В России кончаются «Лады». Мы попробовали купить дешевую «Гранту» и вот что получилось

Сложности с поставками испытывают практически все автобренды, и это приводит к нездоровой ситуации, когда прайсовые цены на автомобили потеряли актуальность: дилеры практически всех марок навязывают клиентам допоборудование, а сроки поставок автомобилей под заказ составляют от 2 до 6 месяцев без фиксирования цены.



Ситуация выходит за рамки чисто российской: производства останавливаются по всему миру, например, Toyota анонсировала сокращение выпуска на 40% в сентябре 2021 года. О таком же риске сообщил концерн Volkswagen и другие крупные игроки авторынка. Как и в России, это приводит к росту стоимости автомобилей в Европе.



Руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов считает, что в России сейчас сложился «рынок продавца», а не «рынок покупателя», но ситуация в любом случае временная и связана с конкретной причиной — дефицитом компонентов. Специалист подчеркивает, что хотя купить автомобиль в таких условиях не всегда просто, найти оптимальные для себя условия возможно:



— Сейчас нужно тщательно мониторить автосалоны, и не только в своем регионе, но и в соседних, — говорит он. — Не нужно забывать и об альтернативе в виде автомобилей с пробегом. Но всё равно рано или поздно проблема недопроизводства будет устранена, рынок насытится, трафик в автосалоны упадет, и ситуация развернется на 180 градусов: будет рынок покупателя. Тогда будет проще выпросить скидку, будет богаче выбор из наличия.



Среди подержанных автомобилей за стоимость простенькой Lada Granta можно найти свежую иномарку более высокого класса.



Напоминаем, что с конца августа ненадолго пропадает необходимость проходить техосмотр. Однако скоро в России появится драконовский штраф за езду без диагностической карты.



В период ажиотажного спроса на машины активизировались «серые дилеры», которые заманивают автомобилистов низкой ценой, а затем продают с большими наценками.



При этом автопроизводители продолжают выводить на рынок новинки, например, Hyundai начал продажи нового кроссовера Tucson и Creta.