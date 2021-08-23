Техосмотр «отменен». Разбираемся, что это значит на практике

Нет, пока к этому нет предпосылок. В июне глава ГИБДД Михаил Черников предложил сделать техосмотр личных автомобилей добровольным, перейдя от метода кнута к методу пряника: тех, кто получил диагностическую карту, предполагалось поощрять сниженными тарифами ОСАГО или транспортного налога.



Однако все опрошенные нами эксперты заявили, что хотя заявление Черникова было растиражировано в СМИ под соусом «техосмотр отменяется», но никаких законотворческих инициатив не последовало.



— В системе техосмотра ничего не меняется, — объяснил депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков. — Кроме разговоров и идей, которые озвучивают ГАИ, в реальности ничего нет: никто не менял федеральное законодательство в этой части. Да, по СМИ прошла волна, что техосмотр отменен, но та идея, которую озвучили в ГИБДД, не имеет под собой никаких нормативно-правовых решений, как нет и правительственного законопроекта, внесенного в Думу.



Позже МВД предложило упростить саму процедуру техосмотра, исключив из перечня проверок несколько болезненных для автомобилистов, например, не фиксировать наличие трещин на лобовом стекле, работоспособность стеклоомывателя, коррозию элементов тормозной системы, наличие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Также предлагается убрать проверку уровня шума и токсичности выхлопа, что особенно актуально для старых и модернизированных машин (например, с удаленным каталитическим нейтрализатором). Однако конкретных решений не принято, поэтому пока правила техосмотра остаются прежними.



— Полагаю, ГИБДД не столько стремится отменить техосмотр, сколько публично открещивается от реформы в ее нынешнем виде, — рассуждает автоюрист Лев Воропаев. — После введения штрафа в 2000 рублей, скорее всего, на пунктах техосмотра опять появятся очереди, возникнет большое недовольство водителей, это дойдет до высших властей и будет разбор полетов, как при введении новых правил получения медсправки. И чтобы не попасть под раздачу, руководство ГИБДД высказывается за отмену техосмотра, чтобы потом сказать: видите, мы были против, мы ни при чём.

