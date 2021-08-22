Инкассаторы, которые стоят, где хотят. И дорогущие BMW 001 и Brabus, мешающие пешеходам

В новом, 241-м, выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак»: если возишь деньги, то теперь можно всё, а если имеешь дорогое авто, то паркуешься как хочешь. Не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru .

— Встал так, что не можешь с тележкой обойти (фото выше)...