lada Granta с кондиционером: по прайсу они стоят в районе 600–660 тысяч рублей. Ситуация в регионах оказалась крайне неоднородной, например, первый же звонок дилеру Lada в Екатеринбурге дал удивительный результат: нам предложили хоть сегодня забрать Lada Granta в комплектации Comfort Light из наличия за 628,5 тысячи рублей, что в точности соответствует официальному прайс-листу. При этом в салоне есть выбор версий.
В Новосибирске нам предложили на выбор сразу три «Гранты» с восьмиклапанным мотором по цене 642 тысяч рублей (соответствует прайсу с учетом цвета металлик), но с одним нюансом: на них установлено допоборудование на сумму 77–81 тысяча рублей. Представитель отдела продаж намекнула на возможность персональной скидки в 10% при покупке автомобиля за наличные. Навязывание допоборудования характерно для нынешнего авторынка в целом, причем в случае с иномарками сумма доплат достигает сотен тысяч рублей.
Неплохие условия предложил московский дилер Lada: совсем простых версий с кондиционером в наличии не оказалось, но были комплектации Comfort Enjoy Pro за 684,5 тысяч рублей. Такая версия появилась в обойме «Лады» весной 2021 года: она на 40 тысяч рублей дороже обычного «Комфорта» за счет установки более продвинутой мультимедийной системы с приложением «Яндекс.Авто», навигацией и камерой заднего вида. С этим же пакетом можно купить версию Club, но цена уже превысит 700 тысяч рублей. Зато все машины есть на складе с ПТС, а для иногородних покупателей предусмотрено дистанционное бронирование.
Однако далеко не у всех дилеров есть маневр. Например, в крупном автоцентре Петербурга менеджер описал ситуацию как близкую к критической:
— Я вам сразу скажу: АВТОВАЗ был в отпуске долго, потом еще недельку отдыхал, потому что не было комплектующих, конвейер с «Грантами» просто стоял, и сейчас гигантский дефицит этих автомобилей. Мы, один из крупнейших дилеров Северо-Западного округа, остались с двадцатью автомобилями на складе.
— Двадцатью «Грантами»?
— Нет, двадцатью автомобилями Lada вообще: из них «Гранта» одна, «Веста» — 14, «Нивы» — две, «Нивы Тревел» — ноль, «Ларгусов» — ноль.
Упомянутая «Гранта» подошла под наши критерии: в комплектации Comfort с 16-клапанным мотором и в черном цвете она стоит 659 тысяч рублей, что на 23 тысячи дороже прайсовой цены за счет допов. Однако забронировать автомобиль оказалось невозможно: из-за отсутствия склада дилер работает по принципу «кто успел — тот и съел».
Менеджер также добавил, что поставки восстановятся в лучшем случае через месяц (но это не точно), а с 1 сентября цены на ту же «Гранту» поднимутся на 20 тысяч рублей — якобы есть уже соответствующее письмо от АВТОВАЗа. Официально об изменении прайса пока не сообщалось, но, например, в июле АВТОВАЗ действительно увеличивал стоимость модели на 11–22 тысячи рублей.
Дилер в Волгограде заявил о наличии нескольких «Грант» на складе, все с допоборудованием, но не смог оперативно детализировать их комплектации и цены. Менеджер заявил:
— Понимаете, варианты есть, вот с утра автомобили были, но ситуация меняется каждые пять минут, поэтому по наличию нужно уточнять отдельно: оставьте телефон и с вами свяжутся.
А в Челябинске один из официальных дилеров предложил нам на выбор только две Lada Granta из наличия, обе без кондиционера и с изрядной порцией допов: например, 8-клапанную версию Classic продают за 662,5 тысячи рублей, что ровно на 100 тысяч рублей выше прайсовой цены за счет допов: антикор, защита двигателя, сигнализация, сеточная радиатора, коврики, аудиосистема...
Конские цены и дефицит машин
Сумбурная ситуация с поставками автомобилей наблюдается с весны 2021 года и связана с дефицитом автокомпонентов (включая микропроцессоры), спровоцированного карантинными мероприятиями в период пандемии. По словам представителей бизнеса, она касается всех автопроизводителей в более-менее равной степени.
АВТОВАЗ уже останавливал конвейер в июне 2021 года. С конца июля и до середины августа завод был в плановом корпоративном отпуске, но сразу после возвращения снова столкнулся с дефицитом компонентов. Разные линии конвейера пострадали неодинаково: например, производство Lada Granta было остановлено на неделю с 16 по 20 августа, но выпуск Lada Largus и XRAY (платформа В0) возобновился 18 августа.
— АВТОВАЗ прилагает все возможные усилия для решения проблемы поставок и скорейшего возвращения своих заводов к нормальному режиму работы, — пояснили в пресс-службе компании. — Тем не менее, перспектива возобновления поставок электронных компонентов «Bosch Самара» на завод в Тольятти с 23 августа пока до конца не ясна, — сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.
Осенью завод планировал перейти на 9-часовые рабочие смены (плюс один час) для увеличения производства на 10%, что позволило бы компенсировать нехватку машин в регионах, но вскоре отказался от этого плана из-за дефицита электронных компонентов Bosch.
Несколько проще ситуация с Lada Vesta, которые производят в Ижевске, используя другой пул поставщиков: завод работает в нормальном режиме, поэтому и у дилеров есть запасы Lada Vesta.
Президент АВТОВАЗа Николя Мор заявил, что объем продаж во второй половине года будет зависеть от ситуации с автокомпонентами. При этом он отметил, что прогнозы спроса на четвертый квартал 2021 года пока неопределенные, и для поддержания продаж могут понадобиться меры государственной поддержки.
Сложности с поставками испытывают практически все автобренды, и это приводит к нездоровой ситуации, когда прайсовые цены на автомобили потеряли актуальность: дилеры практически всех марок навязывают клиентам допоборудование, а сроки поставок автомобилей под заказ составляют от 2 до 6 месяцев без фиксирования цены.
Ситуация выходит за рамки чисто российской: производства останавливаются по всему миру, например, Toyota анонсировала сокращение выпуска на 40% в сентябре 2021 года. О таком же риске сообщил концерн Volkswagen и другие крупные игроки авторынка. Как и в России, это приводит к росту стоимости автомобилей в Европе.
Руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов считает, что в России сейчас сложился «рынок продавца», а не «рынок покупателя», но ситуация в любом случае временная и связана с конкретной причиной — дефицитом компонентов. Специалист подчеркивает, что хотя купить автомобиль в таких условиях не всегда просто, найти оптимальные для себя условия возможно:
— Сейчас нужно тщательно мониторить автосалоны, и не только в своем регионе, но и в соседних, — говорит он. — Не нужно забывать и об альтернативе в виде автомобилей с пробегом. Но всё равно рано или поздно проблема недопроизводства будет устранена, рынок насытится, трафик в автосалоны упадет, и ситуация развернется на 180 градусов: будет рынок покупателя. Тогда будет проще выпросить скидку, будет богаче выбор из наличия.
Среди подержанных автомобилей за стоимость простенькой Lada Granta можно найти свежую иномарку более высокого класса.
Напоминаем, что с конца августа ненадолго пропадает необходимость проходить техосмотр. Однако скоро в России появится драконовский штраф за езду без диагностической карты.
В период ажиотажного спроса на машины активизировались «серые дилеры», которые заманивают автомобилистов низкой ценой, а затем продают с большими наценками.
При этом автопроизводители продолжают выводить на рынок новинки, например, Hyundai начал продажи нового кроссовера Tucson и Creta.