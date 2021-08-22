Инкассаторы, которые стоят, где хотят. И дорогущие BMW 001 и Brabus, мешающие пешеходам

В новом, 241-м, выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: если возишь деньги, то теперь можно всё, а если имеешь дорогое авто, то паркуешься как хочешь. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес
— Встал так, что не можешь с тележкой обойти (фото выше)...
...на вопрос отодвинуться на метр — даже лицо не повернул, — рассказывает читатель Сергей.
Тротуар на Советской — богатеев тут привлекают модные магазины.
— «Прадо» с иностранными номерами стоит прямо на тротуаре и делает невозможным проход к подъезду по адресу Богдана Хмельницкого, 76, — жалуются местные жители.
А чего такого, тротуар же большой, а мотоцикл маленький.
А это инвалидные места на Петухова, 73.
— К трем инвалидам еще один пристроился, и таких тут просто не сосчитать, — пишет Масяня.
— Напротив Авиастроителей, 3. Припарковался как м...! — негодует Дмитрий.
СЮЖЕТ
— Парковка на улице Добролюбова, 111. Почему бы и нет? В этом здании находятся: Росавтотранспорт, федеральное управление автомобильных дорог, Сибирский авиационный спасательный центр. Такое происходит изо дня в день. Плевать хотели на газон! — возмущены наши читатели.
— Фото очередного автохама. Выезд от ДК Металлург. Перекрыт тротуар полностью и частично выезд от ДК, — сообщают местные жители.