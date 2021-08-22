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Инкассаторы, которые стоят, где хотят. И дорогущие BMW 001 и Brabus, мешающие пешеходам

Очередная подборка фото с нарушениями в Новосибирске

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Инкассаторская машина на переходе

Инкассаторская машина на переходе

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В новом, 241-м, выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: если возишь деньги, то теперь можно всё, а если имеешь дорогое авто, то паркуешься как хочешь. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Встал так, что не можешь с тележкой обойти (фото выше)...

На людей не реагируют

На людей не реагируют

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...на вопрос отодвинуться на метр — даже лицо не повернул, — рассказывает читатель Сергей.

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Тротуар на Советской — богатеев тут привлекают модные магазины.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— «Прадо» с иностранными номерами стоит прямо на тротуаре и делает невозможным проход к подъезду по адресу Богдана Хмельницкого, 76, — жалуются местные жители.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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А чего такого, тротуар же большой, а мотоцикл маленький.

Ивалидные места заняты

Ивалидные места заняты

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А это инвалидные места на Петухова, 73.

Таксист сразу на двух местах

Таксист сразу на двух местах

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— К трем инвалидам еще один пристроился, и таких тут просто не сосчитать, — пишет Масяня.

И вкривь, и вкось

И вкривь, и вкось

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— Напротив Авиастроителей, 3. Припарковался как м...! — негодует Дмитрий.

Массовая стоянка на газоне

Массовая стоянка на газоне

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СЮЖЕТ

Я паркуюсь как чудак

— Парковка на улице Добролюбова, 111. Почему бы и нет? В этом здании находятся: Росавтотранспорт, федеральное управление автомобильных дорог, Сибирский авиационный спасательный центр. Такое происходит изо дня в день. Плевать хотели на газон! — возмущены наши читатели.

Перекрыл проход людям

Перекрыл проход людям

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— Фото очередного автохама. Выезд от ДК Металлург. Перекрыт тротуар полностью и частично выезд от ДК, — сообщают местные жители.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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парковкая паркуюсь как чудак
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