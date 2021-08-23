Техосмотр «отменен». Разбираемся, что это значит на практике

1
Получается, теперь можно не проходить техосмотр?
И да, и нет. До сих пор для покупки полиса ОСАГО страховщик обязан был внести в базу данных Российского союза автостраховщиков номер диагностической карты — без этого система не позволяла сохранить данные, необходимые для выписки полиса. С 22 августа соответствующий пункт исчез, и факт прохождения техосмотра страховщиков больше не интересует. При этом штрафа за езду на личном автомобиле без диагностической карты пока нет.
Но именно пока: его введение планировалось еще 1 марта 2021 года, но затем было сдвинуто ровно на год. Однако уже с 1 марта 2022 года за каждые сутки езды без техосмотра автовладелец будет наказываться штрафом в 2000 рублей, а фиксировать нарушение смогут автоматические камеры. Звучат также предложения сместить срок введения штрафа на 1 октября 2021 года — на этом настаивает ряд сенаторов.
В ближайшее время необходимость проходить техосмотр отпадает, но следите за новостями на случай, если сроки введения штрафа всё же сместят.
Поделиться
2
А разве техосмотр не отменяют вообще?
Нет, пока к этому нет предпосылок. В июне глава ГИБДД Михаил Черников предложил сделать техосмотр личных автомобилей добровольным, перейдя от метода кнута к методу пряника: тех, кто получил диагностическую карту, предполагалось поощрять сниженными тарифами ОСАГО или транспортного налога.
Однако все опрошенные нами эксперты заявили, что хотя заявление Черникова было растиражировано в СМИ под соусом «техосмотр отменяется», но никаких законотворческих инициатив не последовало.
— В системе техосмотра ничего не меняется, — объяснил депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков. — Кроме разговоров и идей, которые озвучивают ГАИ, в реальности ничего нет: никто не менял федеральное законодательство в этой части. Да, по СМИ прошла волна, что техосмотр отменен, но та идея, которую озвучили в ГИБДД, не имеет под собой никаких нормативно-правовых решений, как нет и правительственного законопроекта, внесенного в Думу.
Позже МВД предложило упростить саму процедуру техосмотра, исключив из перечня проверок несколько болезненных для автомобилистов, например, не фиксировать наличие трещин на лобовом стекле, работоспособность стеклоомывателя, коррозию элементов тормозной системы, наличие аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя. Также предлагается убрать проверку уровня шума и токсичности выхлопа, что особенно актуально для старых и модернизированных машин (например, с удаленным каталитическим нейтрализатором). Однако конкретных решений не принято, поэтому пока правила техосмотра остаются прежними.
— Полагаю, ГИБДД не столько стремится отменить техосмотр, сколько публично открещивается от реформы в ее нынешнем виде, — рассуждает автоюрист Лев Воропаев. — После введения штрафа в 2000 рублей, скорее всего, на пунктах техосмотра опять появятся очереди, возникнет большое недовольство водителей, это дойдет до высших властей и будет разбор полетов, как при введении новых правил получения медсправки. И чтобы не попасть под раздачу, руководство ГИБДД высказывается за отмену техосмотра, чтобы потом сказать: видите, мы были против, мы ни при чём.
Поделиться
3
Может ли отсутствие техосмотра иметь последствия в случае ДТП?
В теории может, но на практике это маловероятно. В ПДД есть перечень неисправностей, при которых запрещена эксплуатация (его, кстати, предложили существенно расширить). Но в Правилах нет требования иметь диагностическую карту, и в случае ДТП наличие техосмотра влияет на распределение вины лишь косвенно.
— Если авария произошла из-за технической неисправности, судья может принять отсутствие техосмотра как одно из обстоятельств, которое говорит о недобросовестном отношении водителя, но прямое влияние на вердикт это вряд ли окажет, — поясняет Лев Воропаев.
Наличие неисправностей и их связь с произошедшим будут устанавливать автотехнические эксперты, а прохождение техосмотра не избавляет автовладельца от обязанности следить за состоянием машины в ежедневном режиме.
— Однако для такси, автобусов, грузовых автомобилей есть штраф за езду без технического осмотр (часть 2 статья 12.1 КоАП), и в этом случае отсутствие диагностической карты является более весомым фактором при разборе ДТП, которое произошло из-за технической неисправности, — добавляет Лев Воропаев.
Есть и еще один нюанс: требование иметь диагностическую карту сохраняется в законе «Об ОСАГО» (не путать с измененными «Правилами ОСАГО»), согласно которому страховые компании имеют право предъявлять регрессные требования водителю, если он попал в аварию на машине без техосмотра. Однако мы уже рассказывали, почему вероятность такого события достаточно мала.
В МВД ранее высказались, что отсутствие техосмотра в случае ДТП ничем не грозит.
Поделиться
4
Для кого действует «мишустинская отсрочка»?
Накануне старта большой реформы техосмотра премьер-министр РФ Михаил Мишустин ввел послабления: диагностические карты, срок действия которых истекал до 30 сентября 2021 года включительно, продлили еще на полгода. Например, владельцы карт, истекающих 1 сентября 2021 года, могут не проходить техосмотр до конца февраля 2022 года. Проверить срок действия вашей диагностической карты можно с помощью сайта гибдд.рф (последний пункт в разделе «Проверка автомобиля»). Понадобится лишь VIN вашей машины.
Поделиться
5
Что изменилось после реформы техосмотра?
Несмотря на упомянутую отсрочку, реформа началась 1 марта 2021 года, и ее главный результат — значительное сокращение активности «продавцов» техосмотра, которые оформляли диагностические карты в заочном режиме.
Наиболее действенное нововведение — необходимость фотографировать автомобиль на пункте техосмотра при въезде и выезде, причем разница во времени снимков должна составлять не менее получаса. Фотографии хранятся в базе данных. Сотрудники МВД проверяют ее постфактум, аннулируя карты техосмотра автомобилей, которые фактически не были на пункте. Например, лишиться карты можно за трещину на лобовом стекле, даже если сотрудник пункта не обратил на нее внимание (в этом случае наказание грозит и самому эксперту ПТО).
С марта 2021 года бумажную диагностическую карту заменили электронной записью в базе данных ЕАИСТО, что позволит проверять наличие техосмотра с помощью комплексов видеофиксации. Запись подтверждается электронной подписью сотрудника, а для доступа в систему нужен специальный токен (ключ). Это позволяет установить сотрудника, который причастен к выдаче липовой карты.
В КоАП добавлено несколько новых штрафов, например, за нарушения правил техосмотра пункту техосмотра (юрлицам) грозит штраф до 300 тысяч рублей, за повторное — до 500 тысяч рублей, в крайних случаях и уголовная ответственность.
Сама процедура техосмотра не изменилась: эксперты пункта техосмотра проверяют отсутствие трещин на лобовом стекле, равномерность тормозных усилий, люфты в рулевом управлении, распределение света фар, токсичность выхлопа, наличие огнетушителя, аптечки, знака аварийной остановки и так далее. Для легковых машин процедура занимает около получаса.
Попутно МВД предлагает расширить полномочия инспекторов ДПС по выявлению неисправностей на дороге.
Поделиться
6
Будут ли очереди на пунктах техосмотра в начале марта 2022 года?
Мнения расходятся. Опрошенные нами сотрудники операторов техосмотра считают, что риска возврата очередей нет. В том числе потому что еще в 2020 году снизилась периодичность его прохождения: автомобилям в возрасте до 4 лет он не нужен вообще, а после этого до десятилетнего возраста диагностическая карта выдается сроком на два года. Кроме того, еще до всей чехарды с техосмотром многие пункты инвестировали в новое оборудование и перешли на работу по предварительной записи.
Жалобы на очереди у пунктов техосмотра мы действительно не получаем, но во многом это связано с упомянутой выше «мишустинской отсрочкой» и плавным разгоном реформы. Однако введение в марте ежедневного штрафа в 2000 рублей сделает техосмотр обязательным, а к этому времени накопится значительное количество машин без диагностических карт, поэтому появление очередей вероятно.
Кроме того, операторы техосмотра жалуются на нестабильную работу базы ЕАИСТО, что порой вынуждает автомобилистов приезжать на пункт повторно.
Поделиться